23 января ресторан PINCI приглашает на дружеский гала-ужин Vicini Italiani в честь своего открытия

Страчателла с дальневосточным гребешком и ризотто с красными сицилийскими креветками, цыпленок с павловской фуа-гра и грибами, открытый пирог с томленой лопаткой барашка и овощами и на десерт – домашнее мороженое из (внимание!) городецкого пряника. И пока вы угадываете, кто создатель каждого курса, раскрываем адреса, пароли явки:

Где: Рождественская, 39, ресторан PINCI

Когда: 23 января, сбор гостей в 19.00

18+



Текст: Карина Весновская

Фото: предоставлено рестораном PINCI

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ООО «Жарь Птица», ОГРН 1215200035710

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