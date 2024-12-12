Константин Тувыкин: «Не считаю себя ресторатором вообще!»

Почему вы решили заняться энобизнесом?

Когда 15 лет назад я приобретал винодельню в тосканской деревушке Татти, то не думал о бизнесе и уж точно не собирался становиться виноделом. Море, воздух, вкусные продукты, шикарная природа… Это идеальное место для отдыха со своей семьей и друзьями. Но дело в том, что я не умею много отдыхать, даже в отпуске мне всегда необходимо поле для деятельности: им и суждено было стать маленькой тосканской винодельне.

Идея с покупкой винодельни оказалась удачной?

Поначалу это было просто увлечение, потом бизнес-авантюра, а еще позже винодельня дала жизнь ресторанам и сети винных бутиков. Считаю, что проект успешный. Но для меня как для предпринимателя важнее даже другое: я смог открыть и наладить незнакомое дело в чужой стране. Возможно, это был вызов!

Выгодно ввозить итальянское вино в Россию?

Отвечу цифрами. Например, бутылка нашего вина в итальянском ресторане стоит примерно 80 евро. Если оплатить все пошлины и налоги, то в российском ресторане оно должно стоить в три раза дороже. Но у нас оно стоит как в Италии! Вы, вероятно, спросите: если вино выгоднее продавать там, где оно производится, зачем его возить за тысячи километров? Отвечаю: я хочу радовать качеством своих соотечественников, хочу, чтобы они имели возможность попробовать отличное итальянское вино по итальянским ценам.