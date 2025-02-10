Гастроужин «дружбы народов» в честь дня рождения ресторана «19»

Вслед за галантином из стерляди с миксом икры и хрустящей капусты кейл – тартар из конины (шок!) с эспумой из пошехонского сыра. Аутентичный вкус дикого балхашского судака (у нас такого не поймаешь!) смягчили нежные томленые язычки барашка под соусом пермантье и салом из конины. Из казахстанских степей будто бы мгновенно переместились в нижегородские леса, попробовав вырезку бычка с полбой и грибами. А в конце вечера гости дегустировали мороженое из балкаймака (этот казахский специалитет еще называют «медовая сметана») с хрустящей меренгой и хурмой.

Дополнили блюда от шефов авторские коктейли (в некоторых не обошлось даже без казахского чая тумар!) и эносопровождение Кирилла Сулимы.