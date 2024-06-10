Имперский бал, охота на бриллианты, ужин как у Пушкина: гастропланы от «НН.Собака.ru»

Ужин с видом на Оку и Волгу и желтоперый тунец в «Парке Культуры»

Кто еще с прошлого лета мечтает об ужине в стиле «Солтберн», велком за длинный стол на уединенной поляне у подножия кремля. Компанию на гастровечере вам составят нижегородские дали, звуки камерного оркестра и кухонных экзерсисов Глеба Левицкого. На столе, помимо красивой сервировки, шу с паштетом из фуа-гра и ежевикой, форель с соусом из крыжовника, тунец с щучьей икрой и малиной, утка с облепихой и шиповником, тарт с маком и летними ягодами. Конечно, все это не всухомятку, а под сухое, сладкое и в целом какое пожелаешь из Германии, Испании и Крыма.

Special guest идиллического лакшери-пикника – огромный желтоперый тунец с берегов Шри-Ланки. Глеб Левицкий окажет ему все причитающиеся тунцовые почести, будут поданы: тартар с грейпфрутом, васаби и икрой, сашими с шисо и авокадо на гриле, нисуаз. Вдобавок дородного ланкийца отправят на гриль, а обратно вернут с каперсами и муссом из летних овощей.

14 июня, 19:00; 16 июня, 17:00