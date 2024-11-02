Гастротур амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024: как это было

Один вечер, четыре заведения, 20+ фуд-блогеров и обозревателей. Мультимедиа «НН.Собака.ru» и его диджитал-главред aka ресторанный критик Катерина Смирнова устроили гастротур для амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024. Основной задачей было накормить и напоить всех до беспамятства. Спойлер: миссион комплит! Начали с супа и лимонада в Китае. Продолжили настойками со специями, разными закусками, хумусом в Израиле и текилой с сангритой в сопровождении буррито, начос в Мексике. Бурно завершили локальными «Портером 800», сомом и битыми огурцами. Все остальное расскажут лица дорогих гостей.