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Что Где Есть

Ресторанная премия «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024: НН.Собака.ru запустила онлайн-голосование

Объявляем полный список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 и открываем онлайн-голосование на ее официальном сайте. Оно продлится до 25 октября!

ЗАВЕДЕНИЯ

«Лучший новый ресторан»

«Лучший фаст-кэжел»

«Лучший семейный ресторан»

«Лучшая барная концепция»

«Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни»

ЛЮДИ

«Прорыв года среди шеф-поваров»

«Лучший флортендер»

«Прорыв года среди сомелье»

«Лучший бартендер»

«Лучшие кофейные профи»

БЛЮДА И НАПИТКИ

«Очень красивая подача»

«Лучшие пельмени»

«Лучшая каша»

«Лучшие шоты»

«Нижегородский специалитет»

Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.

По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные фуди города выберут лучших, а результаты их закрытого голосования мы узнаем на церемонии награждения премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» 25 ноября!

 

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