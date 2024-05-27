Морошка в стране чудес, тостада с какао, бенедикт с манго, жареный шоколад: гастроафиша «НН.Собака.ru»

Бизнес-ангел Александр Сысоев организовал российский ресторанный фестиваль «Новые имена», чтобы гастрономию пестовать. Поэтому до 2 июня ищем спешлы в специально отведенных для этого ресторанах.

У «Красы» можно попробовать дегустационный сет, будто для русского дворянина: кировский лось, окрошка с борской уклейкой (корюшка по-нижегородски) и запеканка из корнеплодов с говяжьей вырезкой. Запивать это великолепие можно только Вдохновением Чайковского – это у них тут такое специальное предложение к фестивалю.

В «19», как после теплого летнего дождя, вырос сет с грибным соусом и вяленой уткой, брусничный лук с печеным баклажаном, заколосились дары леса и лось с хлебным мисо. Ну и куда ж без жареного шоколада.