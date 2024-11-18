Гайд по Нижнему Новгороду от Яны Горький

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В 10 утра в одиночестве заниматься йогой на Щелоковском хуторе рядом с озером, где плавают утки.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Айс-латте с соленой карамелью в Skuratov. Могу пить его даже зимой на улице.

Самая вкусная булочка в моей жизни...

краффин в «Министерстве завтраков»

Я люблю обедать в Нижнем Новгороде

С подругой-блогером. Нам все равно, кто и как на нас смотрит, мы всегда на своей волне. Едим, вечно снимаем, смеемся.

Идеальное место для ужина

Мой дом! Я очень вкусно готовлю. Люблю, когда у всей семьи есть время вместе поужинать. Часто запекаю утку и жарю картошку с белыми грибами.

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая

Я влюблена в «Хочу Пури» ТЦ «НЕБО». Место, где действительно вкусно, где всегда искренни рады гостям.

Родную бабушку я бы пригласила в...

театр. Бабушка любит Театр драмы.

Мой любимый нижегородский продукт

Сыр из Городецкой сыроварни.