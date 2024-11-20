Гайд по Нижнему Новгороду от команды «Внутри Нижнего»

Чтобы понять зумеров, нужно пройти их маршрутами. Позавтракать, пообедать, поужинать в тех же местах. Сделать пару пшиков их ароматами и заказать маст-дринк в баре, где они завсегдатаи. И провести целую ночь на рекомендованных рейвах, конечно. Ловите подборку топовых мест и событий Нижнего от, кажется, самых молодых амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024, команды медиа «Внутри Нижнего». Зумерская часть диджитал-редакция «НН.Собака.ru» всецело одобряет!
АНЖЕЛА КИТАЕВА, главный редактор и основатель проекта
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
Завтрак в полдень в бистро «9/18». Обязательно взять латте с соленой карамелью и бенедикт.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
В Skuratov или Mola Mola в компании мужа или в «9/18» в компании команды.
Самые вкусные сырники
В «Кусто»! Идеальное начало субботы.
Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
Ресторан «19» — лучшее место для рабочего ланча. Беру любые салат и горячее. Неважно что, главное, здесь.
Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде
Дома с любимыми людьми.
Мои любимые нижегородские заведения для особого случая
«Гусь в яблоках», «Кусто», Brera, Dodici Seafood.
Мой любимый бар
«Авиатор». Самый лучший коктейль в мире — манговый хайбол.
Родную бабушку я бы пригласила в...
«Гуся в яблоках», «Самовар да утки», «Красу»
Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
На Верхне-Волжской набережной, рядом с университетами. Это самый уютный район города.
Я предпочитаю заниматься спортом
В спортзале и на набережных. Самая любимая — Верхне-Волжская.
Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
Все спектакли театра «Комедiя». Остальные труппы и постановки даже не сравнятся!
Самые классные выставки в...
НГХМ и ЦЕХе*
Лучшие вечеринки в Нижнем Новгороде
«Станция метро Горьковская» и Jungle Fever. Еще нравится Niko1560, там чувствуешь себя безопасно.
Мои любимые нижегородские музыканты
Going Deeper, Uma2rman.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Фотографии закатов, ароматы из «Кустарника», самые вкусные в мире пряники из Городца (но нужно знать, где купить).
Нижний Новгород станет еще лучше
Кажется, лучше уже некуда. Но хочу, чтобы у нас в городе отреставрировали все старые улицы и дома! И важно, чтобы старый фонд не сносили, а восстанавливали, делали в них музеи, ведь это история. Еще хочется, чтобы метро скорее достроили.
ТАТЬЯНА, редактор проекта
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 10 утра наедине с собой в «9/18» или «Счастливых людях».
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Предложение «Выйдем на кофе?» про длинные диалоги, прогулки по набережной. Обычно беру кофе с собой в Mola Mola или «Верхушке».
Самое любимое блюдо
Говяжьи щечки с картофельным пюре в TT bistro!
Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
Обедаю с коллегами, чередуем все заведения Нижнего. В последнее время особенно люблю Pasters, Brera и Dodici Grill.
Идеальное место для ужина
«Кусто», конечно, подойдет под любую категорию, но для ужина будет самым прекрасным.
Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Я до сих пор не была в Yale. Наверно, его и храню для особого случая!
Мой любимый бар
«Авиатор» входит в топ самых посещаемых, да и заказ всегда одинаковый – манговый хайбол. А дальше «что-то похожее, но чуть покрепче».
Я хожу с собакой
Моему биглю Симбе всего пять месяцев и выходить с ним куда-либо – тот еще квест. Но мы заглядывали в «Темп Воздух» и «Парк Bistro»!
Родную бабушку я бы пригласила
Она оценит русскую кухню и стиль ресторана «19».
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
Sheraton.
Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
Невольно наблюдаю за тем, как развивается инфраструктура с видом на реку. Дом на Ямской, проект Glorax. Думаю, скоро там будет новый прекрасный мир.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Обожаю всю линию Верхне-Волжской набережной. Прогулки по ней скрашивают виды на реку и закат.
Я предпочитаю заниматься спортом
Все минувшее лето вместе с подругой занимались спортом в парке «Швейцария».
Лучшие вечеринки
Летом на Рождественской, каждую субботу!
Мой любимый нижегородский художник
Все детство наблюдала за творчеством Никиты Nomerz — невероятно талантливый стрит-артист.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Эмоции! Открытки, городецкие пряники и сыры, посуду с Городецкой росписью и свечи с ароматами нашего города.
Нижний Новгород станет еще лучше, когда...
начнет развиваться не только в центре.
ЕВА, главный креатор, SMM-специалист проекта
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
Ранние завтраки в Mayar. Всегда беру матчу-тоник и картофельный драник.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Не пью кофе, но меня часто можно встретить за ноутбуком в Skuratov вместо со стаканом чая из шиповника.
За самой вкусной ватрушкой всегда захожу в...
Salut!
Самые вкусные панкейки с лососем на ПП-тесте в...
Hustle.
Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
Ресторан «19» всегда покоряет меня своим меню ланчей. Потрясающая подача и вкуснейшая кухня.
Идеальное место для ужина
Однозначно, Pasters! Важно не забыть про десерт, панна-котту с вишней.
Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Все важные события должны проходить в Red Wall с видом на Кремль.
Мой любимый бар
Travnik со своими концепцией и потрясающим садом. Советую попробовать тартар из тунца с арбузом.
Родную бабушку я бы пригласила
С бабушкой обязательно сходим в «Самовар да утки». Считаю, что это одно из лучших заведений русской кухни в Нижнем Новгороде.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Одежду из «Родины», ароматы из «Кустарника». И не забывать про локальных дизайнеров и производителей продуктов.
Нижний станет еще лучше
Зачем ждать лучших времен? Я наслаждаюсь городом уже сейчас, всеми его достоинствами и недостатками.
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