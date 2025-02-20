От котлет с Хоккайдо до пирожных с мундира: что где есть на 23 февраля

Для единственного в этот уикенд можно говядину помраморнее, каппинги понеординарнее, комплименты покрепче. Ведите к Илье Травкину в RIBS – тут сделают ему мир в цвете розе (обещан целый сет!) – или в RedWall, где помогут отыскать точку «жу». А то прямо к «Настаятелю» – торжественно налимончеллитесь вместе, и через непродолжительное время будет на все согласен (на что прежде не соглашался!).