Поздний ужин в Зазеркалье, тихая кофейная дискотека, коктейли и тако по акции: ближайшие гастропланы «НН.Собака.ru»

С одной мексиканской вечеринки на другую, с танцевального шоу на иммерсивный бал, с крафтового феста на дегустацию топ-20 белого от Margulets, с гастроужина от сочинского «Баран-Рапан» и московского Simach в Red Wall на киновечер с грилем в парке Bistro.
Танцевальное шоу в Noire
Ну, почти Бродвей: с живой музыкой, DJ-сетами, шикарными костюмами и танцами до утра. В пятницу слушаем сольный концерт Татьяны Щелоковой в сопровождении envy show, в субботу идем на дуэт Jive&Drive (с контрабасом!) Марины Горячевой и Захара Столярова.
Когда: 28, 29 июня в 21:00
Где: ул. Рождественская, 29
«Горький Крафт» в фудхолле «Порт»
Фестиваль «Горький Крафт» проходит в Нижнем уже в шестой раз, в этом году с купеческим размахом. В программе помимо пенных изысков какой-то фантастический лайнап: Нейромонах Феофан, Биртман, Моя Мишель, Billy's Band, Антоха MC, Моя Мишель, Мураками.
После обилечивания все дегустации, конечно, бесплатны.
Когда: 28–29 июня
Где: Красная слобода, 6
Концерты и киноклассика в парке Bistro
Конец июня благодаря парку Bistro богат на события: в четверг здесь выступает кавер-группа Raven's band, в пятницу жарим рыбу на гриле, а после смотрим «Операцию Ы» под коктейли от выездного коктейльного бара (из спецменю!); в субботу идем на показ «Курьера», чтобы понять, не отклонились ли мы от маршрута на пути к своей мечте, например; в воскресенье ловим итальянский вайб на одноименной танцевальной вечеринке от GallaDance Avantage.
Когда: 27 июня, 20:00 – Raven's band;
28 июня, 16:00 – гриль-пати, 21:00 – кинопросмотр, 20:00 – коктейльный бар;
29 июня, 21:00 – кинопросмотр;
30 июня, 20:00 – танцевальная вечеринка.
Где: Александровский сад
Полный мексиканский отрыв в Rozas
В Rozas многосерийная тусовка: в среду уминаем тако и заправляемся коктейлями по акции «1+1» (заказываешь один, получаешь второй, это и про тако, и про коктейли), а уже на следующий день отплясываем под ритмы латино от Александра Вестернова и Анастасии Лисицы. В пятницу всех заработавшихся поджидает Rozas Fiesta с диджеями N-DEE, 2R и Call Me Ilya, в субботу настанут Nochi Mexicana с пуэрториканскими мелодиями в исполнении GRU, Nicholas и Sunwalker. А в воскресенье, так и быть, вернут «1+1» на коктейли.
Когда: 26 июня – «1+1»: тако и коктейли;
27 июня, 20:00 – латино;
28 июня, 20:00 – Rozas Fiesta;
29 июня, 20:00 – Nochi Mexicana;
30 июня – «1+1»: на коктейли.
Где: Зеленский съезд, 8/10
Топ-20 белого в баре Margulets
Белое в городе! Тут лишние слова ни к чему, просто пробуем лучшее белое по версии Margulets. В списке двухлетние совиньоны, пино, вионье и не только.
Когда: 28 июня, 19:00
Где: ул. Октябрьская, 16/10
Тихая дискотека и подарки от Mola Mola
В этот четверг будет третий год, как Mola Mola варит кофе. Предлагают отпраздновать! Весь день угощаемся фирменными сладостями, а при покупке от 500 рублей можно поучаствовать в беспроигрышной лотерее с подарками от «ЦЕХа», типографии Old School, энотеки Centrale, бистро «Цейлон», шоурума Мяtа, ресторана Brera и гида Влада Занозина. А уже вечером в окрестности Черного пруда на спешел от экскурсионного проекта «Звучит НН» – тихую дискотеку в наушниках и с летними композициями.
Когда: 27 июня, 17:00, 18:00 и 19:00 – дискотека
Где: ул. Алексеевская, 6
Сочинские гастроли в Red Wall
Гастронаслаждения, как и цикл гастрольных ужинов «Время в пути» в Red Wall, должны продолжаться. В этот раз Игорь Шиянов разделит свою экофрендли-кухню с Андреем Грязевым – бренд-шефом сочинского «Баран-Рапан» (между прочим, лучший ресторан юга России по версии WhereToEat-2023) и Андреем Каплуновым – шефом московского Simach. Будут готовить черноморского горбыля, татаки из говядины, майтаке с трюфелем, ржаную лепешку с хамоном из утки, лисичками и черным чесноком, рагу из черноморского рапана, сморчками и лимонным сабайоном, томленую говядину с кенийской фасолью и такуаном, ну и пирог с ревенем и мороженое из ряженки на десерт.
Когда: 4 июля, 19:00
Где: ул. Кожевенная, 2
Первый бал в «Министерстве завтраков»
12 июля «Министерство» превращается в Зазеркалье и приглашает всех досточтимых Алис, Шляпников и Белых королев на бал в честь своего первого дня рождения. Вместо чаепития реки более соответствующих торжеству напитков, вместо бенедиктов – очень поздний ужин. Прибавьте сюда музыкально-иммерсивное представление и разного рода сюрпризы.
Когда: 12 июля, 22:00
Где: ул. Большая Покровская, 21/5
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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