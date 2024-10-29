Гайд по Нижнему Новгороду от Ольги Куренковой

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

У меня два варианта. Позднее, расслабленное утро, когда никуда не надо спешить и можно спокойно и лениво провести время с семьей. И заряженное на приключения или путешествия раннее с предвкушением насыщенного и интересного дня. Кстати, в последнем случае люблю завтракать во «Вкусно — и точке» (как бы странно ни звучало от фудблогера!). А еще мне нравится завтракать в «Английском посольстве», «Мазл тов» и «Счастливых людях».

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Если честно, я не разбираюсь в кофе, но по ощущениям самый лучший варят в Coffee Capella на Алексеевской. Это действительно высокое искусство. Но я неприхотлива, могу пройтись по улицам и со стаканчиком любого рафа из какого-нибудь киоска.

Самые вкусные

Стейки — в гастробаре «Вишневский». Кстати, там можно и научиться их готовить. Чизкейки — в «Библиотеке» и «Чизкеечной». Профитроли — в «Мишке». Эклеры — в «Волконском». Моти — в Cake by Di. Как вы могли заметить, я люблю мясо и сладости.

Я люблю обедать в Нижнем Новгороде

У нас с дочкой есть традиция — каждый день мы ходим обедать к моей бабуле.

Что касается заведений, то я стараюсь ходить туда, где еще не была. Зачем повторяться, если можно испытать что-то новое?

Идеальное место для ужина в Нижнем Новгороде

Dodici Grill (здесь еще и детская комната с няней есть — идеально для всей семьи!), Red Wall, Pitnica.

Мое любимое Нижегородское заведение для особого случая

«Самовар да утки», «Краса» — интересный интерьер и оригинальная русская кухня.

«Лаборатория вкуса» — сюда стоит идти за вау-подачами. Будет, что выложить в соцсети.

«19» — концепция блюд из кулинарной книги XIX века.

Мой любимый бар

Меня впечатлил Travnik, который открылся недавно. Но сейчас у них меняется меню на осенний вариант, я его еще не пробовала.

Родную бабушку я бы пригласила в...

«Красу» или «Самовар да утки».