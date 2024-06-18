Мороженое, я люблю тебя

Домашнее в Red Wall

Не пов, а рил: выходные с домашним мороженым фердилатте, греческим йогуртом, эстрагоном, лавандой или просто ванильным пломбиром. Если очень надо послаще, тут же десерты, где мороженое практически на главных ролях: все то же эстрагоновое с брауни, миндальным нугатином и соленой карамелью, творожным печеньем, лимонным конфи и под лавандовым облаком, есть еще с медовиком и мандариновым кули (фруктово-ягодный соус. – Прим. редакции).

Где: ул. Кожевенная, 2