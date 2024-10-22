«Октоберфест», «Русский завтрак», коктейли из Эрмитажа: что где есть этой осенью в Нижнем

«Октоберфест» в гастропабе «Портер»

Отправляемся на шумный и щедрый «Октоберфест», не выходя из Нижнего. В «Портере», на главной улице города, до 31 октября устраивают традиционные пенные мероприятия, само собой, с дегустациями: от специально сваренного для «Октоберфеста» Хофброя Октобер Фест до традиционного Вайнштефан Оригинал Хеллес или шоколадно-фруктового Шленкера Раухбир Мерцен. Закуски соответствующие: томленая телятина в заглавном напитке, свиная рулька, нюрнбергская улитка и рийет из камамбера.

Когда: с 23 сентября до 31 октября

Где: ул. Б. Покровская, 51а

Бронь: +7 991 191 61 77