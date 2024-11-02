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Что Где Есть

Гастротур амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024: как это было

Один вечер, четыре заведения, 20+ фуд-блогеров и обозревателей. Мультимедиа «НН.Собака.ru» и его диджитал-главред aka ресторанный критик Катерина Смирнова устроили гастротур для амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024. Основной задачей было накормить и напоить всех до беспамятства. Спойлер: миссион комплит! Начали с супа и лимонада в Китае. Продолжили настойками со специями, разными закусками, хумусом в Израиле и текилой с сангритой в сопровождении буррито, начос в Мексике. Бурно завершили локальными «Портером 800», сомом и битыми огурцами. Все остальное расскажут лица дорогих гостей. 

«ЧИХО»

 

Ул. Пискунова, 11
  
Анжела Китаева и Катерина Смирнова

Анжела Китаева и Катерина Смирнова

Елена Буртасова

Елена Буртасова

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Анастасия Волкова

Анастасия Волкова

Светлана Голованова

Светлана Голованова

Тимофей Макаров

Тимофей Макаров

Юлия Шумкова

Юлия Шумкова

Яна Горький

Яна Горький

Ирина Захватова, Катерина Смирнова, Татьяна Созина

Ирина Захватова, Катерина Смирнова, Татьяна Созина

Анжела Китаева, Ева, Светлана Голованова, Юлия Матвеева, Наталья Кострова, Анна Молева, Алексей Молев, Юлия Самсонова

Анжела Китаева, Ева, Светлана Голованова, Юлия Матвеева, Наталья Кострова, Анна Молева, Алексей Молев, Юлия Самсонова

«МАЗЛ ТОВ»

 

Ул. Большая Покровская, 9Б
  
Алексей Молев

Алексей Молев

Елена Буртасова и Алена Зобова

Елена Буртасова и Алена Зобова

Команда медиа «Внутри Нижнего»: Татьяна, Анжела, Ева

Команда медиа «Внутри Нижнего»: Татьяна, Анжела, Ева

Яна Горький и Катерина Смирнова

Яна Горький и Катерина Смирнова

Катерина Смирнова и Руслан Салахутдинов

Катерина Смирнова и Руслан Салахутдинов

Юлия Матвеева

Юлия Матвеева

«ТИХУАНА»

 

Ул. Большая Покровская, 24/22
  
Иван Жегалов

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Ольга Куренкова

Ольга Куренкова

Анна Молева

Анна Молева

Алексей Молев

Алексей Молев

Наталья Кострова

Наталья Кострова

Алена Зобова

Алена Зобова

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Алена Зобова

Алена Зобова

Елена Буртасова

Елена Буртасова

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Яна Горький

Яна Горький

«ПОРТЕР»

 

Ул. Большая Покровская, 51А
  
Сергей Белоусов

Сергей Белоусов

Елена Буртасова и Светлана Голованова

Елена Буртасова и Светлана Голованова

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Иван Жегалов

Елена Буртасова и Светлана Голованова

Елена Буртасова и Светлана Голованова

Екатерина Русь

Екатерина Русь

Анжела Китаева

Анжела Китаева

Юлия Самсонова

Юлия Самсонова

Катерина Смирнова

Катерина Смирнова

Наталья Кострова, Светлана Голованова, Юлия Самсонова, Катерина Смирнова, Яна Горький, Елена Буртасова, Ольга Куренкова

Наталья Кострова, Светлана Голованова, Юлия Самсонова, Катерина Смирнова, Яна Горький, Елена Буртасова, Ольга Куренкова

Фото: Анастасия Волкова

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