4 нижегородца вошли в шорт-лист премии «Шеф-повар года». Победителей узнаем уже сегодня!

Международный форум «Завтрак шефа» в четвертый раз определит лучших шеф-поваров каждого федерального округа, а после и страны. В список номинантов ПФО попали сразу четыре нижегородца: Александр Николаенко из «19», Игорь Шиянов из «Red Wall», Дмитрий Данилов из «Кусто» и Negroni и Глеб Левицкий из «Парка Культуры».
Среди их соперников: Артем Лаптев из Казани, Тимур Лясников из Пензы, Максим Кулешов из Уфы, Евгений Гурин и Андрей Рогачев из Самары.
Напомним, «Шеф-повар года» – ежегодная российская гастрономическая премия, где профессиональное поварское сообщество дает независимую оценку и признание деятельности шеф-поваров всех регионов России.
Номинации:
- «Шеф-повар года»
- «Шеф-повар твоего региона»
- «Шеф-кондитер года»
- «Шеф-повар женщина»
- «Выбор СМИ»
- «Дуэт года. Меню и карта»
- «Сет года»
- «Ужин года»
- «ТОП-5 шефов новой волны»
Болеть за нижегородцев можно с 20:00 в тг-канале диджитал-главреда «НН.Собака.ru» и ресторанного критика Катерины Смирновой.
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