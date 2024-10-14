История о том, как у них все это закрутилось

Соления Дмитрия Степанова

Шеф-повар и ресторатор Дмитрий Степанов предлагает такой контент для вашей пустующей закруточной тары. Выкладываем помидорно-огуречную компанию на перину из листьев смородины, вишни, яблони, дуба, зонтиков укропа с несколькими зубчиками чеснока. Сверху надеваем шапо из вышеперечисленного гербария, но еще с листьями хрена в композиции. Заливаем весь этот сэндвич рассолом: на один литр воды добавляем две столовые ложки сахара, одну столовую ложку соли и одну чайную ложку порошка горчицы. Дней через 40 дней можно планировать застолье.

Кроме того, Дмитрий запасается на зиму домашним сидром, квашеной капустой и элементами будущего борща. Кстати, весьма полезный лайфхак для тех, кто не в восторге от долгих стояний у плиты – заготовить натертую свеклу и зажарку для любимого супа. Зимой останется только отправить все припасенное в кастрюлю с бульоном. Что до квашеной капусты, первая рекомендация – не жалеть емкостей. Берем наш отдыхавший все лето тесак и рубим им по отдельности капусту и морковь и только после перемешиваем. На 10-литровое ведро добавляем горсть соли и закладываем в бочки на 2–3 недели для брожения, не забываем иногда выпускать его продукты! Держать такую бочку нужно при комнатной температуре, затем овощи необходимо переселить в продезинфицированные банки.