Нет, восклицательных знаков в самый раз. Сегодня и про классику, конечно, вспомним. О «Маргарите» и лучших ее мастерах, в частности. Одним Неаполем еще как будешь сыт, но вообще-то пицца всегда была полем экспериментов, вот и в нашем топе есть такая, которой тамбовский окорок товарищ и малина как родная. С шоколадом и маскарпоне? Да, пожалуйста! Закругляемся с предисловием и подробно излагаем, где в Нижнем пицца сейчас magnifico, grandioso и perfetto одновременно.