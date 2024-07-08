Бал в Зазеркалье в честь первого дня рождения «Министерства завтраков»

«Главное – не забывать главного»: завтрак пропускать не следует, даже если его подают на закате. Обещаны: волшебное пиршество, музыкально-иммерсивное представление и разного рода сюрпризы.



Вход на бал по билету, который можно приобрести в соцсетях заведения.



Подробностей именин не раскрывают, но велика вероятность череды таинственных событий и невероятных гастропроисшествий. Все говорит, что министерский бал, который ужин, может вполне затянуться до завтрака — не исключено, что в этом основная цель его инициаторов.

Когда: 12 июля, 22:00

Где: ул. Большая Покровская, 21/5