С одной ноты определят сорт, год и склон. Найдут подходящие слова всем тихим и игристым, чтоб захотелось затеряться в их омуте. Сразу определят, чем наполнить наш бокал (и сколько именно таких бокалов нам необходимо сегодня). Представляем вам шорт-лист номинации «Прорыв года среди сомелье» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024!
НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:
Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;
Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;
«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.
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