Где провести новогодний корпоратив: выбрали для вас нижегородские кафе и рестораны

Где сподручнее сиять пайетками, плясать с гирляндой на шее и в чьих салатах слаще засыпать лицом. Наша команда пробежалась по Нижегородским заведениям и попробовала из всех салатников сельдь под шубой и оливье. Подрыгались под всех диджеев и ущипнули каждого Деда Мороза на своем пути. В итоге делимся с вами списком фаворитов. 18+
Brera
Предлагают не мелочиться и забирать сразу весь ресторан вместимостью аж 43 человека. Проведут винную дегустацию от Катарины Ульяновой и накормят блюдами от шеф-повара Ильи Русских. Камчатский краб с черной икрой, стейк тунца с морковью том ям, утиная ножка с бататом – не зря же в четыре руки шаманили с итальянским маэстро Дуччо Орландини. Все это, конечно, под диджей-сеты в оформлении от флориста и декоратора по вашим пожеланиям.
Бронь: +7 (910) 006-96-91
ул. Пискунова, 18А
BUTCH & DUTCH
Когда на сцену выходят «Лунные пантеры», постарайтесь держаться подальше от бухгалтерии. Впрочем, у каждого живого человека есть шанс хоть раз в жизни оказаться на столе среди мидий в сливочном соусе, люля-кебаба из индейки и тыквенного крем-супа с креветками. Так пусть лучше это произойдет здесь, под присмотром опытных Деда Мороза со Снегурочкой.
Бронь: 282-51-02
6000 руб. с человека
ул. Нижне-Волжская наб., 21
Юность
Вот в какие дни не зазорно звенеть бутылками в пакете: 20, 21, 27 и 28 декабря. На корпоративах в «Юности» принято дарить подарки: «Сливочную Сицилию», «На кураже» или «Бородинскую». Нужно успеть собрать 8 коллег и забронировать столик. Да, конкурсы тоже будут, например, кто съест больше брускетт с ростбифом, клаб-сэндвичей или свиных ребер.
Бронь: на сайте
3000 руб. с человека
ул. Зеленский съезд, 10
Rozas
Латино-американский стиль на новогоднем корпоративе заказывали? Конкурсы, подарки, зарубежные хиты и спешел меню: тапас с ростбифом, круассан с форелью, канапе капрезе. Быстренько порепетируйте сальсу под ролики из тиктока и в Мексику на Зеленском съезде. «Личи Сауэр», «Шарк Аттак» и «Тики Манки» заждались.
Бронь: +7 (831) 282-92-10
5000 руб. с человека
ул. Зеленский съезд, 10
Пивзавод
Чокнуться (не окончательно, а кружками лагера) в здании дореволюционной библиотеки под стенами Кремля. Здесь, кстати, и собственные купажи пенного имеются. Закусывать их стоит колбасками и сосисками местного производства. Ведущий Николай Караванов обещает угостить блондом и крафтовой линейкой «Памятные даты». Музыкой не обделяют – все в лучших традициях рок-корпоративов.
Бронь: 2828281
4000 руб. с человека
ул. Зеленский съезд, 10
Ribs
В нашем-то Ribs, где сразу три кухни мира и chef's table, к новогодним хлопотам подошли ответственно – сделали праздничное меню и приглашают всех с 26 по 28 декабря пробовать високосные прелести шефа Ильи Травкина. Ростбиф с чиабаттой, заливное даси с креветкой и тунцом и оливье с сельдью под шубой. А на закуску конкурсы, подарки и симпатичный диджей.
Бронь: 410-11-10
7000 руб. с человека
ул. Белинского, 61
Mixtura Bar
Чтобы отношения со змеей в 2025 году точно сложились, местный бартендер изготовил приворотные зелья: «Виновницу» c Pornstar и «Чувством вина»... Понять нельзя, пробовать! Они и контакты Деда Мороза заполучили, так что с его внучкой можно будет вместе доказывать микрофону: «Я царица!»
Бронь: +7 (920) 250-90-05
Нижне-Волжская наб., 16
Dodici Group
Мы, как султан Османской империи XV века, можем выбрать себе одну из трех жен: Dodici Grill, Dodici Seafood, Dodici Italy. Любая предлагает свою красоту и собственноручные яства вроде жюльена из тигровых креветок, бефстроганова из нежной телятины и шоколадного флана. Зал под цель: камерные посиделки на 8 человек в винном или «гулять так гулять» на весь Seafood, где еще и шри-ланкийские эксклюзивы, рыба - попугай, например.
Бронь: на сайте
Кулинарная студия Андрея Сулимы
Не нравятся бизнес-ланчи рядом с работой? Поправимо: будем готовить (а потом есть) с коллегами сами. Андрей Сулима предлагает два пути: пойдешь направо - «Рыбу и морепродукты» готовить будешь, налево - «Птицу» заберешь. Тар тар из тунца, стейк из лосося vs филе индейки, праздничная утка.
Бронь: +7 (950) 600-19-06
ул. Почаинская, 17Р
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архив редакции
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