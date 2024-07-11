Всё в шоколаде

И шоколад во всем. Сегодня, во Всемирный (!) день шоколада, должно быть именно так! Каждый год редакция «НН.Собака.ru» ждет 11 июля с тем же трепетом, что и дни рождения. Шоколадный торт со свежими ягодами, Pain au chocolat, шоколадная жемчужина, муссовая матрешка с двумя видам шоколада и вишней. Иначе говоря, о том, где есть шоколад в Нижнем – cобрали топ самых необычных и сумасшедше вкусных десертов. Налетайте!