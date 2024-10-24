С одной ноты определят сорт, год и склон. Найдут подходящие слова всем тихим и игристым, чтоб захотелось затеряться в их омуте. Сразу определят, чем наполнить наш бокал (и сколько именно таких бокалов нам необходимо сегодня). Представляем вам шорт-лист номинации «Прорыв года среди сомелье» премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024!