Гайд по Нижнему Новгороду от Натальи Костровой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

На набережной с кофе или чаем в термосе.

Но если посмотреть на этот вопрос более практично, то лучше начать день не с видов, а с завтрака в «Темпе», «9/18», Mayar. Это нижегородская классика. Хотя, на самом деле, список гораздо шире, тут могут оказаться и «Счастливые люди» с их эталонными сырниками, и экспериментальная «Верхушка кофе», и «Печерка». А еще Dekas и «Парк культуры».

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Не существует идеального кофе для всех, но в нашем городе неприлично много очень хорошего. Мне нравятся Salut! и «Верхушка кофе». А еще кофейни Bröd, их три в Нижнем. У них бывает очень разный спешелти-кофе и отличный горячий шоколад, кстати.

Самые вкусные в Нижнем Новгороде

Одно из аутентичных нижегородских мест — Steak Me Truck. Во-первых, это самый маленький в мире стейк-хаус, у них и сертификат на этот счет есть. Во-вторых, стейки по таким демократичным ценам еще поискать нужно. Обязательно возьмите там тартар из топ-блейда. И щи из печи.

Еще одну жемчужину можно найти в Сормовском парке — трдельничная Trdlo. Трдельники готовятся на углях и прямо при вас. Скорее всего, придется постоять в очереди, но оно того стоит.

И бонус для ностальгирующих по советскому прошлому — Сормовская пирожковая. Архаичная система заказа, классное пухлое тесто, много вариантов привычных начинок. Моя горячая рекомендация — пирожок с солеными огурцами.