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Бал в Зазеркалье в честь первого дня рождения «Министерства завтраков»

Приглашают всех Алис, Шляпников, Белых королев и даже Труляля с Траляля (а, может быть, их-то как раз в первую очередь!) Вместо чаепития реки более соответствующих торжеству напитков, вместо бенедиктов – поздний ужин. 

«Главное – не забывать главного»: завтрак пропускать не следует, даже если его подают на закате. Обещаны: волшебное пиршество, музыкально-иммерсивное представление и разного рода сюрпризы. 

Вход на бал по билету, который можно приобрести в соцсетях заведения.

Подробностей именин не раскрывают, но велика вероятность череды таинственных событий и невероятных гастропроисшествий. Все говорит, что министерский бал, который ужин, может вполне затянуться до завтрака — не исключено, что в этом основная цель его инициаторов.  

Когда: 12 июля, 22:00
Где: ул. Большая Покровская, 21/5

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