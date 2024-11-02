Гайд по Нижнему Новгороду от Светланы Кузьминой

Любимый локальный бренд (который пошил идеальное пальто!), лучшее в городе (и жизни!) сало, конфеты и елочные игрушки из детства, а еще про «один миленький балкон со столиком на втором этаже» — ресторанный обозреватель Светлана Кузьмина сдает пароли и ориентиры. Рассказывает про самое дорогое сердцу в Нижнем Новгороде.
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 9-10 часов утра в выходные дни прогуливаюсь по центру города в одиночестве, любуюсь его архитектурой. Питаю себя потрясающей энергетикой еще спящего города.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
В любую погоду и не важно с кем все оттенки черного в Skuratov.
Самое вкусное сало
В ресторане «19». Помню, как шеф Александр Николаенко угощал им. Съела тогда две порции, даже не задумываясь, настолько это было вкусно! Хотя, в принципе, ем сало очень редко.
Я люблю обедать
С подругами в Monica, «Роберто», «Юле».
Нижегородское заведение для особого случая
Yale — грациозно, с историей и хорошей подачей.
Мой любимый бар
«Искры». Атмосферно и со вкусом.
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
отеле Joy. Когда гуляю по Большой Покровской, всегда примечаю один миленький балкон со столиком на втором этаже, немного скрывающийся от посторонних глаз и утопающий в деревьях. Это и есть Joy!
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Сквер напротив Дома революционера П.Н. Скворцова. Захожу в магазин «Мясновъ», беру какой-нибудь напиток и десерт с собой и отправляюсь туда гулять.
Моя любимая нижегородская марка
Из последнего и любимого – мое демисезонное пальто от бренда Shi-Shi. Пошив, лекала, ткань – все идеально! К тому же сшили под заказ, так как очень хотелось определенную модель, но в другом цвете.
Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
Гастроли театра «Нитья».
Лучшие вечеринки в Нижнем Новгороде
В «Магадане».
Мой любимый нижегородец
Восхищаюсь моделью и филантропом Натальей Водяновой! Ее жизненным путем и тем, что она делает, какая она есть. Она родилась и выросла в Автозаводском районе нашего города.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Сормовское «Птичье молоко», конфеты моего детства! Или елочные игрушки фабрики «Ариэль».
Нижний Новгороде станет еще лучше, когда...
приведут в порядок дороги, а канализационные люки будут в уровень с асфальтом.
Напомним, Светлана — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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