Гастрогид готов!

Внутри — специалитеты, ради которых к нам едут со всей (!) страны, рестораны с лучшими видами, выдающиеся завтраки, новейшие проекты и секретные места (рассекречиваемые журналистами, фуди, блогерами).



А еще маршруты по Нижегородской области, не только гастрономические, и подборка того, что непременно нужно привозить с собой из Столицы закатов.

Digital-версия гастрономического путеводителя здесь.