Гайд по Нижнему Новгороду от Светланы Кузьминой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В 9-10 часов утра в выходные дни прогуливаюсь по центру города в одиночестве, любуюсь его архитектурой. Питаю себя потрясающей энергетикой еще спящего города.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

В любую погоду и не важно с кем все оттенки черного в Skuratov.

Самое вкусное сало

В ресторане «19». Помню, как шеф Александр Николаенко угощал им. Съела тогда две порции, даже не задумываясь, настолько это было вкусно! Хотя, в принципе, ем сало очень редко.

Я люблю обедать

С подругами в Monica, «Роберто», «Юле».

Нижегородское заведение для особого случая

Yale — грациозно, с историей и хорошей подачей.

Мой любимый бар

«Искры». Атмосферно и со вкусом.