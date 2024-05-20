Family-size паэлья, сырное пиде и десертное капрезе: что где есть на этой неделе в Нижнем

Информируем. Глеб Левицкий не только первоклассный шеф-повар, но еще и большой философ. 23 мая в 19:00 погружаемся в шефские размышления о ремесле, ручном труде фермеров и мастерстве повара – по средствам пяти гастрономических подач. Внутри: камамбер в углях с тремя видами меда, гратен из креветок с цукини и икрой палтуса, голубцы с фермерской уткой, лисичками и черным трюфелем, слоеный пирог с говядиной и фуа-гра, милфей с облепихой, клюквой и городецким пряником. Каждое блюдо с эносопровождением от шеф-сомелье Анастасии Дуниной.

Где: Верхне-Волжская наб., 10а