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Что Где Есть

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Накрываем новогодний стол с шеф-поварами

Мимоза в виде мандарина, оливье с брискетом, крабовые палочки из крабов, рулет из кролика и сливочный десерт. Настоящие роскошества для главной ночи, которая, как известно, новогодняя, а не брачная. Сдаем фирменные рецепты нижегородских шеф-поваров. Мы их заслужили, в конце концов мы же помогали им готовить!

Крабовый салат от Александра Николаенко из ресторана «19»

Вместо крабовых палочек – камчатский краб в хрустящих трубочках под крилем. Нарезаем все ингредиенты мелким кубиком и смешиваем с соусом тартар. Суем в мешок, как Дед Мороз подарки, только у нас мешок кондитерский. И начиняем трубочки салатом. Сверху припорошим домашним майонезом, крилем и зеленью.

Рецепт:

  • Картофель - 60 г
  • Филе томатов - 40 г
  • Криль - 20 г
  • Яйцо - 1 шт
  • Филе огурца - 70 г
  • Крабовое мясо - по вкусу
  • Соус тартар классический (домашний майонез + огурец, яйцо и укроп)
  • Домашний майонез - по вкусу

Рулет из кролика от Антона Кузнецова из Mitrich Steakhouse

Антон Кузнецов прямо на кухне устроил файер-шоу, по-взрослому это называется фламбе – обработка блюда открытым огнем. В итоге получился самый румяный и нежный рулет из кролика со сморчками. Наблюдать за гастрономическим представлением в «Митриче» может любой – кухня здесь открытая. А вот рецептом шеф поделился только с нами.
Сначала обжариваем кроличье мясо и замешиваем соус из сморчков и сливок, а потом добавляем шампиньоны и картофельное пюре. Подаем эффектно по заветам бывшего шефа Vinedo.

Рецепт:

  • Ножки кролика - 1 кг (4 шт)
  • Соль - 50 г
  • Масло растительное - 20 г
  • Масло сливочное - 50 г
  • Картофельное пюре - 1 кг

Грибная икра:

  • Шампиньоны - 300 г
  • Масло растительное - 50 г
  • Соевый соус - 20 г

Соус из сморчков:

  • Сморчки сухие - 30 г
  • Сливки - 300 г
  • Соль - по вкусу
  • Лук белый - 50 г
  • Масло растительное - 10 г

Оливье с брискетом от Романа Горяшова из Dodici Grill

Вот уж где неповторимый рецепт: такой брискет есть только в Dodici Grill. Не отчаиваемся и никаких заигрываний с докторской колбасой! Пробуем зимний салат прямо из-под ножа шефа Романа Горяшова, а он по классике режет картофель, морковь, яйцо и огурцы мелким кубиком. Самый интимный момент наступает при первой встрече с брискетом – на него хочется накинуться без прелюдий. Подача на листьях салата с присыпкой из зелени и черного перца.

Рецепт:

  • Печеная морковь - 1 шт
  • Печеный картофель - 1 шт
  • Яйцо - 1 шт
  • Соленый огурец - 30 г
  • Свежий огурец - 30 г
  • Брискет из смокера
  • Свежий горошек
  • Майонез домашний (желток, оливковое масло, горчица, лимонный сок, соль, сахар)
  • Укроп - по вкусу
  • Черный дробленый перец
  • Щепотка соли

Сельдь под шубой от Максима Кузитенко из Dodici Seafood

Здесь самые модные сельди, потому как в стильных шубах. Шеф рекомендует такой порядок действий: выкладываем картошку и морковку, утепляем домашним майонезом и перцем, раскладываем сельдь и присыпаем свеклой с икрой летучей рыбы. В Dodici Seafood у сельди вообще много друзей: и мидии, и морские ежи, и устрицы, и гребешки, так что за приятельскими посиделками с Шампанью сюда.

Рецепт:

  • Картофель - 1 шт
  • Свекла - 1 шт
  • Морковь - 1 шт
  • Яйцо - 2 шт
  • Сельдь
  • Лук - по вкусу
  • Икра летучей рыбы
  • Майонез (яичный желток, горчица, лимонный сок)
  • Соль и перец - по вкусу

Десерт «Мандарин» от Сабины Мельничук из «Кафе 38»

Когда дети уже забросали весь стол мандариновыми корками, а вы даже не попробовали дольки от тех двух кг, шеф Сабина Мельничук спасает ситуацию. У нее сливочные манадрины! Она рекомендует делать так: доводим до кипения ваниль и сливки, смешиваем с желатином и шоколадом, добавляем сметану и отдаем на поруки блендеру. Дальше остается только заморозить с мандариновым конфи и выложить на кокосовый «Дакуаз» с присыпкой из «Велюра».

Рецепт:

  • Мусс пломбир - 350 г
  • Желатин - 8 г
  • Сливки 33% - 120 г
  • Шоколад белый - 100 г
  • Сметана 20% - 100 г
  • Мандариновый конфи с розмарином:
  • Мандарин очищенный - 350 г
  • Пюре мандарин - 500 г
  • Сахар - 100 г
  • Сок лимона - 50 г
  • Розмарин - 5 г
  • Кокосовый Дакуаз 200 г:
  • Белок - 85 г
  • Сахар тростник - 85 г
  • Мука миндаль - 40 г
  • Стружка кокос - 25 г

Велюр:

  • Какао масло - 40 г
  • Белый шоколад - 60 г
  • Масло растит - 10 г
  • Краситель - 1 г

Мимоза с тушенкой из сома от Андрея Сулимы

Шеф Андрей Сулима в своей кулинарной студии творит что хочет! Вздумалось ему смешать фрукты и рыбу — получился… мандарин! На таком эксперименте не обошлось без ресторанного критика, Катерина Смирнова лепила «кожуру» и замешивала начинку. Без притираний друг к другу натерли яйца, сливочное масло, сыр и замесили с сомом и майонезом. А потом обратный эволюционный процесс: надели корки из натертой моркови прямо на застывшую начинку. Никакого обмана, для оформления прикрепили листья настоящего мандарина.

Рецепт:

  • Тушенка из сома – 150 г
  • Красный лук – 15 г
  • Яйцо отварное – 2 шт
  • Сливочное масло – 30 г
  • Сыр Гауда – 30 г
  • Майонез – 3-4 ст. л.
  • Соль и перец - по вкусу
  • Запеченная морковь - 1 шт

Текст: Юлия Шумкова
Фото: Анастасия Волкова

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