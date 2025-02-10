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Что Где Есть

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Гастроужин «дружбы народов» в честь дня рождения ресторана «19»

6 февраля свой первый день рождения отметил ресторан локальной кухни и открытого огня «19». Шеф-повар Александр Николаенко представил гостям нижегородские специалитеты, а Евгений Чеканин, шеф-повар ресторана Selfie Астана (White Rabbit Family), привез с собой кулинарные традиции и 80 килограммов особых продуктов из Казахстана.

Александр Николаенко, Кирилл Сулима, Евгений Чеканин

Александр Николаенко, Кирилл Сулима, Евгений Чеканин

Алёна Зобова и Катерина Смирнова

Алёна Зобова и Катерина Смирнова

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Яна Павликова

Яна Павликова

Евгений Чеканин

Евгений Чеканин

Анастасия Жукова, Екатерина Башмачникова и Илья Травкин

Анастасия Жукова, Екатерина Башмачникова и Илья Травкин

Александр Николаенко

Александр Николаенко

Екатерина Башмачникова и Анастасия Жукова

Екатерина Башмачникова и Анастасия Жукова

Екатерина Михайлова

Екатерина Михайлова

Олег и Мария Колисниченко

Олег и Мария Колисниченко

Екатерина Покровская

Екатерина Покровская

Илья Травкин

Илья Травкин

Катерина Смирнова, Яна Аверьянова, Екатерина Покровская, Алена Зобова

Катерина Смирнова, Яна Аверьянова, Екатерина Покровская, Алена Зобова

Кирилл Сулима

Кирилл Сулима

Максим Пучков

Максим Пучков

Михаил Умнов

Михаил Умнов

Алексей Пискарёв

Алексей Пискарёв

Вслед за галантином из стерляди с миксом икры и хрустящей капусты кейл – тартар из конины (шок!) с эспумой из пошехонского сыра. Аутентичный вкус дикого балхашского судака (у нас такого не поймаешь!) смягчили нежные томленые язычки барашка под соусом пермантье и салом из конины. Из казахстанских степей будто бы мгновенно переместились в нижегородские леса, попробовав вырезку бычка с полбой и грибами. А в конце вечера гости дегустировали мороженое из балкаймака (этот казахский специалитет еще называют «медовая сметана») с хрустящей меренгой и хурмой.

Дополнили блюда от шефов авторские коктейли (в некоторых не обошлось даже без казахского чая тумар!) и эносопровождение Кирилла Сулимы.

Балхашский судак, сало из конины и соус берблан

Балхашский судак, сало из конины и соус берблан

Томленные язычки барашка, пармантье, попкорн из гречки

Томленные язычки барашка, пармантье, попкорн из гречки

Галантин из стерляди, микс из икры, хрустящая капуста

Галантин из стерляди, микс из икры, хрустящая капуста

Татар из конины, эспума из пошехонского сына, чипсы из льна

Татар из конины, эспума из пошехонского сына, чипсы из льна

Кирилл Сулима

Сомелье

Не обману, если скажу, что это, пожалуй, первый международный гастрономический ужин в современной нижегородской истории. Selfie очень активно работают с шефами Michelin и 50 Best. Поэтому сегодняшняя встреча – это прекрасная возможность обменяться опытом с иностранными коллегами.

Евгений Чеканин

Шеф-повар

За те полтора года, что я управляю рестораном, мы провели больше двух десятков международных гастрономических ужинов. Но в Нижнем Новгороде мы впервые. Сегодня мы объединились – и двумя странами, двумя народами создали очень интересный сет. У нас, к примеру, сегодня в меню есть тартар из конины: довольно необычно!

Александр Николаенко

Шеф-повар ресторана «19»

Мы за смелые эксперименты! Родилась идея пригласить в гости потрясающего международного шефа, и он, на мою радость, с удовольствием согласился приехать. А самый главный результат нашей совместной работы сегодня – полный зал и довольные гости.

Текст: Галина Смирнова
Фото: Александр Мерзляков, портал Geo.pro

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