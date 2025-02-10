Подборка мест для идеального свидания

Вам – от всего собачьего сердца! Собрали самые романтичные заведения – читайте и ешьте со своей второй половинкой. А если вы вполне целостная натура, то просто приводите воздыхателя:
Танцы в Ресторане 19
Живая музыка, комплимент всем гостям, праздничный декор и фотограф.
17:00
Бронь: 4109019
|ул. Ошарская, 8А
Австрийский эногастрономический сет в ресторане MITRICH
Сомелье Алексей Рузов расскажет о винодельческих регионах этой страны. 6 подач от Дмитрия Дмитриенко и Антона Кузнецова.
19:00
DC: cocktail
8т₽
Бронь: 88312828210
|ул. Ковалихинская, 8
«5 историй любви Глеба Левицкого» в «Парке Культуры»
Шефс-тейбл и трепетный рассказ с долей юмора. Первый поцелуй и первая любовь, романтика службы на корабле Северного флота и любовь к музыке. Обещают счастливые флешбэки и эно-сопровождение от Романа Трандыкова.
14 и 15 февраля 19:00
Стоимость 7т₽
Бронь: 215-12-12
|ул. Верхне-Волжская наб., 10а
Музыкальный вечер в Vinedo
Комплименты гостям с 17:00, живая музыка с 19:00, праздничный декор, фотограф.
17:00
Бронь: 4109998
|ул. Октябрьская площадь, 1
Сладкий вечер в Ribs
Комплимент "Дубайский шоколад" всем гостям с 17:00. Живая музыка с 20:30, а запечатлит все фотограф.
17:00
Бронь: 4101110
|ул. Белинского, 61, к1
Любовь к себе во «Вспышке»
Женский проводник к себе Виктория Краснорепова расскажет, как построить внутреннюю опору и ввести в жизнь практику благодарности. Потом поможет зафиксировать эти состояния в виде бус с аффирмациями и обещанием беречь себя и создавать желанный мир вокруг.
19:00
Бронь по записи в сообщениях Нижегородскому женскому кризисному центру.
|ул. Алексеевская, 11
Утренняя тусовка в Салюте
Праздник с Нижегородскими диджеями camznaew и karneywest и праздничный спешл от шеф-бариста Инны Царевой.
С 12:00 до 15:00
|ул. Большая Покровская, 20Б
Музыкальный вечер в Dodici Seafood
Живая музыка, комплименты от шеф-повара и игристое в подарок.
19:00
Бронь: 89101030343
|ул. Рождественская, 37
Признания в любви в Bocconcino
Возможность признаться в своих чувствах на романтическом ужине. Велком от шефа и акустический проект Silent Light.
19:00
Бронь: 88312821883
|ул. Алексеевская, 10/16
Шаржи в Трюфеле
Праздничный декор, индивидуальные шаржи от художника с 18:00. А в 19:00 каждому гостю в блюдо бесплатно натрут изысканный черный трюфель.
18:00
Бронь: 89302403000
|ул. Белинского,15
Love box на двоих от Red Wall Catering
Две коробки-сердца, а внутри: нисуаз с тунцом татаки, греческий салат, филе миньон из говядины, филе волжского судака и красный бархат с клубничным соусом.
Стоимость 6т₽
Бронь: +79302121812
Коктейли в «Волгоречье»
В прошлом году у них все было в розах. В этот раз с 18:00 подают спешл-меню и коктейли под живой вокал.
Бронь: +79200386358
|г. Бор, ул. Набережная, 8А
18+
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архив редакции и ресторанов
Комментарии (0)