Где провести новогодний корпоратив: выбрали для вас нижегородские кафе и рестораны

Brera

Предлагают не мелочиться и забирать сразу весь ресторан вместимостью аж 43 человека. Проведут винную дегустацию от Катарины Ульяновой и накормят блюдами от шеф-повара Ильи Русских. Камчатский краб с черной икрой, стейк тунца с морковью том ям, утиная ножка с бататом – не зря же в четыре руки шаманили с итальянским маэстро Дуччо Орландини. Все это, конечно, под диджей-сеты в оформлении от флориста и декоратора по вашим пожеланиям.

Бронь: +7 (910) 006-96-91

ул. Пискунова, 18А