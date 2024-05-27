Морошка в стране чудес, тостада с какао, бенедикт с манго, жареный шоколад: гастроафиша «НН.Собака.ru»

На этой неделе запиваем вырезку Вдохновением Чайковского, едим креветки на завтрак, ужинаем как великий раджа. Столуемся по-дворянски, а потом – в купеческую усадьбу, где окские дали и восемь именинных подач.
Два Дмитрия готовят ужин в Yale
В Yale снова москвичи и снова что-то готовят. На одной кухне классику и современность в гастрономии смешивают шефы Sage Дмитрий Дмитриенко (топ-10 WhereToEat Russia 2024) и Дмитрий Голенин (спикер фестиваля Gastreet). С них – шесть гастрономических подач с эносопровождением, с вас – голодные желудки и навостренные на живую музыку уши.
Когда: 30 мая, 18:30
Где: ул. Рождественская, 30
Празднуем пятилетие Ribs
Представьте: вы, старинная усадьбы Приклонских–Рукавишниковых, гребешок в раковине с маслом иксо и икрой морского ежа, консоме из водорослей с лангустином и крабом, лосось с перуанским соусом, карамельный чизкейк с мороженым из соевого соуса и… стеклом. Это не сюжет из сна после пятничной ночи, но ужин в честь дня рождения ресторана трех кухонь мира. Восемь именинных блюд от шефа Ильи Травкина; сомелье Андрей Шилин сопровождает все это дело терпкими и не очень предметами своего ремесла.
Когда: 30 мая, 18:00
Где: ул. Белинского, 61/1
Конина и сморчки в Red Wall
Шеф Red Wall Игорь Шиянов зовет на свою кухню двух шефов – московского Артема Мухина, финалиста S. Pellegrino Young Chef-2017 (блудный сын с гастролями в Нижнем впервые за пять лет после отъезда в столицу), и казанского Артема Лаптева из многократно титулованного «Чирэм» (лучший ресторан татарской кухни по версии прошлогоднего Where To Eat). Будут рассказывать про продукты своих регионов и потчевать нас в лучших традициях трех столиц. Тут вам и грибная икра с ароматом нижегородской чащи, и глазированный в солодовым соусе лосось прямиком из Волги, и стейк из конины с соусом из кваса – главный деликатес Татарстана замечен сразу в двух блюдах.
Когда: 30 мая, 19:00
Где: ул. Кожевенная, 2
Путешествие по Индии в Vinedo
Шеф Антон Кузнецов стремительно и эффектно собрал в кулак свои дхоти, открыл нужные чакры и подготовил шесть самых индийских подач. А сомелье Дмитрий Ехин, как обычно, взял и подобрал правильный эноаккомпанемент к пряному соло с загадочного субконтинента. Итог всему – колоритный гастрономический ужин в Vinedo. Намасте!
Когда: 30 мая, 19:00
Где: Октябрьская площадь, 1
Гастрошедевры фестиваля «Новые имена»
Бизнес-ангел Александр Сысоев организовал российский ресторанный фестиваль «Новые имена», чтобы гастрономию пестовать. Поэтому до 2 июня ищем спешлы в специально отведенных для этого ресторанах.
У «Красы» можно попробовать дегустационный сет, будто для русского дворянина: кировский лось, окрошка с борской уклейкой (корюшка по-нижегородски) и запеканка из корнеплодов с говяжьей вырезкой. Запивать это великолепие можно только Вдохновением Чайковского – это у них тут такое специальное предложение к фестивалю.
В «19», как после теплого летнего дождя, вырос сет с грибным соусом и вяленой уткой, брусничный лук с печеным баклажаном, заколосились дары леса и лось с хлебным мисо. Ну и куда ж без жареного шоколада.
Завтрак шефа в «9/18»
Потеплело, а шеф «9/18» добавил в меню свой завтрак: омлет, стейк, салат и картофель. Так и называется – «Завтрак шефа». В главных ролях: креветки со спаржей, яйца пашот с лососем, бенедикт на слойке, то же с лососем и манго майо, а еще сэндвич в стиле макмаффин.
Где: Ивановский съезд, 9/18
Рассвет в бокале в «Авиаторе»
«Авиатор» сочинил коктейль по мотивам сразу всей утренней гастрорутины: эспрессо, в котором отчетливо слышны маракуйя и шоколад в компании манго, апельсина и белого рома. Отличное сопровождение встреч нижегородских рассветов, которые ничуть не уступают закатам. Шеф Нарек желает всем buenos dias и предлагает к рассветному коктейлю тостаду с тартаром и какао.
Где: Верхне-Волжская набережная, 2б
Алиса и морошка в «Министерстве завтраков»
Кэрролл в вольной интерпретации местных гастросказителей, поэтому и Алиса не в стране чудес, а в Министерском коктейле. Внутри лонг сауэр, крем-брюле со вкусом абрикосового мороженого, ликер морошки и пряный вермут. Все это приправлено ягодной пудрой и взрывной карамелью.
Где: ул. Большая Покровская, 21/5
Текст: Виолетта Голубева
Фото: архив редакции
Комментарии (0)