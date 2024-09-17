Андеграундная поэзия в «Чебурешной» и огурцы в бурбоне: что где есть и пить на этой неделе в Нижнем

Латино с текилой и тако в ROZAS

Сама Латинская Америка столько не пляшет, сколько мы в ROZAS. Настраиваемся на маньяна-неделю: в среду авторский диджей-сет с тако 1+1, в четверг – пьяная бачата и сальса, в пятницу фиеста с текилой и диск-жокеями Alex Rush, Feliv и Sunwalker. В выходные сначала слушаем рок от Ladidadidа, 2R и GRU, а потом пьем «Мачете» или «Личи Сауэр».

Когда: 18–22 сентября

Где: Зеленский съезд, 8/10

Бронь: на сайте бара