Гайд по Нижнему Новгороду от Натальи Костровой

Фуд-обозреватель, автор телеграм-канала Homo Omnivorus Наталья Кострова составила гайд по Нижнему Новгороду для «настоящих пацанов». Тут нам с вами и стейки, и пенное, и салями, и ром. А еще «Витан» и пироги с солеными огурцами из Сормовской пирожковой. Ох, как же хочется всего этого и сразу!
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
На набережной с кофе или чаем в термосе.
Но если посмотреть на этот вопрос более практично, то лучше начать день не с видов, а с завтрака в «Темпе», «9/18», Mayar. Это нижегородская классика. Хотя, на самом деле, список гораздо шире, тут могут оказаться и «Счастливые люди» с их эталонными сырниками, и экспериментальная «Верхушка кофе», и «Печерка». А еще Dekas и «Парк культуры».
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Не существует идеального кофе для всех, но в нашем городе неприлично много очень хорошего. Мне нравятся Salut! и «Верхушка кофе». А еще кофейни Bröd, их три в Нижнем. У них бывает очень разный спешелти-кофе и отличный горячий шоколад, кстати.
Самые вкусные в Нижнем Новгороде
Одно из аутентичных нижегородских мест — Steak Me Truck. Во-первых, это самый маленький в мире стейк-хаус, у них и сертификат на этот счет есть. Во-вторых, стейки по таким демократичным ценам еще поискать нужно. Обязательно возьмите там тартар из топ-блейда. И щи из печи.
Еще одну жемчужину можно найти в Сормовском парке — трдельничная Trdlo. Трдельники готовятся на углях и прямо при вас. Скорее всего, придется постоять в очереди, но оно того стоит.
И бонус для ностальгирующих по советскому прошлому — Сормовская пирожковая. Архаичная система заказа, классное пухлое тесто, много вариантов привычных начинок. Моя горячая рекомендация — пирожок с солеными огурцами.
Я люблю обедать
Дома, потому что обычно не могу найти целый час на обед. А если и могу, то в рандомном заведении, где я раньше не была, потому что люблю все новое. Но, если на секунду вообразить себя консерватором, то, пожалуй, большинство моих обеденных запросов могли бы удовлетворить расположенные по соседству «Цейлон», Noot, «Самовар да утки» и «Горячо».
Идеальное место для ужина
Зависит от контекста, окружения, времени года и еще тысячи факторов. Если женская компания, то «Кафе 38». Если еще и пьющая, то «Винкульт» и Time for Wine. Но это, конечно, если леди предпочитают вино. Если пиво, то «Портер», «Хмель», «Искры». Впрочем, для смешанной или мужской компании они все тоже подходят.
Если хочется Азии, то «Фуку Рамен» или «Клара Цеткин». Европы — TT bistro и Bocconcino. России — «Самовар да утки» и «Безухов».
Мое любимое Нижегородское заведение для особого случая
Ох уж эти особые случаи! На текущий момент я выберу «19», Dodici Seafood или Dodici Grill. У них качественный и заботливый сервис, случай-то особый.
Мой любимый бар
В Нижнем есть целая плеяда классных коктейльных баров во главе с «Медными трубами», но мой краш — «Авиатор». Давать советы по поводу коктейлей — неблагодарное дело, лучше прийти, сесть за бар и сориентироваться по обстановке.
Еще я нежно люблю атмосферный Cuba Leal, который просто нельзя обойти вниманием, если ром для вас что-то большее, чем ингредиент «ром-колы» и напиток давно вымерших пиратов.
Из пивного и крафтового мои фавориты — Hophead и «Сизый олень». В обоих есть, где развернуться душе биргика.
Мой любимый Нижегородский продукт
Салями Vishevskiy. Сидры «Ля Фуар дэ Нижний Новгород». Сыры «Сыр и мед», «Теряевская сыроварня», «Сырное ремесло», а еще «Городецкая сыроварня» и «Брынза». Кофе Roastomania. Урбечи «Живой клад».
А еще присмотритесь к напиткам «Витан» и фруктовому хлебу «Совитал» от «Сормовского хлеба».
Напомним, Наталья — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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