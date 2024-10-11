Гайд по Нижнему Новгороду от Алексея Молева

Куда сводить бабулю, где поболтать с любимой, чьи выставки и спектакли — маст визит? Обо всем по порядку и в подробностях рассказывает блогер, автор телеграм-канала «Спасибо, Нижний!» и амбассадор премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 Алексей Молев.
Лучшее начало дня в Нижнем Новгороде
В Skuratov на Большой Покровской в 8 утра, когда в кофейне и на улице еще мало людей, мир только просыпается, а в твой телефон пока не прилетела куча сообщений. И вот ты сидишь наедине со своими мыслями в кресле у большого окна и смотришь, как сонные люди начинают потихоньку крутить ногами планету.
Идеальный кофе в Нижнем Новгороде
Salut! Specialty coffee — ненавязчивый минимал в обстановке, приятная команда кофейни. Ешь булочку, пьешь капучино или фильтр, болтаешь с любимой или друзьями и за полчаса, что тут сидишь, встречаешь кучу других знакомых и самых разных прикольных нижегородцев: художников, спортсменов, блогеров.
Самые вкусные бургеры в Нижнем Новгороде
В бургерной Salut! Тот случай, когда заведение не пытается постоянно удивлять, а просто изо дня в день держит стабильно высокий уровень устоявшегося меню. Приходя туда, ты уверен, что получишь именно то качество и вкус бургеров, которые и ожидал. А факт, что в быстро меняющемся мире гастрономии Salut! уже 9 лет не теряет потока гостей, достоин аплодисментов.
Я люблю обедать в...
...кафе израильской кухни «Мазл Тов». Очень яркая, не пресная по вкусу еда (как я люблю), с множеством специй и ароматным мясом «с дымком». Ланч, которым всегда наешься (даже двумя блюдами!).
Идеальное место для ужина
TT bistro. Местечко с приглушенным светом и вкусной французской едой, скрытое на цокольном этаже от посторонних глаз. Мой выбор здесь — луковый суп, салат нисуаз и улитки с бокалом хорошего вина.
Мое любимое нижегородское заведение для особого случая
Ресторан Yale. Действительно вкусная и понятная еда, хорошее, но ненавязчивое обслуживание, огромный выбор алкоголя (регулярно появляются специальные позиции). Отличные десерты для сладкоежек. Невычурная, но изящная обстановка залов. Крепкий, беспроигрышный вариант.
Мой любимый бар
«Хмель». Большой выбор пенного, в котором команда бара действительно разбирается. Здесь всегда готовы что-то подсказать. Обычно я беру мягкий азотный стаут или яркий сладко-кислый вишневый «Крик». На закуску — начос с фаршем, картошку фри и свиные ребра. Да и сама обстановка располагает — шумное, но приличное место с большим количеством мест, чтобы поговорить и посмеяться с друзьями.
Родную бабушку я бы пригласил в...
...ресторан «Пяткин». Понятная русская еда и обстановка, занятные, но знакомые подачи блюд, пышный в своей русской театральности интерьер, не пугающий креативом взрослого человека.
Мой любимый Нижегородский продукт
Сом. Очень люблю блинчики с сомом в кафе «Самоварная» на Ярмарке и блюда с сомом в ресторане «Уголек».
Если бы я приехал в Нижний Новгород как турист, то остановился бы в...
...пятизвездочном отеле Sheraton, если захочу густой атмосферы дорогой гостиницы, где из окон открываются лучшие виды на город, а на завтрак для тебя играет на рояле мужчина в смокинге.
Если захочется варианта попроще, то в bobo st.art.hotel (на самом деле, от тех же владельцев) в закутке на Большой Покровской. Аккуратный трехзвездочный отель, интерьер которого посвящен современному искусству.
Мне бы хотелось жить в Нижнем Новгороде в...
...новом жилом комплексе, который, верю, когда-то построят в районе Ярмарки и Стрелки. Здесь удивительная историческая территория с великолепными видами, которая еще не перегружена активностями как центр города.
Мой любимый уголок в Нижнем Новгороде
Стрелка. Люблю неспешно гулять здесь, любоваться прекрасными видами на Оку и Волгу, залипать, рассматривая панораму исторической части города, спускаться по лестнице под Канавинским мостом и выходить в район Ярмарки. Здесь очень красиво и пока не много людей в сравнении с другими туристическими локациями.
Я предпочитаю заниматься спортом
На Мещерском озере, Волжской и Окской набережных, Стрелке. По сути, это один большой район, в котором есть длинные широкие дорожки для пешеходов, не пересекаемые автомобильным движением, с шикарными видами на Волгу и Оку, Борский и Канавинский мосты, стадионы, храмы и нагорную часть Нижнего.
Мои любимые нижегородские марки
ГАЗ. Это топовые коммерческие автомобили. Когда у меня будет куча детей, обязательно куплю себе ГАЗовский «Соболь» и буду на нем возить всю ораву.
Самые крутые спектакли в Нижнем Новгороде
В ЦТМ. Люблю ребят за то, что они не останавливаются в поиске нового и пытаются говорить на актуальные темы.
Самые классные выставки в Нижнем Новгороде
В Пакгаузах. Мне нравится их всегда яркое позиционирование, но с сохранением доступности для понимания любым зрителем, не только культуролога (чего часто не скажешь об экспозициях современного искусства). На выставках в Пакгаузах одинаково органично смотрятся и очень молодые, и гости в возрасте.
Мой любимый нижегородский художник
Андрей Оленев. Несмотря на то, что он современный художник, его искусство красиво не только внутренне, но и внешне. Во многих работах Андрея можно увидеть родной Нижний, к которому сам художник относится с теплотой (и это чувствуется). Причем часто красоту города он замечает в совсем не парадных уголках.
Из Нижнего нужно привозить
Тысячу фотографий (желательно не только закатов) и желание вернуться сюда снова.
Нижний станет еще лучше, когда...
...его яркий рывок в развитии дотянется и до периферийных районов. Мечтаю, чтобы в Сормове появился свой заповедный квартал из красивых деревянных домов в районе улицы Свободы. А Автозаводский парк культуры и отдыха превратился в одну из главных точек притяжения в Нижнем.
Напомним, амбассадоры премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 выберут и наградят победителей в двух номинациях «Лучший ресторан по мнению медиа-сообщества» и «Лучший бар по мнению медиа-сообщества».
Принять участие в онлайн-голосовании премии можно тут.
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