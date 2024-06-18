Горький в дрип-пакете, стейк в золоте, острая ситуация в «Тихуане»: гастропланы на эту неделю от «НН.Собака.ru»

В «Тихуане» ситуация обострилась

Выбираете вы, значит, перец из пожароопасной коллекции заведения, употребляете его, сидите три минуты, ничем разгорающееся в себе пламя не запивая и не заедая. По истечении указанного времени вам официально присваивают звание отважного Desperado и вручают сертификат номиналом от 500 до 3000 рублей. Чем острее перчик, тем больше выигрыш. Но эвфемизмы в сторону: Каролина Рипер, самый острый перец в «Тихуане», держала мировое первенство по забористости аж с 2013 по 2023 год, и всего на 493 тысячи сковиллей* безобиднее жгучего рекордсмена этого года. Впрочем, можно выбрать что-то менее экстремальное, но и награда будет скромнее.

* Единица измерения жгучести перцев.

Где: ул. Большая Покровская, 24