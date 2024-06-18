Горький в дрип-пакете, стейк в золоте, острая ситуация в «Тихуане»: гастропланы на эту неделю от «НН.Собака.ru»

Отправляемся в гастропутешествие по Индии, за сибирскими разносолами от столичного новичка и хот-догами к завтраку на гриль-пати, измеряем в сковиллях уровень своего внутреннего desperado, практикуем йогу и каппинги на воздухе.
Гриль-завтрак от «Темпа»
Ждем открытия нового странствующего проекта «Темп воздух» с кофеями-чаями, спешалти-лимонадами и чем покрепче. По выходным обещают гриль и коктейли прямо посреди Александровского сада. К кофейным каппингам, йога-практикам подмешивают DJ-сеты и лайвы.
19 июня пленэрный филиал «Темпа» с гастролью в «Парке Bistro» – будут кофейные мастер-классы и дегустации, а 23 июня накормят типичным воскресным гриль-завтраком в гостях у «Парка культуры».
19 июня (кофейный мастер-класс), 19:30, Александровский сад
23 июня (гриль-завтрак), 10:00, Нижне-Волжская набережная, 10
Дегустации и индийские приключения в Vinedo
20 июня дегустируем лучшее из знаменитых запасов белого и красного. И, отвесив наше бахут шукрийя местному сомелье, 27-го надеваем парадные сари и шервани и отправляемся на остропряный гастрономический ужин «Путешествие по Индии», вкуснее которого не найти от Нью-Дели до Бангалора.
Когда: 20, 27 июня
Где: Октябрьская площадь, 1
Кенийский Горький в «9/18»
Roastomania выпустила подарочные дрипы для всех преданных Нижнему. В предвкушении небывалой бодрости и вдохновляющего вкусового опыта с патриотичными отсылками пьем до дна Кению Теремуку с Горьким, пробуем увлекающую в стратосферу Эфиопию Ададо с Чкаловым и заряжаемся на героическое миксом Кении и Эфиопии с Мининым и Пожарским.
Где: Ивановский съезд, 9/18
Камерный ужин в Yale
На этот раз в гастропокои Yale пожаловал Дмитрий Маслов – один из самых известных молодых виноделов Крыма и Севастополя и по совместительству создатель One Barrel. Пока он будет рассказывать, как делаются этикетки из советских обоев, и раскрывать секреты производства, шеф Дмитрий Дмитриенко приготовит пять подач, а «йельские» сомелье Юлия Ложкина и Евгения Байтимирова подберут очень специальное эносопровождение.
Когда: 20 июня, 19:00
Где: ул. Рождественская, 30
Первая гостевая смена в «19»
Шеф новехонького московского Manul Виктор Шайдецкий насобирал северных яств в своей сибирской экспедиции и приехал чуть умерить пыл волжского гастросообщества. На его бескрайней самобранке сугудай из енисейской рыбы, угольная рубанина из лося в ржаном крекере, бараньи языки с муссом из жареного картофеля, копченая нельма с кедровой кашей, вырезка оленя с кремом из земляной груши и на десерт – «Халимак» с печеными яблоками, бузиной и ромашкой.
Когда: 20 июня, 18:00
Где: ул. Ошарская, 8а
Гриль и песни в «Парке Bistro»
20, 21, 22 июня наслаждаемся голосами Татьяны Щелоковой и Яны Вятиной и «Семейными акустическими каверами» Анастасии и Александра Кирсановых. На полпути являемся сюда за хот-догами как главным украшением гриль-пати, с которого нас определенно никому не забрать.
Когда: 20, 21, 22 июня (концерты), 20:00
21 июня (гриль-пати), 16:00
Где: Верхне-Волжская набережная, 10
Золотой стейк и много красного в Dodici Grill
Золотые времена! Принимаем в дар от любимых грильмейкеров бутылочку коллекционного Dodici Schiava d'Amore при заказе килограммового (!) стейка томагавк в золоте. Обещают нежность и сочность в каждом кусочке, но просят заказывать драгоценный рибай не позднее чем за 24 часа до визита!
Где: ул. Октябрьская, 12
Дегустация в «Винкульте»
Долгожители отечественного виноделия «Шато Ле Гран Восток» прибыли в «Винкульт», что обещает дегустационное раздолье. Ведущий тренинг-менеджер «Мистраля» Елена Потехина поведает историю проекта и познакомит со всеми совиньонами, каде и кюве пионеров производства полного цикла по образцу французского шато.
Когда: 21 июня, 19:00
Где: ул. Рождественская, 47а
В «Тихуане» ситуация обострилась
Выбираете вы, значит, перец из пожароопасной коллекции заведения, употребляете его, сидите три минуты, ничем разгорающееся в себе пламя не запивая и не заедая. По истечении указанного времени вам официально присваивают звание отважного Desperado и вручают сертификат номиналом от 500 до 3000 рублей. Чем острее перчик, тем больше выигрыш. Но эвфемизмы в сторону: Каролина Рипер, самый острый перец в «Тихуане», держала мировое первенство по забористости аж с 2013 по 2023 год, и всего на 493 тысячи сковиллей* безобиднее жгучего рекордсмена этого года. Впрочем, можно выбрать что-то менее экстремальное, но и награда будет скромнее.
* Единица измерения жгучести перцев.
Где: ул. Большая Покровская, 24
Картина пастой и дегустация в Luti
Зовут единомышленников создать картину «цветы» из структурной пасты (к макаронам это не имеет никакого отношения, а жаль!) на творческой встрече. По одну руку будет эноподкрепление творческих порывов, по другую – профессиональный из студии Art Wow, чтобы направить все наши художества в нужное русло.
Когда: 20 июня, 19:00
Где: ул. Алексеевская, 17/15
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
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