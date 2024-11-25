18+
  • Что где есть
  • Что Где Есть
  • News
Что Где Есть

Поделиться:

4 нижегородца вошли в шорт-лист премии «Шеф-повар года». Победителей узнаем уже сегодня!

Международный форум «Завтрак шефа» в четвертый раз определит лучших шеф-поваров каждого федерального округа, а после и страны. В список номинантов ПФО попали сразу четыре нижегородца: Александр Николаенко из «19», Игорь Шиянов из «Red Wall», Дмитрий Данилов из «Кусто» и Negroni и Глеб Левицкий из «Парка Культуры».

Игорь Шиянов

Игорь Шиянов

Александр Николаенко

Александр Николаенко

Глеб Левицкий

Глеб Левицкий

Дмитрий Данилов

Дмитрий Данилов

Среди их соперников: Артем Лаптев из Казани, Тимур Лясников из Пензы, Максим Кулешов из Уфы, Евгений Гурин и Андрей Рогачев из Самары.
Напомним, «Шеф-повар года» – ежегодная российская гастрономическая премия, где профессиональное поварское сообщество дает независимую оценку и признание деятельности шеф-поваров всех регионов России. 

Номинации:

  • «Шеф-повар года»
  • «Шеф-повар твоего региона»
  • «Шеф-кондитер года»
  • «Шеф-повар женщина»
  • «Выбор СМИ»
  • «Дуэт года. Меню и карта»
  • «Сет года»
  • «Ужин года»
  • «ТОП-5 шефов новой волны»

Болеть за нижегородцев можно с 20:00 в тг-канале диджитал-главреда «НН.Собака.ru» и ресторанного критика Катерины Смирновой.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: