Нет, восклицательных знаков в самый раз. Сегодня и про классику, конечно, вспомним. О «Маргарите» и лучших ее мастерах, в частности. Одним Неаполем еще как будешь сыт, но вообще-то пицца всегда была полем экспериментов, вот и в нашем топе есть такая, которой тамбовский окорок товарищ и малина как родная. С шоколадом и маскарпоне? Да, пожалуйста! Закругляемся с предисловием и подробно излагаем, где в Нижнем пицца сейчас magnifico, grandioso и perfetto одновременно.
«Итальянка»
парк «Швейцария»
Юла Pizza
ул. Октябрьская, 9б
«Волгоречье»
Набережная, 16б, Бор
«Самурай»
11 адресов на сайте кафе
Bocconcino
ул. Алексеевская, 10/16
Dodici Italy
ул. Рождественская, 26
Mukka
ул. Ошарская, 36а
Monica
ул. Большая Покровская, 82
«Портер»
ул. Большая Покровская, 51а
Amba Pizza
ул. Фруктовая, 3к4
Ribs
ул. Белинского, 61
Pizza Marvel
Сахарный Дол-1, 1 Казанское шоссе, 10Вк1
«Итальянка»
В Италии за такое, наверное, и упечь могут, но в России позволяют себе класть поверх «правильного» теста «неправильную» начинку. В «Итальянке» для бунтарей есть невероятно гармоничные «Чикен песто» и груша с горгонзолой и медом. А местная мясная с томленой говядиной особенно убедительна с бокалом белого сухого.
|парк «Швейцария»
Юла Pizza
Тут вообще «юлят как хотят» (так называется целый раздел в меню). Первыми в городе запустили неаполитанскую пиццу и задали тенденцию на «леопардовые» бортики. Берем всё: и авторскую «Салями» с красным перцем, и с итальянской ветчиной и артишоками, и «Кальцоне с тамбовским окороком». Пиццайоло к гостям чутки, потому если внезапно захотелось фермерской бурраты или, предположим, слабосоленого лосося – и их ваша пицца радушно примет. Вешенки, малина? Все что пожелаете!
|ул. Октябрьская, 9б
«Волгоречье»
Хотите услышать что-нибудь идеальное? Почитаем меню «Волгоречья»: «Буффало» с помидорами, моцареллой и базиликом, «Крудо» с пармской ветчиной и рукколой, «Мортаделла и страчателла», «Вальтеллина» и «Пеперони». А кухню здесь, кстати, ставил Андрей Сулима, су-шеф всенародного «Адского шефа». Уже адски интересно попробовать.
|Набережная, 16б, Бор
«Самурай»
Кафе паназиатской кухни припасло острую «Том ям» – лучшая из известных нам конвертаций первого во второе. С «Цезарем», «Карбонарой» и «Жюльеном» тоже хорошо вышло. А если есть желание всего и сразу – предлагают пиццу-хит «Самурай», в ней и «Четыре сыра», и «Пеперони», и «Цезарь», и «Мясная», и ощущение после трапезы, что в жизни попробовал всё.
|11 адресов на сайте кафе
Bocconcino
Отсюда есть пошла нижегородская пицца. Угощают легендарными трюфельно-рикоттовыми лепешками, «Диаволой», «Фрутти ди Маре» и фирменной «Бокончино». Домашние итальянские рецепты, тесто правильной выдержки, дровяная печь – то есть всё, как и должно быть. Охотникам до разнообразия – «Времена года» (разделена на четыре части), год ее потом будете вспоминать. А еще есть «Дольче», сладкая со свежими ягодами, темным шоколадом и маскарпоне.
|ул. Алексеевская, 10/16
Dodici Italy
Пожалуй, одна из лучших «Маргарит» в городе, потому как мастера имеются. А кто хочет новых ощущений, пусть берет сырную с трюфелем – фантастический дуэт. Стильные ребята знают, что миксовать кутюр и масс-маркет – бонтон, местные пиццамейкеры также ценят трендовое сочетание дорогих и простых ингредиентов: крепко сдружили сельский сыр с породистым трюфелем и тигровой креветкой из глубоководного хай сосаити.
|ул. Рождественская, 26
Mukka
Здесь считают, что «Вся Италия» – это когда на борту прошутто крудо с луковым мармеладом, голубой сыр и бальзамико. Попробовали, разделяем. Вообще поводов вернуться в Mukka немало, и вот шорт-лист: «Угорь и страчателла», «Кальцоне ветчина и четыре сыра», «Буррата и вяленые томаты». А кроме того, в том, чтобы потчевать себя в стенах особняка XIX века, есть, конечно, несомненная эстетика.
ул. Ошарская, 36а
Monica
Четыре сыра им мало! Сделали пять. Откуда изобилие? У «Моники» отлаженный сырный трафик из близко-родственного ресторана-сыроварни «Брынза». Но есть и совсем модерновое: «Бомбей», «Вива иль Маре» и, кстати, сама «Моника». Для решивших запустить свои рецепторы в стратосферу тут с радостью поспособствуют с помощью острой «Пиканте», возможно, она самая неаполитанская из здешних пицц.
|ул. Большая Покровская, 82
«Портер»
«Брынза» сыры и сюда подтянула, но у бруклинцев свой путь. «Четыре сыра», «Марго» и «Рваная свинина» для особенных плотских утех. Могут и сострить, для этих задач тут «Цыпленок карри» и огнедышащий «Диабло». Отдельно отрекомендуем следующую комбинацию: трюфельный блю-чиз на тонком тесте плюс светлая классика «Портера».
|ул. Большая Покровская, 51а
Amba Pizza
Настоящий «Трофей охотника» (но без рогов и копыт) можно раздобыть в «Амба пицца». Маринованное в темном пенном мясо оленя и лося с папоротником (!) и чернилами каракатицы – абсолютный эксклюзив, а авторство за шефом ресторана «Экспедиция» Иваном Кузнецовым. В меню есть КБЖУ-подсказки для тех, кого нынешние параметры устраивают, но и от «Альфредо» или «Хеллбоя» отказываться тоже нет в планах.
|ул. Фруктовая, 3к4
Ribs
Кухня, шефс-тейбл, аквариум с морскими обитателями – все тут напоказ. А дровяная печь не остывает ни на минуту, потому как поток тех, кто признает лишь здешнюю «Маргариту» со страчателлой и вялеными томатами, также не оскудевает. Тут рекомендуют присмотреться к титульной пицце Ribs. Берем ее и, например, еще «Рукколу с пармой», а вдобавок фокаччу с оливками, томатами и тремя соусами! Это не перебор, это мы для начала.
|ул. Белинского, 61
Pizza Marvel
Чудесная и (вот уж точно) чудная начинка скрывается за пышной оправой из теста. «Морское цунами» (с треской и тунцом), «Мясной архар» (филе баранины и говядины), «Фахитос» (свинина в карамельном соусе) из дровяной печи – тут много экспериментируют, и всегда удачно.
|Сахарный Дол-1, 1
Казанское шоссе, 10Вк1
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архивы ресторанов
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