С деликатесного маскарада на горячие вечерки: что где есть до конца зимы в Нижнем

Brera – один год!

Итальянский карнавал с пятью подачами от шефа Ильи Русских. Любуемся меню: печеные перцы со страчателлой, салат с осьминогом, жюльен с кроликом и черным трюфелем, ризотто с уткой и тирамису. Маскарад, живая музыка, подарки и праздничный торт.

Когда: 20 февраля в 19:00

DC: italian carnival

Цена: 6900 рублей с эносопровождением, 5900 рублей без.

Бронь: +79100069691

18+

