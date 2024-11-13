Гайд по Нижнему Новгороду от Яны Павликовой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

Воскресенье, 12:00, восхитительный бранч в VINEDO. Всегда заказываю творожное кольцо с лососем, голландскую детку и бокал Кремана, конечно, — беспроигрышный вариант.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Капучино с корицей в «Темпе», Skuratov и COFFEE LIKE (из стаканчика с изображением нашего города, конечно).

Самые вкусные вафли

В «Совке»! Беру сразу с двумя начинками: сгущенка и соленая карамель.

Я люблю обедать в...

«Брат Бургере» и «Фабуле». Каждый день можно найти меня где-то там с ужасно калорийной и вкусной едой.

Идеальное место для ужина

Пожалуй, Bocconcino. Рекомендую ризотто с белыми грибами или равиоли с рикоттой и трюфелем.

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая

Люблю всем сердцем «Кусто». Инструкция к идеальному свиданию — есть устрицы и невероятные тартары под бокальчик-другой игристого в этом лаконичном месте с панорамными окнами и приглушенным светом.

Мой любимый бар

Даже если очень захочу, не смогу выбрать один. В Tizer пить Tansy Tini с пижмой, во Franky — Pornstar Martini, в «Авиаторе» — цветочный гимлет.