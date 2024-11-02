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Что Где Есть

Гайд по Нижнему Новгороду от Светланы Кузьминой

Любимый локальный бренд (который пошил идеальное пальто!), лучшее в городе (и жизни!) сало, конфеты и елочные игрушки из детства, а еще про «один миленький балкон со столиком на втором этаже» — ресторанный обозреватель Светлана Кузьмина сдает пароли и ориентиры. Рассказывает про самое дорогое сердцу в Нижнем Новгороде.

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В 9-10 часов утра в выходные дни прогуливаюсь по центру города в одиночестве, любуюсь его архитектурой. Питаю себя потрясающей энергетикой еще спящего города.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
В любую погоду и не важно с кем все оттенки черного в Skuratov.

Самое вкусное сало
В ресторане «19». Помню, как шеф Александр Николаенко угощал им. Съела тогда две порции, даже не задумываясь, настолько это было вкусно! Хотя, в принципе, ем сало очень редко.

Я люблю обедать
С подругами в Monica, «Роберто», «Юле».

Нижегородское заведение для особого случая
Yale — грациозно, с историей и хорошей подачей.

Мой любимый бар
«Искры». Атмосферно и со вкусом.

Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
отеле Joy. Когда гуляю по Большой Покровской, всегда примечаю один миленький балкон со столиком на втором этаже, немного скрывающийся от посторонних глаз и утопающий в деревьях. Это и есть Joy!

Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Сквер напротив Дома революционера П.Н. Скворцова. Захожу в магазин «Мясновъ», беру какой-нибудь напиток и десерт с собой и отправляюсь туда гулять.

Моя любимая нижегородская марка
Из последнего и любимого – мое демисезонное пальто от бренда Shi-Shi. Пошив, лекала, ткань – все идеально! К тому же сшили под заказ, так как очень хотелось определенную модель, но в другом цвете.

Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
Гастроли театра «Нитья».

Лучшие вечеринки в Нижнем Новгороде
В «Магадане».

Мой любимый нижегородец
Восхищаюсь моделью и филантропом Натальей Водяновой! Ее жизненным путем и тем, что она делает, какая она есть. Она родилась и выросла в Автозаводском районе нашего города. 

Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Сормовское «Птичье молоко», конфеты моего детства! Или елочные игрушки фабрики «Ариэль».

Нижний Новгороде станет еще лучше, когда...
приведут в порядок дороги, а канализационные люки будут в уровень с асфальтом.

Напомним, Светлана — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».

Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

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