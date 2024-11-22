Гайд по Нижнему Новгороду от Ивана Жегалова

Блогер Иван Же рассказывает про «родные» работы нижегородских художников, богородские сувениры, любимые локальные блюда. А еще про кофейню для встречи с подписчиками и кафе с панорамным видом на лето.
Лучшее начало дня
в Skuratov на Верхне-Волжской набережной в 10.30. С тем, кто свободен и разделяет мой вайб.
Идеальный кофе
в Mola Mola. С друзьями из других городов или подписчиками, которые попросили показать им Нижний.
Самые вкусные локальные блюда
в TT Bistro. Например, павловский петух в бордо.
Я люблю обедать
в «Юле» и «Цейлоне». Нравится кафе «Авокадо» при аквапарке «Океанис»: ем овсяную кашу а-ля карбонара или гречу с пармезаном и смотрю в панорамное окно (в нем лето, пальмы, море!).
Идеальное место для ужина —
дом, милый дом. Но также я не против куда-нибудь сходить.
Мои любимые бары —
«Медные трубы» и «Авиатор». Сходил один раз в недавно открывшийся Travnik — очень впечатлен, интересно посмотреть на проект зимой.
Родную бабушку я бы пригласил
в «Пяткинъ». Там вкусно и ей точно понравится.
Мои любимые нижегородские продукты —
буратта и страчателла с Городецкой сыроварни. И невероятный творог с манго или ряженка с печеным яблоком «ЭГО» из Павлово.
Мой любимый уголок —
Заповедные кварталы. Интересно посмотреть на них после реставрации.
Я предпочитаю
бегать в парке «Швейцария», играть в теннис в клубе «Радий» на Мызе. Недавно открыл для себя вело-клуб Big Cocs.
Моя любимая нижегородская марка —
Ammo. Люблю за нестандартность.
Самые крутые спектакли
в Пакгаузах и Оперном. С удовольствием посетил все спектакли фестиваля Specific.
Самые классные выставки —
«Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган» была просто волшебной.
Лучшие вечеринки
конечно, в ЦЕХе и на Красной слободе. «Селедка и кофе» — беспроигрышный вариант.
Мой любимый нижегородский художник —
Gotia. У него очень интересные и родные работы.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
конфеты «Богородский сувенир». Иван-чай всех вкусов из Городца. Круассаны из кофейни Salut!
Наш город станет еще лучше, когда
сделают велодорожки.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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