ВСЕ В САД!

Георгий Лоскутов: Наша концепция продиктована необычным расположением заведения: непосредственно к залу примыкает сад, в него можно выйти прямо от барной стойки. А за стеклянной стеной гости видят роторный испаритель: это устройство выжимает из растений вкус и аромат, и мы получаем очень интересные домашние напитки.

Артур Полторацкий: Создание коктейльной карты легло на мои плечи, и в первую очередь подбор для нее ботаникалов – так в ресторанной сфере называют любой ботанический компонент. Для этого я прочитал статьи по краеведению и географии флоры, которые есть в свободном доступе в институте биологии Университета Лобачевского, изучил все, что растет в нашей области...

Екатерина Князева: …а потом это нужно было осваивать и нам – погружаться в свойства и особенности многочисленных растительных ингредиентов. Мы должны знать, с чем работаем, чтобы потом объяснить нашим гостям, что им предлагаем. Ведь для большинства из них это еще более темный лес, чем когда-то для нас.

Глафира Лушина: В нашей карте три категории – Лес, Луг и Сад. Соответственно в каждой из них собраны растения из определенной среды обитания. Каждый сезон меню полностью обновляется. Сейчас мой фаворит – напиток из категории Луг: ароматный, цветочный, немного хлебный. В нем присутствуют рожь, ромашка и донник. Для меня это самая яркая репрезентация теплого и ароматного лета средней полосы.

Виталий Боровков: Мы много экспериментируем с ингредиентами, используем вкусы, которые многим нашим гостям даже не знакомы. Вы знаете, какая на самом деле лаванда? Древесно-травянистая, с легкой горчинкой. Обычно в коктейли добавляют готовый сироп-концентрат со сладковатым химозным привкусом, а мы обрабатываем ее вручную. Или я, например, так давно ел редис, что даже забыл, какой он, а теперь мы его используем.

Артур: Мы попробовали крепкую основу коктейля заменить редистиллятом на основе редиса. Получился хорошо сбалансированный напиток с чистым редисовым вкусом. У него настолько интенсивная ароматика, что ее легко считать...

Глафира: …И люди реагируют на нее по-разному, все-таки в силу личного опыта восприятие у всех отличается. Типичная первая реакция: фу, что это! Но многие уже распробовали и оценили этот коктейль.

Екатерина: Хочу добавить, что необычны вкусы и ощущения – это еще и повод для разговоров с барменом...

Георгий: ...Наш интерьер для этого и придуман. Его центральный элемент – барный остров, который выполнен с стиле стола шеф-повара: бармен не отгорожен от гостя, во время приготовления напитков общается с ним. Это была экспериментальная задумка, но мы уже видим, что она работает. А сам зал мне кажется похожим на перевернутый вверх ногами грот, где вместо сталактитов – прорастающая трава. Многие посетители говорят, что он напоминает им декорации из «Дюны», а один даже вспомнил песчаные дома из четвертых «Звездных войн» – у всех свои ассоциации.

Виталий: В одном из напитков из категории Лес присутствуют береза, сныть и жимолость – и все говорят, что после него как в бане побывал.

Артур: Скорее всего, дело в березе. Мы сами ездили ее собирать – побеги, листья, почки. Изначально я не закладывал именно банную ассоциацию, все эмоциональные надстройки появляются в момент приготовления напитка – постоянно ловлю себя на мимолетных ассоциациях. Это как идеальное притворство: мы в своей лаборатории синтезируем воспоминания.

Виталий: У всех разный жизненный опыт, поэтому и ассоциации разные. Например, у меня запах свежей березы вызывает воспоминание не о бане, а о деревне, где я проводил лето. Там была небольшая березовая роща, в которой невозможно заблудиться, все ее называли Детский лес, родители отпускали нас с сестрой туда гулять.