Всё в шоколаде

И шоколад во всем. Сегодня, во Всемирный (!) день шоколада, должно быть именно так! Каждый год редакция «НН.Собака.ru» ждет 11 июля с тем же трепетом, что и дни рождения. Шоколадный торт со свежими ягодами, Pain au chocolat, шоколадная жемчужина, муссовая матрешка с двумя видам шоколада и вишней. Иначе говоря, о том, где есть шоколад в Нижнем – cобрали топ самых необычных и сумасшедше вкусных десертов. Налетайте!
Red Wall
Шоколадный брауни с миндальным нугатином и соленой карамелью, эстрагоновое мороженое (540 руб.)
|Ул. Кожевенная, 2
Авиатор
Шоколадный тарт с бананом, соленой карамелью и ореховым муссом (490 руб.)
|Верхне-Волжская набережная, 2Б
Парк Культуры
Профитроли в шоколадной глазури с черным трюфелем и карамелью (500 руб.)
|Верхне-Волжская набережная, 10А
Brera
Флагманский десерт ресторана Rolling Stones: шоколадный бисквит с ганашем из сыра бри и красным вином (480 руб.)
|Пискунова ул., 18А
Franky Bar
Шоколадный торт со свежими ягодами (570 руб.)
|Ул. Звездинка, 10В
Волгоречье
Шоколатин, или Pain au chocolat: сливочная слоеная булочка с темным шоколадом внутри (240 руб.)
|Нижегородская область, г. Бор, ул. Набережная, 16Б
Кусто
Шоколадная жемчужина: горький шоколад, малиновое конфи, миндальный бисквит (630 руб.)
|Ул. Пискунова, 16
Negroni
Шоколадный торт «Негрони» (570 руб.)
|Ул. Грузинская, 30
TT Bistro
Профитроли с горячим шоколадом (390 руб.)
|Ул. Пискунова, 18А
Краса
«Краса»: муссовая матрешка с двумя видами шоколада (темный и молочный) и вишней (557 руб.)
|Ул. Октябрьская, 9
Кондитерская Дарьи Барышниковой
Макаруны с шоколадом (наборы от 800 руб.) и муссовые торты (на заказ)
|Ул. Большая Покровская, 82
Кондитерская YaYa Terexova
|Ул. Октябрьская, 14
Кафе 38
|Ул. Рождественская, 38
Фото: архивы ресторанов
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