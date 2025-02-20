От котлет с Хоккайдо до пирожных с мундира: что где есть на 23 февраля

Для единственного в этот уикенд можно говядину помраморнее, каппинги понеординарнее, комплименты покрепче. Ведите к Илье Травкину в RIBS – тут сделают ему мир в цвете розе (обещан целый сет!) – или в RedWall, где помогут отыскать точку «жу». А то прямо к «Настаятелю» – торжественно налимончеллитесь вместе, и через непродолжительное время будет на все согласен (на что прежде не соглашался!).
RIBS
Шеф-повар Илья Травкин готовит для настоящих добытчиков – в RIBS будет гастрономический ужин с участием мраморной говядины. Обещают не стесняться и сделать с ней все: от карпаччо и тартара до стейка и хоккайдо катцу (японской котлеты). Эносопровождением занимается сомелье Андрей Шилин. Он предложил альтернативу классическому «к мясу – красное», подобрав сет из разнообразного розе.
Когда: 23 февраля, 17:00
Где: ул. Белинского, 61
Цена: 5900 р.
Бронь: 410-11-10
Red Wall
Игорь Шиянов в Red Wall подготовил спешл меню для настоящих джентльменов. Шеф-повар предлагает отпраздновать 23 февраля ягненком, сальсой из розовых томатов и бабагануш (1800 р.) и стейком бавет из мраморной говядины, шампиньонами и трюфельным жу (1700 р.). Комплименты соответствуют поводу – к каждому блюду подадут виски.
Когда: 21–23 февраля
Где: ул. Кожевенная, 2
Бронь: +7 903 060 62 26
«Горячо»
«Горячо» позаботились о тех, кому и повеселиться хочется, и воскресенье провести в праздничном ничегонеделании есть потребность. День защитника отмечают заранее и обещают вечеринку для топ-масиков. В программе танцпол, интерактивы и много подарков. Один из – настойка для уверенного начала вечера.
Когда: 22 февраля, 19:00
Где: ул. Ошарская, 1/2, 1-й этаж
Бронь: +7 910 125 20 00
«Пивзавод»
Для самых рукастых в «Пивзаводе» устраивают чемпионат по армрестлингу. Победитель получает похвалу за свои усердия в спортзале и 10 литров пенного. Участие бесплатное, но нужно заявиться на турнир заранее!
Когда: 22 февраля, 19:00
Где: ул. Зеленский съезд, 10
Бронь: 282 82 81
«Барбамбия»
В «Барбамбии» мужчин угощают настойками под живую музыку. Во всех заведениях (а их три в городе) будет свой мини-концерт. Вечер начнут DJ Arkady, DJ K3RRY, DJ Stam, а подхватят «Мариголд» и «Ревенс Бэнд».
Когда: 23 февраля, 19:00
Где: ул. Костина, 3, ул. Родионова, 165, ул. Янки Купалы, 30а
Бронь: https://barbambia.ru/
«Счастливые люди»
Начать праздновать 23 февраля желательно уже поутру. Например, завтраком в «Счастливых людях». Здесь как раз подготовили особый десерт – эклер в виде погон. Строгий снаружи, но сладкий и нежный внутри.
Где: ул. Большая Покровская, 20
Mükka
В ресторане Mükka поздравляют лайвом от Дианы Пахучей. В качестве комплимента принесут по-итальянски яркий лимончелло.
Когда: 23 февраля, 19:00
Где: ул. Ошарская, 36а
Бронь: +7 831 211 93 58
«Верхушка Кофе»
Кофейных ценителей можно сводить в «Верхушку Кофе». Здесь в праздничный уикенд проводят каппинги: обещают знакомство с разными сортами без ординарных фильтров, молока и сахара и рассказать, как профессионалы оценивают кофе.
Когда: 22 февраля, 10:00
Где: ул. Большая Покровская, 2/1
Бронь
«Настаятель»
В «Настаятеле» все стабильно. Каждые выходные в шумной компании и с настойками. Тут их, кстати, более 30 и по фирменным рецептами. Плюс шоу от кавер-бэнда NewGorky.
Когда: 22 февраля, 20:00
Где: пер. Вахитова, 7
Бронь: +7 920 078 28 21
POPSA
Ресторан-караоке POPSA угощает всех мужчин терпкими настойками и нежными закусками. Само заведение, кстати, делает акцент на мясные блюда, здесь их готовят в угольной гриль-печи – звучит как подходящий ужин для мужского праздника.
Когда: 21–23 февраля
Где: ул. Ванеева, 185
Бронь: +7 963 232 88 88
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