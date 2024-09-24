Ресторанная премия «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024: НН.Собака.ru запустила онлайн-голосование

Объявляем полный список номинантов ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» — 2024 и открываем онлайн-голосование на ее официальном сайте. Оно продлится до 25 октября!
ЗАВЕДЕНИЯ
«Лучший новый ресторан»
«Лучший фаст-кэжел»
«Лучший семейный ресторан»
«Лучшая барная концепция»
«Лучший ресторан с блюдами современной русской кухни»
ЛЮДИ
«Прорыв года среди шеф-поваров»
«Лучший флортендер»
- Константин Качалин
- Софья Гаранькина
- Татьяна Карасева
- Леван Арабули
- Андрей Скибин
- Егор Егоров
- Александр Мартьянов
- Никита Лаптев
- Дмитрий Котов
- Дмитрий Гордеев
- Иван Драгунов
- Дмитрий Ильичев
- Мария Пудкова
- Наталья Кушлина
- Виталий Базылевич
«Прорыв года среди сомелье»
- Евгений Орлов
- Дмитрий Ехин
- Андрей Шилин
- Даниил Гончарский
- Александр Кудряшов
- Юлия Ложкина и Евгения Байтимирова
- Алексей Лубенков
- Сергей Дементьев
- Татьяна Ловчикова
«Лучший бартендер»
- Юрий Крымов
- Екатерина Князева
- Алина Вахромова
- Иван Иванников
- Павел Желтухин
- Юрий Тихомиров
- Вячеслав Ким
- Алексей Гриценко
- Павел Климов
- Максим Волков
«Лучшие кофейные профи»
БЛЮДА И НАПИТКИ
«Очень красивая подача»
- Холодец из телячьих щек с пастилой из хрена и икрой щуки (Yale)
- Татаки из говядины с кремом из черного чеснока и эмульсией из трюфеля («Лаборатория вкуса»)
- Десерт «Мастер и Маргарита» («Парк Культуры»)
- Сашими из лосося с томатами и понзу-васаби («Кусто»)
- Кружевной эклер с грейпфрутом («Счастливые люди»)
- Телятина с рагу из молодых шампиньонов и муссом из пармезана (Mitrich)
- Равиоль с рикоттой и трюфелем (Bocconcino)
- Десерт «Трюфель» («19»)
«Лучшие пельмени»
- Пельмени с судаком и икрой щуки (Red Wall)
- Романовские пельмени с мясом и икрой кефали («Краса»)
- Пельмени из волжской щуки (Dodici Seafood)
- Пельмени ветлужские («Безухов»)
- Пельмени-приплывушки с начинкой из оленя («Самовар да утки»)
- Пельмени с оленем («Экспедиция»)
- Пельмени с уткой в грибном соусе («Гусь в яблоках»)
«Лучшая каша»
- Рисовая каша на кокосовом молоке с клубникой и страчателлой («Верхушка кофе»)
- Пшенная каша с ягодами и каталонским кремом («9/18»)
- Пшенная каша четыре сыра («Парк Культуры»)
- Рисовая каша с вишневым сорбетом (Monica)
- Овсяная каша с грибами и пармезаном (Mola Mola)
- Каша дружба с финиками и грецким орехом («Министерство завтраков»)
- Пшенная каша на сливках с павловской уткой и городецким сыром («Самовар да утки»)
- Овсяная каша с ореховым пралине («Счастливые люди»)
- Зеленая гречка со шпинатом в стиле карбонара («Темп»)
- Овсяная каша с карамелизированной грушей, голубым сыром и фисташкой (Mayar)
«Лучшие шоты»
«Нижегородский специалитет»
- Павловская фуа-гра (Red Wall)
- Шпроты из волжской уклейки («Краса»)
- Филе нижегородского сома с солеными павловскими лимонами («Кафе 38»)
- Калья из волжских рыб («Безухов»)
- Чебурек с кабаном (Yale)
- Мангалица на огне («19»)
- Караси, до хрусту пряженные с грибным взваром («Пяткинъ»)
- Борщ с гусем и уткой и медовиком из сала («Гусь в яблоках»)
Напомним, что голосовать можно каждые сутки один раз за одного кандидата в каждой номинации. Еженедельно техническая служба издательского дома проверяет результаты — накрученные голоса, увеличенные автоматически или коммерческими способами, будут сниматься.
По итогам голосования будут сформированы тройки финалистов в каждой из номинаций. Главные фуди города выберут лучших, а результаты их закрытого голосования мы узнаем на церемонии награждения премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» 25 ноября!
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