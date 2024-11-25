4 нижегородца вошли в шорт-лист премии «Шеф-повар года». Победителей узнаем уже сегодня!

Среди их соперников: Артем Лаптев из Казани, Тимур Лясников из Пензы, Максим Кулешов из Уфы, Евгений Гурин и Андрей Рогачев из Самары.

Напомним, «Шеф-повар года» – ежегодная российская гастрономическая премия, где профессиональное поварское сообщество дает независимую оценку и признание деятельности шеф-поваров всех регионов России.

Номинации:

«Шеф-повар года»

«Шеф-повар твоего региона»

«Шеф-кондитер года»

«Шеф-повар женщина»

«Выбор СМИ»

«Дуэт года. Меню и карта»

«Сет года»

«Ужин года»

«ТОП-5 шефов новой волны»

Болеть за нижегородцев можно с 20:00 в тг-канале диджитал-главреда «НН.Собака.ru» и ресторанного критика Катерины Смирновой.