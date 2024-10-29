Какая встреча!

«Самурай»

Нам – букет, точнее даже два. «Самурай» решил включиться в марафон осеннего декора, чуть добавив своего дальневосточного колорита. В икебане не только цветочки-листочки, но и аппетитные гранаты и тыквы, сезон которых в разгаре. Это, видимо, еще и фуд-напоминалка о том, как можно разнообразить рацион в октябре.