Гастротур амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024: как это было

Один вечер, четыре заведения, 20+ фуд-блогеров и обозревателей. Мультимедиа «НН.Собака.ru» и его диджитал-главред aka ресторанный критик Катерина Смирнова устроили гастротур для амбассадоров премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» – 2024. Основной задачей было накормить и напоить всех до беспамятства. Спойлер: миссион комплит! Начали с супа и лимонада в Китае. Продолжили настойками со специями, разными закусками, хумусом в Израиле и текилой с сангритой в сопровождении буррито, начос в Мексике. Бурно завершили локальными «Портером 800», сомом и битыми огурцами. Все остальное расскажут лица дорогих гостей.
«ЧИХО»
|Ул. Пискунова, 11
Анжела Китаева и Катерина Смирнова
Елена Буртасова
Юлия Самсонова
Анастасия Волкова
Светлана Голованова
Тимофей Макаров
Юлия Шумкова
Яна Горький
Ирина Захватова, Катерина Смирнова, Татьяна Созина
Анжела Китаева, Ева, Светлана Голованова, Юлия Матвеева, Наталья Кострова, Анна Молева, Алексей Молев, Юлия Самсонова
«МАЗЛ ТОВ»
|Ул. Большая Покровская, 9Б
«ТИХУАНА»
|Ул. Большая Покровская, 24/22
«ПОРТЕР»
|Ул. Большая Покровская, 51А
Сергей Белоусов
Елена Буртасова и Светлана Голованова
Иван Жегалов
Иван Жегалов
Елена Буртасова и Светлана Голованова
Екатерина Русь
Анжела Китаева
Юлия Самсонова
Катерина Смирнова
Наталья Кострова, Светлана Голованова, Юлия Самсонова, Катерина Смирнова, Яна Горький, Елена Буртасова, Ольга Куренкова
Фото: Анастасия Волкова
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