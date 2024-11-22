Гайд по Нижнему Новгороду от Ивана Жегалова

Лучшее начало дня

в Skuratov на Верхне-Волжской набережной в 10.30. С тем, кто свободен и разделяет мой вайб.

Идеальный кофе

в Mola Mola. С друзьями из других городов или подписчиками, которые попросили показать им Нижний.

Самые вкусные локальные блюда

в TT Bistro. Например, павловский петух в бордо.

Я люблю обедать

в «Юле» и «Цейлоне». Нравится кафе «Авокадо» при аквапарке «Океанис»: ем овсяную кашу а-ля карбонара или гречу с пармезаном и смотрю в панорамное окно (в нем лето, пальмы, море!).

Идеальное место для ужина —

дом, милый дом. Но также я не против куда-нибудь сходить.

Мои любимые бары —

«Медные трубы» и «Авиатор». Сходил один раз в недавно открывшийся Travnik — очень впечатлен, интересно посмотреть на проект зимой.

Родную бабушку я бы пригласил

в «Пяткинъ». Там вкусно и ей точно понравится.

Мои любимые нижегородские продукты —

буратта и страчателла с Городецкой сыроварни. И невероятный творог с манго или ряженка с печеным яблоком «ЭГО» из Павлово.

Мой любимый уголок —

Заповедные кварталы. Интересно посмотреть на них после реставрации.

Я предпочитаю

бегать в парке «Швейцария», играть в теннис в клубе «Радий» на Мызе. Недавно открыл для себя вело-клуб Big Cocs.