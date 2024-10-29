Какая встреча!

Уже на входе ясно – тебя тут ждали. Стоять в дверях – моветон, но, судя по всему, именно этого эффекта добивались заведения, когда сочиняли сезонный декор своих парадных. Стилистика разнообразна: «джунгли зовут», «царица полей», «нам бы всем на дно». В общем, вышло ярко и урожайно, как приглашение немедленно совершить гастрономическое открытие. Рассматриваем красоту.
Brera
Ресторан Brera подошел этой осенью к оформлению своей входной группы буржуазно. Скромно-очаровательные охристые букеты из сухоцветов и ярких коробочек физалиса выплескиваются утвержденной сезоном палитрой из терракотовых горшков. Такие мохнатые привратники – хочется подойти да почесать за ухом. Изящество оптимистичного увядания из разряда – хоть нам и остались последние дни, провести мы их намерены в полную силу.
Mola Mola
Mola Mola усердно противостоит, или даже скорее противится, уже не просто гипотетическим холодам. Композицию «Звезды в джунглях» сочинили в коллаборации с создателями одноименного телевизионного реалити-шоу. Отсюда во второй половине осени эта неприлично-тропическая роскошь. Вместо красно-оранжевого ветвятся витальные пальмы, напоминающие о том, что где-то прямо сейчас вполне себе лето.
«Соляная Биржа»
Здесь использовали, кажется, всю атрибутику пестрой осени. При входе максимальный гербарий, в составе и клен, и папоротник, и подсолнухи в плетеных корзинках. Считаем, «Бирже» этот кокошник плодородия и урожайности весьма к лицу
«Кусто»
Завязали на память узелки. Которые и морские, конечно, но и элегантно-домашние а-ля макраме в то же время. Еще напоминают густую глубоководную растительность, что влечет своим покоем и степенностью. Это уже совсем не просто декор, но модный аксессуар.
«Самурай»
Нам – букет, точнее даже два. «Самурай» решил включиться в марафон осеннего декора, чуть добавив своего дальневосточного колорита. В икебане не только цветочки-листочки, но и аппетитные гранаты и тыквы, сезон которых в разгаре. Это, видимо, еще и фуд-напоминалка о том, как можно разнообразить рацион в октябре.
Текст: Виктория Шуршина
Фото: предоставлены ресторанами
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