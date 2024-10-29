Гайд по Нижнему Новгороду от Ольги Куренковой

Завтраки — во «Вкусно — и точка» (если впереди приключения!), обеды — домашние, с бабушкой и дочкой, ужины — в Dodici Grill, кофе — в Coffee Capella, но можно любой, вечеринки — не важно где, главное с друзьями! Фудблогер Ольга Куренкова делится с нами своими идеальными днями в Нижнем.
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
У меня два варианта. Позднее, расслабленное утро, когда никуда не надо спешить и можно спокойно и лениво провести время с семьей. И заряженное на приключения или путешествия раннее с предвкушением насыщенного и интересного дня. Кстати, в последнем случае люблю завтракать во «Вкусно — и точке» (как бы странно ни звучало от фудблогера!). А еще мне нравится завтракать в «Английском посольстве», «Мазл тов» и «Счастливых людях».
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Если честно, я не разбираюсь в кофе, но по ощущениям самый лучший варят в Coffee Capella на Алексеевской. Это действительно высокое искусство. Но я неприхотлива, могу пройтись по улицам и со стаканчиком любого рафа из какого-нибудь киоска.
Самые вкусные
Стейки — в гастробаре «Вишневский». Кстати, там можно и научиться их готовить. Чизкейки — в «Библиотеке» и «Чизкеечной». Профитроли — в «Мишке». Эклеры — в «Волконском». Моти — в Cake by Di. Как вы могли заметить, я люблю мясо и сладости.
Я люблю обедать в Нижнем Новгороде
У нас с дочкой есть традиция — каждый день мы ходим обедать к моей бабуле.
Что касается заведений, то я стараюсь ходить туда, где еще не была. Зачем повторяться, если можно испытать что-то новое?
Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде
Dodici Grill (здесь еще и детская комната с няней есть — идеально для всей семьи!), Red Wall, Pitnica.
Мое любимое Нижегородское заведение для особого случая
«Самовар да утки», «Краса» — интересный интерьер и оригинальная русская кухня.
«Лаборатория вкуса» — сюда стоит идти за вау-подачами. Будет, что выложить в соцсети.
«19» — концепция блюд из кулинарной книги XIX века.
Мой любимый бар
Меня впечатлил Travnik, который открылся недавно. Но сейчас у них меняется меню на осенний вариант, я его еще не пробовала.
Родную бабушку я бы пригласила в...
«Красу» или «Самовар да утки».
Мои любимые нижегородские продукты
Сыр из курцевской сыроварни, городецкий творог.
Если бы я приехала в Нижний Новгород как турист, то остановилась бы в...
Sheraton или Mercure.
Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде
Мне очень повезло. Я живу именно там, где хотела. Детство и юность я провела на Звездинке, там сейчас живет моя бабушка, а мы с мужем и дочкой пару лет назад переехали на Володарского. Обожаю нашу улицу. Спальный район в самом центре Нижнего. Каждый день любуемся невероятными закатами. А еще из наших окон виден Кремль. Здорово, правда?
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Их очень много. Самая любимая улица — Большая Покровская, мне она нравится во всех вариантах: шумная, праздничная, безлюдная, будничная. Еще люблю Звездинку, Кремль, Нижне-Волжскую, Рождественскую, Александровский сад, Стрелку, Ярмарку, парк «Швейцария».
Я предпочитаю заниматься спортом
Прямо возле дома — заброшенный стадион «Водник». Хотя странно называть его заброшенным, на самом деле, это мегапопулярное место! В любую погоду там кто-нибудь чем-нибудь занимается. Бег, футбол, фрисби, йога, зимой хоккей и лыжи. Я там иногда бегаю. Не так часто, как хотелось бы, но стараюсь.
Мои любимые нижегородские марки
ЦКБ имени Алексеева! Я фанатка судов на подводных крыльях, все детство добиралась до дачи на «Ракетах», «Восходах» и «Метеорах». И, если бы в середине нулевых пассажирские речные перевозки не были убиты, стала бы капитаном СПК! Очень рада, что сейчас производство переживает второе рождение, и что «Метеоры» и «Валдаи» обрели заслуженную популярность.
Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
В Театре драмы, в Комедiи и в ТЮЗе.
Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
В Манеже и в Пакгаузах.
Лучшие вечеринки
С друзьями, а где — неважно.
Мои любимые нижегородские художники
Андрей Оленев и Саша Володина.
Из Нижнего Новгорода нужно привозить
Гигабайты фотографий и воспоминаний. Городецкие пряники, конфеты «Богородский сувенир», Казаковскую филигрань.
Нижний Новгород станет еще лучше, когда...
преодолеет отток людей в Москву, Петербург и заграницу. Мне очень хочется, чтобы именно здесь люди видели перспективы и для карьеры, и для отдыха. Поэтому в своих блогах показываю, как же прекрасен наш город и сколько в нем всего интересного.
Напомним, Ольга — амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024. Она и другие амбассадоры выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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