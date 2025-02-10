Подборка мест для идеального свидания

Любовь к себе во «Вспышке»

Женский проводник к себе Виктория Краснорепова расскажет, как построить внутреннюю опору и ввести в жизнь практику благодарности. Потом поможет зафиксировать эти состояния в виде бус с аффирмациями и обещанием беречь себя и создавать желанный мир вокруг.

19:00

Бронь по записи в сообщениях Нижегородскому женскому кризисному центру.

ул. Алексеевская, 11