Франция + Кавказ, спорт + общепит, гребешки + все: гастропланы «НН.Собака.ru»

Отлично все складывается на этой неделе: идем на большой фестиваль завтраков, пробовать «кухню нулевого километра», сет из пяти коктейлей для пущей гибкости, есть гребешки, которые сейчас везде и повсюду, даже в соусе к шоколадному кексу.
Гребешковое настроение
В седьмой раз паназиатский ресторан ZUMA проводит фестиваль «На гребне» и показывает, как надо обходиться с дальневосточным деликатесом. С 1 по 15 июля гребешки едят в 43 городах и 250 ресторанах страны. И в Нижнем, разумеется, тоже.
В Dodici Seafood предлагают жюльен из морских гребешков, в «19» миксуем гребешок со страчателлой и крыжовником, в Vinedo идем за севиче, а в «9/18» – за кексом из темного шоколада под гребешковым соусом. Концепция феста в этом году – единение земли и море, сочетание противоположностей. Запланированы ужины, регаты и городской праздник во Владивостоке (вдруг вырветесь!). А 13 июля во дворе петербургского отеля «Гельвеция» пройдет пикник «На Гребне!». Еще во время фестиваля можно выиграть автомобиль и другие подарки.
Весь список участвующих ресторанов тут.
Фестиваль BreakFest в Нижнем Новгороде
BreakFest, как известно, съешь сам. У нас тут такие весь июль утренние подачи, что уговоры и ни к чему. Ко всероссийскому фестивалю завтраков BreakFest подключился, например, «Парк культуры» и потчует нас ни свет ни заря омлетом с креветками, спаржей и сыром фета. В «Кафе 38» отправляемся за фестивальным сморребродом с яйцами бенедикт и подкопченным сомом. Завершить день можно на главной улице города, в «Министерстве завтраков», полбой с жюльеном из виноградных улиток, поскольку завтраки вечером еще вкуснее.
Какие еще заведения участвуют в фестивале, можно посмотреть здесь.
Летнее меню-коллаборация бистро «Метеор» и ресторана «Брынза»
В энобистро «Метеор» благородные напитки из Франции встретились с кухней солнечного Кавказа. Слияние и поглощение проходит под гастроконтролем шефов Алексея Михеева («Метеор») и Виталия Попова («Брынза»). Пробуем тартар из креветок с сацебели и мацони, кавказский салат с имеретинским сыром и охапкой трав, ногу ягненка с шафрановым ризотто, мини-хинкали с телятиной в перечном соусе, моти-хинкали с брусникой и тархуном.
ул. Большая Покровская, 15
Гастрольный ужин «Время в пути» в ресторане Red Wall
4 июля в 19:00 в гости на кухню к Игорю Шиянову приедут бренд-шеф сочинского ресторана «Баран-Рапан» (лучший ресторан юга России по версии прошлогоднего WhereToEat) Андрей Грязев и шеф культового тусовочного рестобара SIMACH (Москва) Андрей Каплунов. Ужин в шесть рук включает черноморского горбыля, татаки из говядины, ржаную лепешку с хамоном из утки, рагу из черноморского рапана, томленую говядину с кенийской фасолью, такуан и пирог с ревенем курд с мороженым из ряженки.
ул. Кожевенная, 2
Кухня нулевого километра в Brera
Концепция prodotti a chilometro zero (на итальянском это еще красивее звучит) подразумевает использование продуктов, выращенных или произведенных в радиусе 100 км от точки их съедения. Шеф Илья Русских загорелся идеей использования нижегородских продуктов по полной программе, и теперь сезонное меню пестрит смелыми сочетаниями в духе современной Италии.
29 новых позиций: раздел с морепродуктами, полностью обновленная карта десертов, свежие закуски к аперитиву и неординарное прочтение паст.
ул. Пискунова, 18а
Коктейльный вечер Comienzo в Rozas Bar
На 10 июля в 19:00 у нас с вами прямой рейс из Нижнего в Мехико. В полете подадут сет из пяти коктейлей от бар-менеджера Максима Волкова и антипасто. А девушки в нарядах а-ля муэрто будут всех зазывать танцевать лимбо (да, тот самый, который предполагает проход под планкой и наличие изрядной гибкости у исполнителя).
Зеленский съезд, 10
Прибавление в проекте #здесьрадыспортсменам
В совместном проекте тренера по бегу номинанта «ТОП 50» «НН.Собака.ru» Кирилла Палавина и ресторанного критика, главреда нашего мультимедиа Катерины Смирновой пополнение. Теперь и в Coffee Like вы можете бесплатно попить воды, припарковать велосипед, воспользоваться туалетом и зарядить телефон.
Полный список заведений, где всегда рады спортсменам, здесь.
Кофе со мной
Просто напоминаем! «НН.Собака.ru» и уже свыше ста заведений Нижнего запустили экопроект «Кофе со мной». Берите любимые напитки с собой в многоразовом стакане и получайте гарантированную скидку 15%.
Здесь все участники инициативы.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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