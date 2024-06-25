Поздний ужин в Зазеркалье, тихая кофейная дискотека, коктейли и тако по акции: ближайшие гастропланы «НН.Собака.ru»

Танцевальное шоу в Noire

Ну, почти Бродвей: с живой музыкой, DJ-сетами, шикарными костюмами и танцами до утра. В пятницу слушаем сольный концерт Татьяны Щелоковой в сопровождении envy show, в субботу идем на дуэт Jive&Drive (с контрабасом!) Марины Горячевой и Захара Столярова.

Когда: 28, 29 июня в 21:00

Где: ул. Рождественская, 29