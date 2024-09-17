Андеграундная поэзия в «Чебурешной» и огурцы в бурбоне: что где есть и пить на этой неделе в Нижнем

Уже целый ресторанный гайд по Нижнему с «НН.Собака.ru» от Сергея Минаева вышел, а мы все еще не сыты. Но (!) тут как раз наш главред Катерина Смирнова затеяла гастротур, на котором ребра без счета и рома, как в трюмах у капитана Ахава. К тому же в Mukka коктейли сейчас миланского разлива, а в Rozas по-прежнему все так с тако и достаточностью «Личи Сауэр». Не пропадем.
В Нижнем есть
Знать, где есть в Нижнем, хотят не только читатели «НН.Собака.ru», но и Сергей Минаев, который целый выпуск этому посвятил. Рассказал про «Пяткинъ», Yale, «Виталич», «Медные трубы» и ресторанного критика Катерину Смирнову. Записываем рецепт: история Нижнего, сдобренная пригоршней актуальной гастрономии. На пользу всем, кто город еще не успел распробовать.
Гастротур от главреда
В этот четверг гастрокритик и главред мультимедиа «НН.Собака.ru» Катерина Смирнова зовет к столу, к нескольким сразу, точнее. Гастротур стартует в «Портере», где ребра, пицца, огурцы в бурбоне и, само собой, «Портер 800» от крафтовых чародеев Dwarf Brewery. Потом даст проветриться (и выветриться) на улицах Нижнего под захватывающие рассказы из жизни местного общепита.
Когда: 19 сентября, 18:00
Цена: 3500 руб.
Бронь: в тг Критик Смирнова
Латино с текилой и тако в ROZAS
Сама Латинская Америка столько не пляшет, сколько мы в ROZAS. Настраиваемся на маньяна-неделю: в среду авторский диджей-сет с тако 1+1, в четверг – пьяная бачата и сальса, в пятницу фиеста с текилой и диск-жокеями Alex Rush, Feliv и Sunwalker. В выходные сначала слушаем рок от Ladidadidа, 2R и GRU, а потом пьем «Мачете» или «Личи Сауэр».
Когда: 18–22 сентября
Где: Зеленский съезд, 8/10
Бронь: на сайте бара
Квартирная поэзия в «Чебурешной на Звезде»
Чебурек – это звучит гордо. Здешний – особенно. Сразу три дня тусуемся с первостатейными чебуреками, запивая их сетами из настоек. В среду к гастрономическим упражнениям добавляется вечер андеграундной поэзии. Потом встречаемся на «Квартирнике», где обещают культурный досуг. Субботу скрасит Иван Кудрин и его виртуозная гармонь, мы их обоих еще на «Соло на закате» слышали.
Когда: 18, 19 и 21 сентября
Где: Звездинка, 24
Цена: 100 руб. за вход на квартирник
Бронь: на сайте бара
Коктейльная Mukka
Громкое эхо итальянского фестиваля «MITO SettembreMusica» пронзило тугие высоты коктейльного мастерства бартендеров Mukka, и вот какие мелодии и ритмы нас тут ждут: Esmeralda (текила и сухой вермут), Strawberry Hit (апероль и игристое), The tower (джин и амаро). Коктейльный спешал плещется до конца выходных, а вообще-то музыка тоже в планах имеется. В пятницу Никита Корнев отвлекает нас от дегустаций шикарным альтом, в субботу Надежда Столярова демонстрирует в деле фееричный саксофон.
Когда: коктейли – до 22 сентября
Никита Корнев – 20 сентября
Надежда Столярова – 21 сентября
Где: ул. Ошарская, 36а
Цена: 590 руб. за любой
Бронь: на сайте ресторана
Afterparty в «Пивзаводе»
Разбавляем неделю ностальгически вечеринками в «Пивзаводе». Для начала концертами групп COVER в пятницу и ABC в субботу; ближе к полуночи – отрывными дискотеками с бронебойным треклистом из 1990-х и 2000-х.
Когда: 20 и 21 сентября в 21:00
Где: Зеленский съезд, 10
Бронь: на сайте ресторана
Рождение «Ребра Крафт»
Отмечают, как тут и заведено, гектолитрами пенного, килограммами ребер и межгалактическим турниром по бир-понгу. И не по порядку, а все и сразу. Будет и плотный диджейский лайнап, и праздничный торт, и даже подарки от именинника.
Когда: 21 сентября, 19:00
Где: ул. Ошарская, 9
Цена: 400 руб. с команды
Лайв лупинг в «Селедка и кофе»
С четверга рыбка наша будет нам шейкерить «Лолли Поп» и «Пичкас» под Павла Ронина, который покажет, что такое лайв лупинг. Гремучую смесь посыпаем сверху пряными миксами Tanenish и Vaneela в пятницу, Satiza, Lizzy и Nataly Pai в субботу.
Когда: 19, 20, 21 сентября
Где: ул. Рождественская, 19
Бронь: на сайте бара
Текст: Юлия Шумкова
Фото: архивы редакции и ресторанов
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