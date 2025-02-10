Гастроужин «дружбы народов» в честь дня рождения ресторана «19»

6 февраля свой первый день рождения отметил ресторан локальной кухни и открытого огня «19». Шеф-повар Александр Николаенко представил гостям нижегородские специалитеты, а Евгений Чеканин, шеф-повар ресторана Selfie Астана (White Rabbit Family), привез с собой кулинарные традиции и 80 килограммов особых продуктов из Казахстана.
Александр Николаенко, Кирилл Сулима, Евгений Чеканин
Алёна Зобова и Катерина Смирнова
Юлия Самсонова
Яна Павликова
Евгений Чеканин
Анастасия Жукова, Екатерина Башмачникова и Илья Травкин
Александр Николаенко
Екатерина Башмачникова и Анастасия Жукова
Екатерина Михайлова
Олег и Мария Колисниченко
Екатерина Покровская
Илья Травкин
Катерина Смирнова, Яна Аверьянова, Екатерина Покровская, Алена Зобова
Кирилл Сулима
Максим Пучков
Михаил Умнов
Алексей Пискарёв
Вслед за галантином из стерляди с миксом икры и хрустящей капусты кейл – тартар из конины (шок!) с эспумой из пошехонского сыра. Аутентичный вкус дикого балхашского судака (у нас такого не поймаешь!) смягчили нежные томленые язычки барашка под соусом пермантье и салом из конины. Из казахстанских степей будто бы мгновенно переместились в нижегородские леса, попробовав вырезку бычка с полбой и грибами. А в конце вечера гости дегустировали мороженое из балкаймака (этот казахский специалитет еще называют «медовая сметана») с хрустящей меренгой и хурмой.
Дополнили блюда от шефов авторские коктейли (в некоторых не обошлось даже без казахского чая тумар!) и эносопровождение Кирилла Сулимы.
Кирилл Сулима
Сомелье
Не обману, если скажу, что это, пожалуй, первый международный гастрономический ужин в современной нижегородской истории. Selfie очень активно работают с шефами Michelin и 50 Best. Поэтому сегодняшняя встреча – это прекрасная возможность обменяться опытом с иностранными коллегами.
Евгений Чеканин
Шеф-повар
За те полтора года, что я управляю рестораном, мы провели больше двух десятков международных гастрономических ужинов. Но в Нижнем Новгороде мы впервые. Сегодня мы объединились – и двумя странами, двумя народами создали очень интересный сет. У нас, к примеру, сегодня в меню есть тартар из конины: довольно необычно!
Александр Николаенко
Шеф-повар ресторана «19»
Мы за смелые эксперименты! Родилась идея пригласить в гости потрясающего международного шефа, и он, на мою радость, с удовольствием согласился приехать. А самый главный результат нашей совместной работы сегодня – полный зал и довольные гости.
Текст: Галина Смирнова
Фото: Александр Мерзляков, портал Geo.pro
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