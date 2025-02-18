С деликатесного маскарада на горячие вечерки: что где есть до конца зимы в Нижнем

Свежемороженый февраль внутри оказался пылок. Franky исполняет этюд в алых тонах по случаю своего 12-летия, в «Кафе 38» даром отдают чудотворные настойки на укропе и зверобое (говорят, к устрицам хорошо), Катерина Смирнова вновь устраивает приключенческое кормление в центре! Буквально слышим возгласы: «Еще, еще!» Разумеется, это шорт-лист. Но есть и расширенная версия!
Brera – один год!
Итальянский карнавал с пятью подачами от шефа Ильи Русских. Любуемся меню: печеные перцы со страчателлой, салат с осьминогом, жюльен с кроликом и черным трюфелем, ризотто с уткой и тирамису. Маскарад, живая музыка, подарки и праздничный торт.
Когда: 20 февраля в 19:00
DC: italian carnival
Цена: 6900 рублей с эносопровождением, 5900 рублей без.
Бронь: +79100069691
18+
|ул. Пискунова, 18а
Гастротур Катерины Смирновой
Диджитал-главред «НН.Собака.ru» снова уходит в отрыв, уводя в него пару десятков гастротуристов. Сначала напоит пенным под колбасы и факты из летописи «Пивзавода», потом поведет пробовать авторские блюда и напитки в «Соусе». Закончится вечер в «Рюмочной у Строганова», когда ни трезвых, ни голодных уже не останется.
Когда: 20 февраля в 18:10
Цена: 3500 руб.
Бронь: здесь
18+
Franky Bar – 12 лет
Солидные кабацкие года отмечаем in red. А чтобы щечки соответствовали рекомендованному дресс-коду, есть надежная коктейльная классика: Old fashioned, Moscow mule, Cosmopolitan! Стейком из филе-миньон закусываем в «атмосфере старого Голливуда» под DJ-сет от резидента STRELKA BAR Misha Gannushkin.
Когда: 28 февраля в 22:00
DC: алый
Бронь: +79087306205
18+
|ул. Звездинка, 10в
Кинопоказ и дегустация в «ТЕМП воздух»
В субботу смотрим драму о выходе из депрессии «Призрачная красота», в воскресенье пробуем кофе из Эфиопии – все под обновленное меню: яйца по-шотландски с картофельными оладьями, томатный омлет с риетом, рисовая каша с ванильным кремом и сырники с лаймовым йогуртом.
Когда: 22 февраля в 18:00, 23 февраля в 15:00
Бронь: +78314239300
18+
|Георгиевский съезд, 44
Вечерки в «Горячо»
Тут теперь тусовки каждую субботу – нас тоже зовут. С 19:00 до 00:00 на минус первом этаже: DJ-сеты, конкурсы и подарки. Назвали ласково: «Вечерки by Горячо».
Когда: каждую субботу с 19:00
18+
|Чернопрудский пер., 2
Эноказино в TT bistro
Станем с шеф-сомелье Александрой Ждановой первооткрывателями (минимум в двух смыслах) – прекрасный виночерпий познакомит нас с «ранее неизвестными» сортами. Делаем ставку на сорт или страну – забираем фишки. Победителю – ценный сосуд.
Когда: 21 февраля в 19:00
Цена: 2000 руб.
18+
|ул. Пискунова, 18а
Сезонное меню в Negroni
«Италия с локальными продуктами» – сезонное меню от шефа Дмитрия Данилова. В числе зимних прелестей: брускетта с опаленной фуа-гра, ризотто с горгонзолой и каре ягненка с молодым картофелем. Такое лучше запивать чем-нибудь из 350-бутыльной коллекции со всего света. Из какого именно – подскажет шеф-сомелье Вячеслав Уваров.
Бронь: +79306686980
18+
|ул. Грузинская, 30
Бесплатная настойка в «Кафе 38»
Весь февраль угощают скандинавской настойкой «Аквавит». Вода жизни то есть. Чудо-напиток настаивают на тмине, укропе, кориандре, корице, зверобое... Будет самое то к устрице «Джоли» или цыпленку «Андерсен».
Когда: весь февраль
18+
|ул. Рождественская, 38
Chef's Tables в «Волгоречье»
На левобережье устраивают сразу два ужина с пятью подачами от шефа Никиты Цымбалова и эносопровождением от сомелье Ольги Цымбаловой. 20 февраля вспоминаем традиции паназии, 27 февраля (к Масленице!) возвращаемся к современной русской кухне. А еще на пробу зимнее спешл меню из гужеров, бутербродов с красной икрой и утиной ножки конфи.
Когда: 20 и 27 февраля в 19:00
Цена: 3500 руб.
Бронь: +79200386358
18+
|ул. Набережная, 8а, г. Бор
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архив редакции и ресторанов
Комментарии (0)