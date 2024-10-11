Гайд по Нижнему Новгороду от Алексея Молева

Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде

В Skuratov на Большой Покровской в 8 утра, когда в кофейне и на улице еще мало людей, мир только просыпается, а в твой телефон пока не прилетела куча сообщений. И вот ты сидишь наедине со своими мыслями в кресле у большого окна и смотришь, как сонные люди начинают потихоньку крутить ногами планету.

Идеальный кофе в Нижнем Новгороде

Salut! Specialty coffee — ненавязчивый минимал в обстановке, приятная команда кофейни. Ешь булочку, пьешь капучино или фильтр, болтаешь с любимой или друзьями и за полчаса, что тут сидишь, встречаешь кучу других знакомых и самых разных прикольных нижегородцев: художников, спортсменов, блогеров.

Самые вкусные бургеры в Нижнем Новгороде

В бургерной Salut! Тот случай, когда заведение не пытается постоянно удивлять, а просто изо дня в день держит стабильно высокий уровень устоявшегося меню. Приходя туда, ты уверен, что получишь именно то качество и вкус бургеров, которые и ожидал. А факт, что в быстро меняющемся мире гастрономии Salut! уже 9 лет не теряет потока гостей, достоин аплодисментов.

Я люблю обедать в...

...кафе израильской кухни «Мазл Тов». Очень яркая, не пресная по вкусу еда (как я люблю), с множеством специй и ароматным мясом «с дымком». Ланч, которым всегда наешься (даже двумя блюдами!).

Идеальное место для ужина

TT bistro. Местечко с приглушенным светом и вкусной французской едой, скрытое на цокольном этаже от посторонних глаз. Мой выбор здесь — луковый суп, салат нисуаз и улитки с бокалом хорошего вина.

Мое любимое нижегородское заведение для особого случая

Ресторан Yale. Действительно вкусная и понятная еда, хорошее, но ненавязчивое обслуживание, огромный выбор алкоголя (регулярно появляются специальные позиции). Отличные десерты для сладкоежек. Невычурная, но изящная обстановка залов. Крепкий, беспроигрышный вариант.

Мой любимый бар

«Хмель». Большой выбор пенного, в котором команда бара действительно разбирается. Здесь всегда готовы что-то подсказать. Обычно я беру мягкий азотный стаут или яркий сладко-кислый вишневый «Крик». На закуску — начос с фаршем, картошку фри и свиные ребра. Да и сама обстановка располагает — шумное, но приличное место с большим количеством мест, чтобы поговорить и посмеяться с друзьями.

Родную бабушку я бы пригласил в...

...ресторан «Пяткин». Понятная русская еда и обстановка, занятные, но знакомые подачи блюд, пышный в своей русской театральности интерьер, не пугающий креативом взрослого человека.