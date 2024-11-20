Гайд по Нижнему Новгороду от команды «Внутри Нижнего»

АНЖЕЛА КИТАЕВА, главный редактор и основатель проекта

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

Завтрак в полдень в бистро «9/18». Обязательно взять латте с соленой карамелью и бенедикт.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

В Skuratov или Mola Mola в компании мужа или в «9/18» в компании команды.

Самые вкусные сырники

В «Кусто»! Идеальное начало субботы.

Я люблю обедать в Нижнем Новгороде

Ресторан «19» — лучшее место для рабочего ланча. Беру любые салат и горячее. Неважно что, главное, здесь.

Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде

Дома с любимыми людьми.

Мои любимые нижегородские заведения для особого случая

«Гусь в яблоках», «Кусто», Brera, Dodici Seafood.

Мой любимый бар

«Авиатор». Самый лучший коктейль в мире — манговый хайбол.

Родную бабушку я бы пригласила в...

«Гуся в яблоках», «Самовар да утки», «Красу»

Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде

На Верхне-Волжской набережной, рядом с университетами. Это самый уютный район города.

Я предпочитаю заниматься спортом

В спортзале и на набережных. Самая любимая — Верхне-Волжская.

Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде

Все спектакли театра «Комедiя». Остальные труппы и постановки даже не сравнятся!

Самые классные выставки в...

НГХМ и ЦЕХе*

Лучшие вечеринки в Нижнем Новгороде

«Станция метро Горьковская» и Jungle Fever. Еще нравится Niko1560, там чувствуешь себя безопасно.

Мои любимые нижегородские музыканты

Going Deeper, Uma2rman.

Из Нижнего Новгорода нужно привозить

Фотографии закатов, ароматы из «Кустарника», самые вкусные в мире пряники из Городца (но нужно знать, где купить).

Нижний Новгород станет еще лучше

Кажется, лучше уже некуда. Но хочу, чтобы у нас в городе отреставрировали все старые улицы и дома! И важно, чтобы старый фонд не сносили, а восстанавливали, делали в них музеи, ведь это история. Еще хочется, чтобы метро скорее достроили.