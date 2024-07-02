Франция + Кавказ, спорт + общепит, гребешки + все: гастропланы «НН.Собака.ru»

Гребешковое настроение

В седьмой раз паназиатский ресторан ZUMA проводит фестиваль «На гребне» и показывает, как надо обходиться с дальневосточным деликатесом. С 1 по 15 июля гребешки едят в 43 городах и 250 ресторанах страны. И в Нижнем, разумеется, тоже.

В Dodici Seafood предлагают жюльен из морских гребешков, в «19» миксуем гребешок со страчателлой и крыжовником, в Vinedo идем за севиче, а в «9/18» – за кексом из темного шоколада под гребешковым соусом. Концепция феста в этом году – единение земли и море, сочетание противоположностей. Запланированы ужины, регаты и городской праздник во Владивостоке (вдруг вырветесь!). А 13 июля во дворе петербургского отеля «Гельвеция» пройдет пикник «На Гребне!». Еще во время фестиваля можно выиграть автомобиль и другие подарки.

Весь список участвующих ресторанов тут.