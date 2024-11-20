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Что Где Есть

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Гайд по Нижнему Новгороду от команды «Внутри Нижнего»

Чтобы понять зумеров, нужно пройти их маршрутами. Позавтракать, пообедать, поужинать в тех же местах. Сделать пару пшиков их ароматами и заказать маст-дринк в баре, где они завсегдатаи. И провести целую ночь на рекомендованных рейвах, конечно. Ловите подборку топовых мест и событий Нижнего от, кажется, самых молодых амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024, команды медиа «Внутри Нижнего». Зумерская часть диджитал-редакция «НН.Собака.ru» всецело одобряет!

АНЖЕЛА КИТАЕВА, главный редактор и основатель проекта

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
Завтрак в полдень в бистро «9/18». Обязательно взять латте с соленой карамелью и бенедикт.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
В Skuratov или Mola Mola в компании мужа или в «9/18» в компании команды. 

Самые вкусные сырники
В «Кусто»! Идеальное начало субботы.

Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
Ресторан «19» — лучшее место для рабочего ланча. Беру любые салат и горячее. Неважно что, главное, здесь. 

Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде
Дома с любимыми людьми.

Мои любимые нижегородские заведения для особого случая
«Гусь в яблоках», «Кусто», Brera, Dodici Seafood.

Мой любимый бар
«Авиатор». Самый лучший коктейль в мире — манговый хайбол.

Родную бабушку я бы пригласила в...
«Гуся в яблоках», «Самовар да утки», «Красу»

Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
На Верхне-Волжской набережной, рядом с университетами. Это самый уютный район города.

Я предпочитаю заниматься спортом
В спортзале и на набережных. Самая любимая — Верхне-Волжская.

Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
Все спектакли театра «Комедiя». Остальные труппы и постановки даже не сравнятся!

Самые классные выставки в...
НГХМ и ЦЕХе*

Лучшие вечеринки в Нижнем Новгороде
«Станция метро Горьковская» и Jungle Fever. Еще нравится Niko1560, там чувствуешь себя безопасно.

Мои любимые нижегородские музыканты
Going Deeper, Uma2rman.

Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Фотографии закатов, ароматы из «Кустарника», самые вкусные в мире пряники из Городца (но нужно знать, где купить).

Нижний Новгород станет еще лучше
Кажется, лучше уже некуда. Но хочу, чтобы у нас в городе отреставрировали все старые улицы и дома! И важно, чтобы старый фонд не сносили, а восстанавливали, делали в них музеи, ведь это история. Еще хочется, чтобы метро скорее достроили. 

ТАТЬЯНА, редактор проекта

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 10 утра наедине с собой в «9/18» или «Счастливых людях».

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Предложение «Выйдем на кофе?» про длинные диалоги, прогулки по набережной. Обычно беру кофе с собой в Mola Mola или «Верхушке».

Самое любимое блюдо
Говяжьи щечки с картофельным пюре в TT bistro!

Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
Обедаю с коллегами, чередуем все заведения Нижнего. В последнее время особенно люблю Pasters, Brera и Dodici Grill.

Идеальное место для ужина
«Кусто», конечно, подойдет под любую категорию, но для ужина будет самым прекрасным.

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Я до сих пор не была в Yale. Наверно, его и храню для особого случая!

Мой любимый бар
«Авиатор» входит в топ самых посещаемых, да и заказ всегда одинаковый – манговый хайбол. А дальше «что-то похожее, но чуть покрепче».

Я хожу с собакой
Моему биглю Симбе всего пять месяцев и выходить с ним куда-либо – тот еще квест. Но мы заглядывали в «Темп Воздух» и «Парк Bistro»! 

Родную бабушку я бы пригласила
Она оценит русскую кухню и стиль ресторана «19».

Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
Sheraton.

Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
Невольно наблюдаю за тем, как развивается инфраструктура с видом на реку. Дом на Ямской, проект Glorax. Думаю, скоро там будет новый прекрасный мир.

Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Обожаю всю линию Верхне-Волжской набережной. Прогулки по ней скрашивают виды на реку и закат.

Я предпочитаю заниматься спортом
Все минувшее лето вместе с подругой занимались спортом в парке «Швейцария».

Лучшие вечеринки
Летом на Рождественской, каждую субботу!

Мой любимый нижегородский художник
Все детство наблюдала за творчеством Никиты Nomerz — невероятно талантливый стрит-артист.

Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Эмоции! Открытки, городецкие пряники и сыры, посуду с Городецкой росписью и свечи с ароматами нашего города.

Нижний Новгород станет еще лучше, когда...
начнет развиваться не только в центре.

ЕВА, главный креатор, SMM-специалист проекта

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
Ранние завтраки в Mayar. Всегда беру матчу-тоник и картофельный драник.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Не пью кофе, но меня часто можно встретить за ноутбуком в Skuratov вместо со стаканом чая из шиповника.

За самой вкусной ватрушкой всегда захожу в...
Salut!

Самые вкусные панкейки с лососем на ПП-тесте в...
Hustle.

Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
Ресторан «19» всегда покоряет меня своим меню ланчей. Потрясающая подача и вкуснейшая кухня.

Идеальное место для ужина 
Однозначно, Pasters! Важно не забыть про десерт, панна-котту с вишней.

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Все важные события должны проходить в Red Wall с видом на Кремль.

Мой любимый бар
Travnik со своими концепцией и потрясающим садом. Советую попробовать тартар из тунца с арбузом.

Родную бабушку я бы пригласила
С бабушкой обязательно сходим в «Самовар да утки». Считаю, что это одно из лучших заведений русской кухни в Нижнем Новгороде.

Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Одежду из «Родины», ароматы из «Кустарника». И не забывать про локальных дизайнеров и производителей продуктов.

Нижний станет еще лучше
Зачем ждать лучших времен? Я наслаждаюсь городом уже сейчас, всеми его достоинствами и недостатками.

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