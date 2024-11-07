Гайд по Нижнему Новгороду от Елены Буртасовой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

У меня всегда есть идеальное и практичное. На практике — доставка от «Яндекса» или «Самоката». 15 минут и у тебя дома горячий круассан, яичница, даже горячий кофе. В идеальном мире — неторопливый бранч с выпечкой в районе Покровки.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

В Skuratov. Особенно люблю сезонные предложения.

Самые вкусные

Стейки — только в центре города! Steak Me Truck, Dodici Grill, Le Gril.

За идеальной шаурмой придется поехать в Сормовский район, в поселок Первое Мая.

Лучшие воскресные обеды

Однозначно, в «Фуку Рамен». Особенно с детьми.

Идеальное место для ужина

В Dodici Italy, Dodici Seafood, Red Wall, «Самовар да утки».

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая

Red wall, «Гусь в яблоках», Yale.

Мой любимый бар

Franky (коктейль «Эбби Роуд»!). «Метеор», тут рекомендую «Комету» (наконец-то вернули!). И новая любовь — бар Travnik.