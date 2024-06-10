Имперский бал, охота на бриллианты, ужин как у Пушкина: гастропланы от «НН.Собака.ru»

В перерыве между летним застольем в стиле «Солтберн» (да, он, как и прежде, актуален) и трапезой по гастрозаветам Александра Сергеевича (мороженое из простокваши!) ищем злато и каменья в роллах, осваиваем коктейльную флористику и воспеваем отрыв а-ля рюс.
Yale поздравляет Пушкина специальным меню
В честь 225-летия со дня рождения поэта шеф Дмитрий Дмитриенко распаковал неведомые архивы, чтобы сочинить новое меню по мотивам гастрономических предпочтений солнца русской поэзии. Получается, что Александр Сергеевич был неравнодушен к печеному картофелю в золе с щучьей икрой и яйцом в мешочке, свекольному блину с голубым сыром и тархуном, томленой осетрине на березовой щепе, пожарской котлете со шпинатом, варенцу с холодным супом из малины и садовыми цветами и мороженому из простокваши. Отобедать пушкинским сетом можно до 30 июня.
|ул. Рождественская, 30
Red Wall в Тобольске
14 июня вы не увидите шефа Игоря Шиянова в Red Wall, потому что он будет в тобольском «Дворцовая». Вместе с Вадимом Горбаневым из сочинского Co-Co Chalet и шефом Сергеем Спиридоновым удивлять местных и не очень праздничным ужином под живой джаз на закате, который в первой столице Сибири, говорят, не хуже нашего (сложно поверить, но пусть).
14 июня, 19:00
|Тобольск, Красная площадь, 1
Ужин с видом на Оку и Волгу и желтоперый тунец в «Парке Культуры»
Кто еще с прошлого лета мечтает об ужине в стиле «Солтберн», велком за длинный стол на уединенной поляне у подножия кремля. Компанию на гастровечере вам составят нижегородские дали, звуки камерного оркестра и кухонных экзерсисов Глеба Левицкого. На столе, помимо красивой сервировки, шу с паштетом из фуа-гра и ежевикой, форель с соусом из крыжовника, тунец с щучьей икрой и малиной, утка с облепихой и шиповником, тарт с маком и летними ягодами. Конечно, все это не всухомятку, а под сухое, сладкое и в целом какое пожелаешь из Германии, Испании и Крыма.
Special guest идиллического лакшери-пикника – огромный желтоперый тунец с берегов Шри-Ланки. Глеб Левицкий окажет ему все причитающиеся тунцовые почести, будут поданы: тартар с грейпфрутом, васаби и икрой, сашими с шисо и авокадо на гриле, нисуаз. Вдобавок дородного ланкийца отправят на гриль, а обратно вернут с каперсами и муссом из летних овощей.
14 июня, 19:00; 16 июня, 17:00
Ремесленный хлеб с балахнинским кружевом в «Печерке»
Ренессанс балахнинского кружева достиг апогея – его начали пробовать на вкус. Потомственная кружевница Мария Карташова даже сплела салфетку из белого льна, чтобы ее использовали как трафарет для тартина. Уже потираем ладони в ожидании шоколадных наличников.
|ул. Большая Печерская, 8
Бриллианты за ролл в «Самурае»
Трите, Шура, трите! Ресторан придумал для нас ролл, к которому прилагается скретч-карта, скрывающая драгоценные призы: серебряную подвеску с фианитом, скидку на украшения или даже золотое колье с бриллиантами.
Ужин в честь открытия «Красы»
Ресторан-гостиная по поводу своего открытия замахнулся на революсьон и решил устроить гастрономический прием, будто бы Российская империя не заканчивалась. Вас – за стол, Майю Балашову – к микрофону, а Георгия Романюка – за рояль. Гастрономическую фантазию в жизнь воплощают шеф «Красы» Илья Шекеряк и Антон Рубцов из костромской «Грозы». В нашем гастрогиде есть и о «Красе», и о других новых проектах Нижнего.
15 июня, 19:00
|ул. Октябрьская, 9
Цветы и коктейли в Niko 1560
Мастхэв цветущего сезона – флористический мастер-класс от Lill Bouquet под два спешл-коктейля. Домой уйдете с букетом из свежих летних цветов, но только прежде как следует пригубив.
16 июня, 19:00
Нижне-Волжская набережная, 16
Party like a russian в Margulets
Margulets отмечает три года с русской душевностью и соответствующим ей размахом. Посмотрите на картины Елены Киноварь, послушаете концерт Майи Балашовой (хорошего – помногу). DJ Antonio покрутит пластинки, пока солнце не взойдет, а вы не утомитесь отплясывать. Чествовать предлагают не только Margulets, но и все великолепие родной культуры. Частушек не ждем, но готовим свои очи и уста для услады.
21 июня, 18:00
|ул. Октябрьская, 16/10
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архивы редакции и ресторанов
Комментарии (0)