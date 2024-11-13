Гайд по Нижнему Новгороду от Яны Павликовой

Ресторанный обозреватель Яна Павликова буквально по часам расписывает — где и когда ее можно встретить в Нижнем. А еще рассказывает про голландскую детку, восхитительный бранч, коктейль 18+, идеальное свидание и «ужасно калорийную и вкусную еду» (все, конечно, тут же заносим в наш раздавшийся за время ЧГЕ виш-лист!).
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
Воскресенье, 12:00, восхитительный бранч в VINEDO. Всегда заказываю творожное кольцо с лососем, голландскую детку и бокал Кремана, конечно, — беспроигрышный вариант.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Капучино с корицей в «Темпе», Skuratov и COFFEE LIKE (из стаканчика с изображением нашего города, конечно).
Самые вкусные вафли
В «Совке»! Беру сразу с двумя начинками: сгущенка и соленая карамель.
Я люблю обедать в...
«Брат Бургере» и «Фабуле». Каждый день можно найти меня где-то там с ужасно калорийной и вкусной едой.
Идеальное место для ужина
Пожалуй, Bocconcino. Рекомендую ризотто с белыми грибами или равиоли с рикоттой и трюфелем.
Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Люблю всем сердцем «Кусто». Инструкция к идеальному свиданию — есть устрицы и невероятные тартары под бокальчик-другой игристого в этом лаконичном месте с панорамными окнами и приглушенным светом.
Мой любимый бар
Даже если очень захочу, не смогу выбрать один. В Tizer пить Tansy Tini с пижмой, во Franky — Pornstar Martini, в «Авиаторе» — цветочный гимлет.
Мой любимый Нижегородский продукт
Фуа-гра с собственной фермы в Павловском районе от Red Wall.
Мне бы хотелось жить
На Гребешке с видом на стрелку.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Любая точка набережной Федоровского.
Мой любимый нижегородский художник
Талантливейший Илья Спич.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Воспоминания
Нижний станет еще лучше, когда...
прибрежные дорожки будут связаны в одну большую чистую набережную.
Напомним, Яна — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса;
BAIKAL 430 — природная чистейшая вода из великого озера Байкал с глубины 430 метров.
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