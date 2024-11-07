Гайд по Нижнему Новгороду от Елены Буртасовой

Фуд-блогер (а еще врач-онколог!) Елена Буртасова визуализирует жизнь с собакой в Нижнем, рассказывая, в какой ресторан сводила бы ее. А еще признается в любви Марку Эйдельштейну и Городецкому прянику и называет места, в которые ее можно пригласить на свидание. Записывайте! Кроме того, внутри про идеальную шаурму (и нет, не про ту, о которой вы подумали).
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
У меня всегда есть идеальное и практичное. На практике — доставка от «Яндекса» или «Самоката». 15 минут и у тебя дома горячий круассан, яичница, даже горячий кофе. В идеальном мире — неторопливый бранч с выпечкой в районе Покровки.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
В Skuratov. Особенно люблю сезонные предложения.
Самые вкусные
Стейки — только в центре города! Steak Me Truck, Dodici Grill, Le Gril.
За идеальной шаурмой придется поехать в Сормовский район, в поселок Первое Мая.
Лучшие воскресные обеды
Однозначно, в «Фуку Рамен». Особенно с детьми.
Идеальное место для ужина
В Dodici Italy, Dodici Seafood, Red Wall, «Самовар да утки».
Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Red wall, «Гусь в яблоках», Yale.
Мой любимый бар
Franky (коктейль «Эбби Роуд»!). «Метеор», тут рекомендую «Комету» (наконец-то вернули!). И новая любовь — бар Travnik.
Если бы у меня была собака, ходила бы с ней в...
Most Coffee.
Родную бабушку поведу в...
«Трактир на улице» или «Самовар да утки».
Мой любимый нижегородский продукт
Павловское фуа-гра.
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
Sheraton.
Я хочу жить
Только в центре Нижнего Новгорода, но не на пешеходных улицах.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Все набережные.
Я предпочитаю заниматься спортом
Только в зале. У меня два варианта: «Физкульт» на Родионова и World Class «Пушкинский». Но я с любовью и восторгом смотрю на тех, кто занимается на улице. Очень уютная спортивная площадка в Александровском саду.
Моя любимая нижегородская марка
CYS.
Самые крутые спектакли
В ЦТМ.
Самые классные выставки
В Пакгаузах.
Мой любимый нижегородский актер
Марк Эйдельштейн.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Городецкий пряник.
Напомним, Елена — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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