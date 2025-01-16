23 января ресторан PINCI приглашает на дружеский гала-ужин Vicini Italiani в честь своего открытия

Олег Колисниченко, бренд-шеф PINCI, и одни из лучших шефов Нижнего – Игорь Шиянов (RED WALL), Дмитрий Дмитриенко (YALE) и Александр Николаенко («19») – представят свою гастрономическую интерпретацию того, что называют «настоящим итальянским счастьем»: 5 авторских подач с эно-сопровождением от Анатолия Корнеева, сооснователя и вице-президента группы компаний Simple.
Страчателла с дальневосточным гребешком и ризотто с красными сицилийскими креветками, цыпленок с павловской фуа-гра и грибами, открытый пирог с томленой лопаткой барашка и овощами и на десерт – домашнее мороженое из (внимание!) городецкого пряника. И пока вы угадываете, кто создатель каждого курса, раскрываем адреса, пароли явки:
Где: Рождественская, 39, ресторан PINCI
Когда: 23 января, сбор гостей в 19.00
18+
Текст: Карина Весновская
Фото: предоставлено рестораном PINCI
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ООО «Жарь Птица», ОГРН 1215200035710
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