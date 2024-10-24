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Что Где Есть

Прорыв года среди сомелье

С одной ноты определят сорт, год и склон. Найдут подходящие слова всем тихим и игристым, чтоб захотелось затеряться в их омуте. Сразу определят, чем наполнить наш бокал (и сколько именно таких бокалов нам необходимо сегодня). Представляем вам шорт-лист номинации «Прорыв года среди сомелье» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024!

Даниил Гончарский

TT Bistro

Дмитрий Ехин

Vinedo

Татьяна Ловчикова

«Юла»

Евгений Орлов

«Кусто»

Юлия Ложкина и Евгения Байтимирова

Yale

Андрей Шилин

Ribs

Александр Кудряшов

Negroni

Сергей Дементьев

«Кафе 38»

Алексей Лубенков

Time for Wine

НН.Собака.ru благодарит за поддержку партнеров премии:

Нижегородская государственная академическая филармония имени Мстислава Ростроповича;

Министерство туризма и промыслов Нижегородской области;

«ОПТИКОМ» — производитель, поставщик комплексных решений на рынке упаковки, профессиональных моющих средств, канцелярских и хозяйственных товаров для бизнеса.

 

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