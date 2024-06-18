Мороженое, я люблю тебя

Даже когда подкладываешь мне свинью (точнее, бекон). Люблю тебя с попкорном, тархуном, соленой карамелью, белыми грибами (!), холодным до дрожи и поджаренным до хрустящей корочки. Текст для тех, кто любит похолоднее, и в нем есть всё – от джелато из джелатерии до сорбета с утомленной шоколадом сливой.
Азотное в «Портере»
Поговаривают, что этому мороженому даже в морозилке жарко, поэтому временное расстояние между пикчей для инсты и употреблением по назначению должно быть минимальным. А готовят его и правда с добавлением азота, а еще бородинского хлеба, шоколада и квасного сусла – это очень много лета в одной порции.
Где: ул. Большая Покровская, 51а
С беконом в «Горячо»
Мороженое с беконом и попкорном... Ага. Как пылкая пара оказалась втянута во все это, не вполне понятно. Видимо, на всякий пожарный в меню имеется классический шарик с соленой карамелью, тут, считай, стопроцентное попадание во всех.
Где: ул. Ошарская, 1/2
Мягкое мороженое в Negroni и TT Bistro
Джелато. Нет, даже так: Джелато!! Делают итальянский десерт в Negroni с ванилью, клубникой и маскарпоне, грецким орехом или шоколадом. В TT Bistro замахнулись на горгонзолу, а также подкоптили фисташку, и джелато всем приятного аппетита.
Где: ул. Грузинская, 30 (Negroni); ул. Пискунова, 18а (TT Bistro)
По рецепту шеф-повара в Dodici seafood
Мороженое – вещь загадочная, и не только в части его постоянных таинственных пропаж из холодильника. Вот и у шефа Максима Кузитенко есть секретный рецепт холодного десерта. Из рассекреченного: в составе свежая клубника и базилик, тирамису с савоярди, бразильское манго и «Взрывной цитрус».
Где: ул. Рождественская, 37
Сорбеты в Tizer
Для скучающих по баловству и летнему бонвиванству тут делают крем-брюле с щепоткой саган-дайля и сорбетом из лайма, а то сливу утомят и, добавив ее в шоколадный фуэтин, подадут с ягодным сорбетом.
Где: ул. Пискунова, 14/5
Семеновские матрешки в «Угольке»
Матрешки в ритме хоровода движутся в «Уголек», где облачаются в шоколадное эскимо с творожным кремом и вишней (нам тоже не все пока ясно). Если захотелось традиционного, в наличии добрый наш приятель сливочный пломбир с тертым шоколадом или орехами.
Где: ул. Рождественская, 43
С грибами и чем хочешь в «33 пингвина»
Заглянули в один из приметных голубых вагончиков, разбросанных по всему Нижнему, и нашли внутри гавайские каникулы, динозавриков, пони, орешки Фаберже и космическое печенье. Кому уж совсем невтерпеж, просите три шарика летней прохлады (для начала). Гурманам завезли мороженое с белыми грибами, сорбеты и сливочное со вкусом пятничных коктейлей.
Жареное в «Трех апельсинах»
Продолжаем эксперименты, и, действительно, почему бы не забросить мороженое на сковородку. Во время прожарки читаем ему леденящее заклинание и получаем холодный шарик внутри и теплую хрустящую оболочку с арахисом и домашним вареньем снаружи. Есть все-таки какая-то в этом во всем магия.
Где: Верхне-Волжская набережная, 9/1
Домашнее в Red Wall
Не пов, а рил: выходные с домашним мороженым фердилатте, греческим йогуртом, эстрагоном, лавандой или просто ванильным пломбиром. Если очень надо послаще, тут же десерты, где мороженое практически на главных ролях: все то же эстрагоновое с брауни, миндальным нугатином и соленой карамелью, творожным печеньем, лимонным конфи и под лавандовым облаком, есть еще с медовиком и мандариновым кули (фруктово-ягодный соус. – Прим. редакции).
Где: ул. Кожевенная, 2
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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