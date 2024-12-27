Накрываем новогодний стол с шеф-поварами

Мимоза в виде мандарина, оливье с брискетом, крабовые палочки из крабов, рулет из кролика и сливочный десерт. Настоящие роскошества для главной ночи, которая, как известно, новогодняя, а не брачная. Сдаем фирменные рецепты нижегородских шеф-поваров. Мы их заслужили, в конце концов мы же помогали им готовить!
Крабовый салат от Александра Николаенко из ресторана «19»
Вместо крабовых палочек – камчатский краб в хрустящих трубочках под крилем. Нарезаем все ингредиенты мелким кубиком и смешиваем с соусом тартар. Суем в мешок, как Дед Мороз подарки, только у нас мешок кондитерский. И начиняем трубочки салатом. Сверху припорошим домашним майонезом, крилем и зеленью.
Рецепт:
- Картофель - 60 г
- Филе томатов - 40 г
- Криль - 20 г
- Яйцо - 1 шт
- Филе огурца - 70 г
- Крабовое мясо - по вкусу
- Соус тартар классический (домашний майонез + огурец, яйцо и укроп)
- Домашний майонез - по вкусу
Рулет из кролика от Антона Кузнецова из Mitrich Steakhouse
Антон Кузнецов прямо на кухне устроил файер-шоу, по-взрослому это называется фламбе – обработка блюда открытым огнем. В итоге получился самый румяный и нежный рулет из кролика со сморчками. Наблюдать за гастрономическим представлением в «Митриче» может любой – кухня здесь открытая. А вот рецептом шеф поделился только с нами.
Сначала обжариваем кроличье мясо и замешиваем соус из сморчков и сливок, а потом добавляем шампиньоны и картофельное пюре. Подаем эффектно по заветам бывшего шефа Vinedo.
Рецепт:
- Ножки кролика - 1 кг (4 шт)
- Соль - 50 г
- Масло растительное - 20 г
- Масло сливочное - 50 г
- Картофельное пюре - 1 кг
Грибная икра:
- Шампиньоны - 300 г
- Масло растительное - 50 г
- Соевый соус - 20 г
Соус из сморчков:
- Сморчки сухие - 30 г
- Сливки - 300 г
- Соль - по вкусу
- Лук белый - 50 г
- Масло растительное - 10 г
Оливье с брискетом от Романа Горяшова из Dodici Grill
Вот уж где неповторимый рецепт: такой брискет есть только в Dodici Grill. Не отчаиваемся и никаких заигрываний с докторской колбасой! Пробуем зимний салат прямо из-под ножа шефа Романа Горяшова, а он по классике режет картофель, морковь, яйцо и огурцы мелким кубиком. Самый интимный момент наступает при первой встрече с брискетом – на него хочется накинуться без прелюдий. Подача на листьях салата с присыпкой из зелени и черного перца.
Рецепт:
- Печеная морковь - 1 шт
- Печеный картофель - 1 шт
- Яйцо - 1 шт
- Соленый огурец - 30 г
- Свежий огурец - 30 г
- Брискет из смокера
- Свежий горошек
- Майонез домашний (желток, оливковое масло, горчица, лимонный сок, соль, сахар)
- Укроп - по вкусу
- Черный дробленый перец
- Щепотка соли
Сельдь под шубой от Максима Кузитенко из Dodici Seafood
Здесь самые модные сельди, потому как в стильных шубах. Шеф рекомендует такой порядок действий: выкладываем картошку и морковку, утепляем домашним майонезом и перцем, раскладываем сельдь и присыпаем свеклой с икрой летучей рыбы. В Dodici Seafood у сельди вообще много друзей: и мидии, и морские ежи, и устрицы, и гребешки, так что за приятельскими посиделками с Шампанью сюда.
Рецепт:
- Картофель - 1 шт
- Свекла - 1 шт
- Морковь - 1 шт
- Яйцо - 2 шт
- Сельдь
- Лук - по вкусу
- Икра летучей рыбы
- Майонез (яичный желток, горчица, лимонный сок)
- Соль и перец - по вкусу
Десерт «Мандарин» от Сабины Мельничук из «Кафе 38»
Когда дети уже забросали весь стол мандариновыми корками, а вы даже не попробовали дольки от тех двух кг, шеф Сабина Мельничук спасает ситуацию. У нее сливочные манадрины! Она рекомендует делать так: доводим до кипения ваниль и сливки, смешиваем с желатином и шоколадом, добавляем сметану и отдаем на поруки блендеру. Дальше остается только заморозить с мандариновым конфи и выложить на кокосовый «Дакуаз» с присыпкой из «Велюра».
Рецепт:
- Мусс пломбир - 350 г
- Желатин - 8 г
- Сливки 33% - 120 г
- Шоколад белый - 100 г
- Сметана 20% - 100 г
- Мандариновый конфи с розмарином:
- Мандарин очищенный - 350 г
- Пюре мандарин - 500 г
- Сахар - 100 г
- Сок лимона - 50 г
- Розмарин - 5 г
- Кокосовый Дакуаз 200 г:
- Белок - 85 г
- Сахар тростник - 85 г
- Мука миндаль - 40 г
- Стружка кокос - 25 г
Велюр:
- Какао масло - 40 г
- Белый шоколад - 60 г
- Масло растит - 10 г
- Краситель - 1 г
Мимоза с тушенкой из сома от Андрея Сулимы
Шеф Андрей Сулима в своей кулинарной студии творит что хочет! Вздумалось ему смешать фрукты и рыбу — получился… мандарин! На таком эксперименте не обошлось без ресторанного критика, Катерина Смирнова лепила «кожуру» и замешивала начинку. Без притираний друг к другу натерли яйца, сливочное масло, сыр и замесили с сомом и майонезом. А потом обратный эволюционный процесс: надели корки из натертой моркови прямо на застывшую начинку. Никакого обмана, для оформления прикрепили листья настоящего мандарина.
Рецепт:
- Тушенка из сома – 150 г
- Красный лук – 15 г
- Яйцо отварное – 2 шт
- Сливочное масло – 30 г
- Сыр Гауда – 30 г
- Майонез – 3-4 ст. л.
- Соль и перец - по вкусу
- Запеченная морковь - 1 шт
Текст: Юлия Шумкова
Фото: Анастасия Волкова
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