Константин Тувыкин: «Не считаю себя ресторатором вообще!»

Предприниматель из живописного города Павлово, для которого бизнес — это хобби. Владелец ресторанов, который не считает себя ресторатором. Константин Тувыкин — о гастрономии и виноделии России, загадочном «Чулковском клубке» и планах производить на берегах Оки сидр из местных яблок.
Почему вы решили заняться энобизнесом?
Когда 15 лет назад я приобретал винодельню в тосканской деревушке Татти, то не думал о бизнесе и уж точно не собирался становиться виноделом. Море, воздух, вкусные продукты, шикарная природа… Это идеальное место для отдыха со своей семьей и друзьями. Но дело в том, что я не умею много отдыхать, даже в отпуске мне всегда необходимо поле для деятельности: им и суждено было стать маленькой тосканской винодельне.
Идея с покупкой винодельни оказалась удачной?
Поначалу это было просто увлечение, потом бизнес-авантюра, а еще позже винодельня дала жизнь ресторанам и сети винных бутиков. Считаю, что проект успешный. Но для меня как для предпринимателя важнее даже другое: я смог открыть и наладить незнакомое дело в чужой стране. Возможно, это был вызов!
Выгодно ввозить итальянское вино в Россию?
Отвечу цифрами. Например, бутылка нашего вина в итальянском ресторане стоит примерно 80 евро. Если оплатить все пошлины и налоги, то в российском ресторане оно должно стоить в три раза дороже. Но у нас оно стоит как в Италии! Вы, вероятно, спросите: если вино выгоднее продавать там, где оно производится, зачем его возить за тысячи километров? Отвечаю: я хочу радовать качеством своих соотечественников, хочу, чтобы они имели возможность попробовать отличное итальянское вино по итальянским ценам.
Как вы оцениваете ситуацию в российском виноделии?
Винодельческая отрасль возрождается – на рынке появилось много качественного продукта. Когда-то мы считались поистине винной державой: недавно был в крымском Судаке на винодельне «Святой Савва», созданной 2000 лет назад. Увы, в 80-е годы прошлого века отрасль убили. Кстати, у нас есть мысль русифицировать некоторые названия нашего вина, сделав их более близкими и понятными для потребителя.
Сейчас в Нижнем Новгороде работают четыре ваших ресторана: Red Wall, Dodici Grill, Dodici Sea Food и Dodici Italy. Вас уже можно назвать успешным ресторатором…
Не считаю себя ресторатором вообще! Единственное заведение, в открытии которого я сам принимал участие, находится в Павлове — это «Династия». Вот уже 25 лет она очень успешна, на мой взгляд, это главный ресторан города. А что касается нижегородских проектов, я прежде всего инвестор, все успехи являются заслугой команды и директоров. Мое достижение скорее в том, что я сумел найти правильных людей. Да и оцениваю рестораны не как профессионал, а как потребитель. В России сейчас вообще гастрономический бум, появляется все больше гурманов, которым сложнее и сложнее угодить. В той же Италии кухня куда более простая. Для меня же важнее всего, чтобы люди получали удовольствие от посещения наших заведений. Вино и еда — это больше хобби для меня, чем зарабатывание денег.
Что вы сами любите заказывать в своих ресторанах? И что порекомендуете попробовать?
В Red Wall обязательно попробуйте фуа-гра со сладким вином, в Dodici Sea Food закажите мильфей из краба, в Dodici Grill – томленые щечки, а в Dodici Italy вас приятно удивят черные спагетти с креветками и чоризо, с соусом пронто и сыром пармезан
Вы хотите развивать виноделие не только в итальянской Тоскане, но и на родине?
Есть куда более интересный проект. Он связан с основоположником крымского виноделия графом Львом Голицыным, но территориально к полуострову не привязан. Дело в том, что будущий знаменитый винодел, чьи игристые вина подавали на торжествах по случаю коронации Николая II, познакомился с хозяйкой крымских плодоносных земель в нижегородском селе Чулково, где проживал в течение десяти лет: именно здесь и зародилась идея производства шампанизированных вин. Мы пошли дальше и решили тему продолжить: винограда у нас нет, но в обилии растут яблоки. Почему бы не создавать качественный сидр в память о Льве Голицыне?
В Чулкове откроется производство сидра?
И не только. Вы не представляете, насколько уникальна эта земля! Здесь обнаружено городище финно-угорского племени мурома, населявшего берега Оки до XI века, здесь была знаменитая фабрика по производству сундуков купца Сергея Тулупова, здесь еще до Плеса начинал писать картины великий Исаак Левитан…
Напрашивается организация туристического кластера!
Именно так. В селе Чулкове уже 14 лет существует конноспортивный комплекс. Моя шестнадцатилетняя дочь Тая занимается конным спортом, входит в сборную Нижегородской области, занимает первые места на соревнованиях различного уровня. Даже только этот факт вдохновляет меня инвестировать в это место! Сейчас ведется активная реализация проекта «Чулковский клубок», направленного на раскрытие туристического потенциала Чулкова. Помимо сидрерии мы хотим построить еще одну ферму, вскоре откроется туристический центр с множеством различных активностей, посвященный истории племени мурома. Также появятся современный глемпинг и интересные арт-объекты.
Не страшно затевать такой масштабный проект?
Нет. Я сам из Павлова – это моя земля, и она придает мне силу. Четверть века назад, когда я открывал первый в своем родном городе ресторан «Династия», я мало верил в успех: не думал о прибыли, а просто хотел принести пользу горожанам. Так и повелось потом. Бизнес получается не по холодному расчету – только если вкладываешь в него душу. Здесь моя родина, и я сделаю все для того, чтобы этот заповедный уголок страны стал неотъемлемой частью туристических маршрутов. Уверен, что желающих распутать загадочный «Чулковский клубок» найдется много!
Текст: Сергей Костенко
Фото: Арина Федотова
Стиль: Мария Мужжухина
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