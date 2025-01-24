Последний шанс позавтракать: неделя до конца BreakFest

Подобрали самые интересные позиции в Нижнем Новгороде: сэндвич с осьминогом, мак-энд-чиз кашу, вырезку дикого оленя, какао с перцем и глинтвейн с нижегородским сидром.
Red Wall
Как всегда готовят из продуктов с собственной фермы. Рекомендуем злаковый тост из ремесленного хлеба, скрэмбл, креветки и городецкую буратту (750), нижегородские блины с домашней сметаной и двумя видами икры (750), а на десерт – сливово-миндальный пирог с заварным кремом и эспумой (550) и «чампуррадо» – мексиканское какао с кайенским перцем и корицей (380).
Ул. Кожевенная, 2
«9/18»
Насмотревшись на кремлевский фуникулер, «9/18» решили помечтать о путешествиях. Потому фестивальные позиции проникнуты духом культовых блюд разных стран. Советуем по-американски яркую перловую кашу мак-энд-чиз (550), в корейских тонах омлет «Торнадо» с томленой говядиной и капустой кимчи (750) и шоколадное яйцо с оливковым кремом и облепиховым карри (350).
Ул. Ивановский съезд, 9/18
«Амаретти»
Предлагают яйца бенедикт на профитролях с креветкой, красной икрой, рукколой и соусом голландез (680), пшенную кашу с тыквой, кремом из пломбира, пралине с нутеллой и клубникой (550), домашний творог с малиновым конфи и свежими ягодами (550). На десерт обязателен кофейный тирамису с мандаринами (350), чтобы поностальгировать о прошедших новогодних праздниках.
Ул. Максима Горького, 151
«Бенье»
Здесь отыскали лимонные сырники с меренгой (750). Как настраивающий на продуктивный день кофе предлагают латте «яблочный пирог» (420).
Ул. Большая Покровская, 20
«Верхушка кофе»
В «Верхушку» идем теперь не за кофе (а тут, кстати, коллекционируют зерна и экспериментируют со способами заварки!), а завтракать. Советуем бенедикт с лососем и авокадо на оладушке из брокколи (750), тост «ромовая баба» с карамелизированным бананом (550) и овсяную кашу с хурмой и грецким орехом (350). А с напитком рекомендуем поэкспериментировать – вместо кофе взять глинтвейн на нижегородском сидре (450).
Ул. Большая Покровская, 2
«Парк культуры»
Место, где произведения искусства и на стенах, и за окнами (ведь там панорама на Волгу!), и в тарелках. Пробуем сэндвич с картофельным хашбрауном и осьминогом (850), омлет с пшеничной лепешкой и хрустящими креветками (750), птитим с беконом и яйцом (550).
Верхне-Волжская набережная, 10А
«ТЕМП Воздух»
Советуем овсяную кашу с песто и пармезаном (550), котлету из трех видов мяса на булочке бриошь с жареным яйцом и соусом из черного перца (700), скрэмбл на клюквенном тартине с пармской ветчиной (750) и латте «Баунти» (400).
Георгиевский съезд, 44
«Кафе 38»
Вкусовой максимум в стенах скандинавского минимализма. Любимое блюдо нашего главреда теперь сырники с морской капустой и сметаной с урбечем из тыквенных семечек (550). Но смерребред с яйцом, ростбифом, соусом из печени трески и пармезаном (750) тоже топ. Матча здесь порозовела от нижегородских морозов (350).
Ул. Рождественская, 38
«Кусто»
Рыба как начало дня. Завтрак «Кусто» как учебник красивой жизни: яйцо с красной икрой, сыр из козьего молока, узбекские томаты, лосось, зеленые оливки и заварное кольцо (1350). Также советуем драник с патэ, морское фуа-гра и щучью икру (750), бенедикт с телятиной, перцами и муссом качо-э-пепе (750).
Ул. Алексеевская, 6/10
«Безухов»
Только здесь есть завтраки из печи. Роскошный ярмарочный ананас с двумя видами каш (550), молочная гренка из воскресенского хлеба с тыквой и творогом (550), кружевная баба с кремом из нутеллы и сухим вареньем (550). Финальный штрих – персиковый сбитень (350).
Ул. Рождественская, 6
«Печерка»
Здесь на завтрак подают вырезку дикого оленя со скрэмблом и соусом из вяленой клюквы (750). Печеный авокадо не горчит, а дружит с кремом из пармезана, пармой и яйцом пашот (750). У гречневой каши с биском и креветками (550) тоже полное взаимопонимание.
Ул. Большая Печерская, 8
«Счастливые люди»
Советуем присмотреться к рисовой каше с тыквой и меренгой (550), сырному суфле с говяжьими щеками, смородиной и демиглясом (750) и имбирному рафу (300).
Ул. Большая Покровская, 20
«ТТ Бистро»
Завтрак с французским акцентом. Самые краши – гранола с фермерским йогуртом и медовой карамелью (350) и французский омлет с грюйером и копченым окороком (550). Все запить черничным латте (360).
Ул. Пискунова, 18а
«Уголек»
В русский завтрак входят картофельные драники, докторские сосиски, яйцо всмятку и горчица (750). Еще хороши сырники с клубникой, мятой и кремом из ряженки (350), скрэмбл на деревенском хлебе с мортаделлой и трюфельным соусом (550) и фисташковый капучино (280).
Ул. Рождественская, 43
Escape
Один из самых красивых завтраков. Пробуйте сэндвич-пиццу с мортаделлой и страчателлой (550), воздушный творог с ягодным конфи и миндалем (350), тост со скрэмблом и трюфельным бри (550).
Верхне-Волжская набережная, 8
Фото: предоставлены заведениями
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