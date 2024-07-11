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Что Где Есть

Всё в шоколаде

И шоколад во всем. Сегодня, во Всемирный (!) день шоколада, должно быть именно так! Каждый год редакция «НН.Собака.ru» ждет 11 июля с тем же трепетом, что и дни рождения. Шоколадный торт со свежими ягодами, Pain au chocolat, шоколадная жемчужина, муссовая матрешка с двумя видам шоколада и вишней. Иначе говоря, о том, где есть шоколад в Нижнем – cобрали топ самых необычных и сумасшедше вкусных десертов. Налетайте!

Red Wall

Шоколадный брауни с миндальным нугатином и соленой карамелью, эстрагоновое мороженое (540 руб.)

Шоколадный брауни с миндальным нугатином и соленой карамелью, эстрагоновое мороженое (540 руб.)

Ул. Кожевенная, 2
  

Авиатор

Шоколадный тарт с бананом, соленой карамелью и ореховым муссом (490 руб.)

Шоколадный тарт с бананом, соленой карамелью и ореховым муссом (490 руб.)

Верхне-Волжская набережная, 2Б
  

Парк Культуры

Профитроли в шоколадной глазури с черным трюфелем и карамелью (500 руб.)

Профитроли в шоколадной глазури с черным трюфелем и карамелью (500 руб.)

Верхне-Волжская набережная, 10А
  

Brera

Флагманский десерт ресторана Rolling Stones: шоколадный бисквит с ганашем из сыра бри и красным вином (480 руб.)

Флагманский десерт ресторана Rolling Stones: шоколадный бисквит с ганашем из сыра бри и красным вином (480 руб.)

Пискунова ул., 18А
  

Franky Bar

Шоколадный торт со свежими ягодами (570 руб.)

Шоколадный торт со свежими ягодами (570 руб.)

Ул. Звездинка, 10В
  

Волгоречье

Шоколатин, или Pain au chocolat: сливочная слоеная булочка с темным шоколадом внутри (240 руб.)

Шоколатин, или Pain au chocolat: сливочная слоеная булочка с темным шоколадом внутри (240 руб.)

Нижегородская область, г. Бор, ул. Набережная, 16Б
  

Кусто

Шоколадная жемчужина: горький шоколад, малиновое конфи, миндальный бисквит (630 руб.)

Шоколадная жемчужина: горький шоколад, малиновое конфи, миндальный бисквит (630 руб.)

Ул. Пискунова, 16
  

Negroni

Шоколадный торт «Негрони» (570 руб.)

Шоколадный торт «Негрони» (570 руб.)

Ул. Грузинская, 30
  

TT Bistro

Профитроли с горячим шоколадом (390 руб.)

Профитроли с горячим шоколадом (390 руб.)

Ул. Пискунова, 18А
  

Краса

«Краса»: муссовая матрешка с двумя видами шоколада (темный и молочный) и вишней (557 руб.)

«Краса»: муссовая матрешка с двумя видами шоколада (темный и молочный) и вишней (557 руб.)

Ул. Октябрьская, 9
  

Кондитерская Дарьи Барышниковой

Макаруны с шоколадом (наборы от 800 руб.) и муссовые торты (на заказ)

Макаруны с шоколадом (наборы от 800 руб.) и муссовые торты (на заказ)

Ул. Большая Покровская, 82
  

Кондитерская YaYa Terexova

Новинка: бокс из четырех бисквитных десертов: вишня-шоколад, клубника-пломбир, сникерс, малина-фисташка

Новинка: бокс из четырех бисквитных десертов: вишня-шоколад, клубника-пломбир, сникерс, малина-фисташка

Торты с шоколадной начинкой (на заказ)

Торты с шоколадной начинкой (на заказ)

Ул. Октябрьская, 14
  

Кафе 38

Шоколадные конфеты ручной работы (100 руб. за штуку)

Шоколадные конфеты ручной работы (100 руб. за штуку)

Шоколадная колбаса (250 руб.)

Шоколадная колбаса (250 руб.)

Пирожное «Картошка» (300 руб.)

Пирожное «Картошка» (300 руб.)

Австрийский шоколадный торт Захер (550 руб.)

Австрийский шоколадный торт Захер (550 руб.)

Шоколадный флан с фисташками (550 руб.)

Шоколадный флан с фисташками (550 руб.)

Ул. Рождественская, 38
  

Фото: архивы ресторанов

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