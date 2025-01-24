Последний шанс позавтракать: неделя до конца BreakFest

«Верхушка кофе»

В «Верхушку» идем теперь не за кофе (а тут, кстати, коллекционируют зерна и экспериментируют со способами заварки!), а завтракать. Советуем бенедикт с лососем и авокадо на оладушке из брокколи (750), тост «ромовая баба» с карамелизированным бананом (550) и овсяную кашу с хурмой и грецким орехом (350). А с напитком рекомендуем поэкспериментировать – вместо кофе взять глинтвейн на нижегородском сидре (450).

Ул. Большая Покровская, 2