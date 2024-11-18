Гайд по Нижнему Новгороду от Яны Горький

Айс-латте с соленой карамелью (даже зимой!), жареная картошка с белыми грибами. Завтрак наедине с природой и ужин с семьей. А еще про ресторан, в который влюблена, йогу в компании уток и самую вкусную булочку в жизни! Блогер, предприниматель, юморист Яна Горький делится с нами всеми своими гастрономическими (и не только!) находками в Нижнем.
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 10 утра в одиночестве заниматься йогой на Щелоковском хуторе рядом с озером, где плавают утки.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Айс-латте с соленой карамелью в Skuratov. Могу пить его даже зимой на улице.
Самая вкусная булочка в моей жизни...
краффин в «Министерстве завтраков»
Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
С подругой-блогером. Нам все равно, кто и как на нас смотрит, мы всегда на своей волне. Едим, вечно снимаем, смеемся.
Идеальное место для ужина
Мой дом! Я очень вкусно готовлю. Люблю, когда у всей семьи есть время вместе поужинать. Часто запекаю утку и жарю картошку с белыми грибами.
Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Я влюблена в «Хочу Пури» ТЦ «НЕБО». Место, где действительно вкусно, где всегда искренни рады гостям.
Родную бабушку я бы пригласила в...
театр. Бабушка любит Театр драмы.
Мой любимый нижегородский продукт
Сыр из Городецкой сыроварни.
Если бы я приехала в Нижний как турист, то остановилась бы
Не люблю отели. Мне не нравится слушать, как храпят за стеной. В путешествиях снимаю апартаменты, чтобы было много пространства и воздуха. Окна в пол и большая ванная обязательно. В Нижнем много красивых апартаментов на Горького, 23 с шикарными видами.
Мне бы хотелось жить
Там, где живу сейчас, в ЖК «Цветы». Мне нравится, что в двух минутах ходьбы лес, что в любой момент можно покататься на велосипеде или лыжах, прогуляться до озера. А еще тут шикарные закаты и виды на город.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
До начала строительства новой набережной очень любила гулять под метромостом. Сейчас любимый уголок — небольшой променад в жилом комплексе «Маршал Град». Нравится, что там мало людей. А еще красивый вид!
Я предпочитаю
Пробежки по лесу на Щелоковском хуторе и Нижне-Волжской набережной. Зимой — катания на сноуборде в Новинках.
Самые крутые спектакли в...
Театре драмы.
Самые классные выставки в...
ЦЕХе.
Лучшие вечеринки в...
art_wow_nn. Тут устраивают вечеринки с коктейлями, дегустации вина. А еще здесь каждый может написать картину и найти новые интересные знакомства. Люблю летние вечеринки около «Небара» на улице Рождественской.
Мой любимый нижегородский художник
Рыбаков Сергей Александрович. Его картины про Нижний Новгород висят в доме родителей и напоминают мне о детстве.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Сувениры с оленями и достопримечательностями города на память. Фотографии с шикарными закатами.
Нижний Новгород станет еще лучше
Пофантазируем и представим, что метро доступно в любой части города. На мой взгляд, это может облегчить транспортную ситуацию на дорогах, на которую все жалуются.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса;
BAIKAL 430 — природная чистейшая вода из великого озера Байкал с глубины 430 метров.
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