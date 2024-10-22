«Октоберфест», «Русский завтрак», коктейли из Эрмитажа: что где есть этой осенью в Нижнем

Если вы проснулись утром (сильно после полудня), а в голове у вас «шленкер раухбир мерцен» (говорить с баварским акцентом), значит эту осень вы проводите как следует. Остается лишь дополнить картину, ну, предположим, рийетом из камамбера, мороженым с еловыми шишками или «Историей Всемирного потопа» со вкусом лимонной травы, персика и великого искусства.
«Октоберфест» в гастропабе «Портер»
Отправляемся на шумный и щедрый «Октоберфест», не выходя из Нижнего. В «Портере», на главной улице города, до 31 октября устраивают традиционные пенные мероприятия, само собой, с дегустациями: от специально сваренного для «Октоберфеста» Хофброя Октобер Фест до традиционного Вайнштефан Оригинал Хеллес или шоколадно-фруктового Шленкера Раухбир Мерцен. Закуски соответствующие: томленая телятина в заглавном напитке, свиная рулька, нюрнбергская улитка и рийет из камамбера.
Когда: с 23 сентября до 31 октября
Где: ул. Б. Покровская, 51а
Бронь: +7 991 191 61 77
Обновленное меню в «Самоваре да утках»
Что такое осень? Это стерлядь, припущенная в шампанском, стейк из волжского сазана с гарниром из свежего шпината да сметанным соусом, сельдь под шубой, а на десерт – мороженое с еловыми шишками, моченой брусникой и ягелем. И множество других утиных историй. Завершить сытную трапезу предлагают чаем с садовой антоновкой, клюквой и одуванчиковым вареньем.
Где: ул. Б. Покровская, 4
Бронь: +7 952 440 10 86
NEGRONI FEST в NEGRONI BAR
Negroni Bar берет фундаментальный горький коктейль и переосмысляет его через призму шедевров итальянского синематографа. В основе всего классический «Негрони», аперитив на основе джина и вермута, считающийся неотъемлемой частью любой барной карты. Медов-апельсиновый «Санджовезе Негрони» напоминает нам сюжеты «Из Тосканы с любовью». Освежающий и яркий «Негронино» создан по мотивам «Лучшего предложения». Просмотр фильмов перед дегустацией не лишен смысла, чтобы прочувствовать задумку полнее!
Когда: до 31 октября
Где: ул. Грузинская, 30
Бронь: +7 831 433 69 80
«Безухов» на фестивале «Русский завтрак»
Среди всех ресторанов в нашей стране всего лишь 1% (!) специализируется на русской кухне. А по Нижнему, кстати, и не скажешь. Фестиваль «Русский завтрак» распространяет идею о необходимости сохранения кулинарного нацдостояния и собирает вместе поваров из 20 городов, объединенных любовью к отечественной гастротрадиции.
Среди участников – «Безухов» и его шеф Александр Голышев. На завтрак до конца ноября тут подают катанку с сомом и крученым омлетом, белевскую кашу с ярмарочными фруктами, мнишки морковные, заварные блины с творогом, орехами и персиком и драчену из русской печи с лисичками.
Где: ул. Рождественская, 6
Когда: с 1 октября по 30 ноября
Бронь: +7 831 433 87 63
DODICI SEAFOOD Гастрономический ужин в четыре руки
В этот раз рыб не только показывают. Бренд-шеф Максим Кузитенко накопил богатый гастробэкграунд в Сингапуре и благодаря стажировкам в Швейцарии, Италии и Люксембурге. Кто, как не он, расскажет (и даст продегустировать!) все самое трендовое. Его напарник, шеф-повар Дмитрий Кудимов, миксует традиции великих кухонь с достижениями ферментации, оригинально обыгрывая текстуры. В которых можно не без удовольствия застрять на час-другой. Ужин дополнит эноколлекция Dodici с собственной винодельни Tenuta Dodici в Тоскане.
Где: ул. Рождественская, 37
Когда: 27 октября, 19:00
Стоимость: 5500 р. (без эносопровождения), 6500 р. (с эносопровождением)
Бронь: +7 910 103 03 43
YALE в коллаборации с выставкой «Великолепный Эрмитаж» и пространством ЦЕХ *
Знаете, почему история Всемирного потопа на вкус как виноградная содовая? Потому что Ной во время потопа, остановившись на горе Арарат, посадил на ее вершине виноград. YALE решил вместе с мультимедийным проектом «Великолепный Эрмитаж» рассказать о самых известных историях, связанных с фресками Рафаэля Санти, – по средствам коктейлей. И названия у них как у фресок, и каждый для максимального погружения, конечно, снабжен легендой. «Астрономия» – первая известная фреска с изображением созвездий обрела продолжение в сочетании мандаринового джина, тернового кордиала и содовой из анчана. А уже упомянутая «История Всемирного потопа» плещется теперь в виде бренди на лимонной траве и персике с виноградной содовой. А вот «Гротески Рафаэля» оказались со вкусом личи, алоэ, кордиала из рислинга и миксом вермутов.
Где: ул. Рождественская, 30
Когда: до 31 октября
Бронь: +7 831 215 01 51
Текст: Виктория Шуршина
Фото: архив редакции
Комментарии (0)