Гастрогид готов!

Печатный гастропутеводитель «Что где есть в Нижнем Новгороде» 2024 от редакции «НН.Собака.ru» уже во всех премиальных местах города.
Внутри — специалитеты, ради которых к нам едут со всей (!) страны, рестораны с лучшими видами, выдающиеся завтраки, новейшие проекты и секретные места (рассекречиваемые журналистами, фуди, блогерами).
А еще маршруты по Нижегородской области, не только гастрономические, и подборка того, что непременно нужно привозить с собой из Столицы закатов.
Digital-версия гастрономического путеводителя здесь.
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