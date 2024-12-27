Накрываем новогодний стол с шеф-поварами

Десерт «Мандарин» от Сабины Мельничук из «Кафе 38»

Когда дети уже забросали весь стол мандариновыми корками, а вы даже не попробовали дольки от тех двух кг, шеф Сабина Мельничук спасает ситуацию. У нее сливочные манадрины! Она рекомендует делать так: доводим до кипения ваниль и сливки, смешиваем с желатином и шоколадом, добавляем сметану и отдаем на поруки блендеру. Дальше остается только заморозить с мандариновым конфи и выложить на кокосовый «Дакуаз» с присыпкой из «Велюра».

Рецепт:

Мусс пломбир - 350 г

Желатин - 8 г

Сливки 33% - 120 г

Шоколад белый - 100 г

Сметана 20% - 100 г

Мандариновый конфи с розмарином:

Мандарин очищенный - 350 г

Пюре мандарин - 500 г

Сахар - 100 г

Сок лимона - 50 г

Розмарин - 5 г

Кокосовый Дакуаз 200 г:

Белок - 85 г

Сахар тростник - 85 г

Мука миндаль - 40 г

Стружка кокос - 25 г

Велюр: