Family-size паэлья, сырное пиде и десертное капрезе: что где есть на этой неделе в Нижнем

Философствуем под фуа-гра с Глебом Левицким, модернизируем Италию с Ильей Русских, с фуд-блогером Фаридом Аллахвердиевым сочетаем законным браком восточную гастрономию и кухню Dodici.
Современная Италия в Brera
Шеф-повар Илья Русских раскрывает концепцию Modern Italy в гастрономическом сете по случаю участия ресторана в фестивале «Новые имена». До 2 июня необходимо успеть попробовать брускетту с местными томатами, перец рамиро с соусом туна, таджикскими оливками и кремом из брынзы, утиную грудку с капустой карри, муссом из кураги и вишневым демигласом. И, неожиданно, десертную интерпретацию капрезе, где вместо томатов и моцареллы – шоколадный бисквит с сырным кремом, базиликом и вареньем из клубники.
Где: ул. Пискунова, 18а
Философский гастросет в «Парке культуры»
Информируем. Глеб Левицкий не только первоклассный шеф-повар, но еще и большой философ. 23 мая в 19:00 погружаемся в шефские размышления о ремесле, ручном труде фермеров и мастерстве повара – по средствам пяти гастрономических подач. Внутри: камамбер в углях с тремя видами меда, гратен из креветок с цукини и икрой палтуса, голубцы с фермерской уткой, лисичками и черным трюфелем, слоеный пирог с говядиной и фуа-гра, милфей с облепихой, клюквой и городецким пряником. Каждое блюдо с эносопровождением от шеф-сомелье Анастасии Дуниной.
Где: Верхне-Волжская наб., 10а
Семейная паэлья в Rozas
26 мая в 18:00 берем всю семью и отправляемся на коллективное поедание паэльи. Если не захотите делиться испанскими разносолами с детьми, для них предусмотрены сладкая вата, аниматор и аквагрим. Потом можно будет поменяться.
Где: Зеленский съезд, 10
Спешл в Salut!
Бургерная решает продлить дни своего апрельского спешла до конца мая. Мини-батон с рваной говядиной, маринованной в специях стейк-хаус BBQ, карамелизированный лук, пряный майонез, сыр моцарелла, фирменные огурцы кимчи – и все в одном счастливом рту.
Где: ул. Октябрьская, 9а
Летние спешлы в ресторанах Dodici
Совместными усилиями шефов Dodici Group и фуд-блогера Фарида Аллахвердиева в ресторанах сети появилось новое летнее меню с восточным акцентом, которое гармонично вплетено в концепции заведений. Так, например, в Dodici Seafood подают хинкали том ям с морепродуктами и бугламу из судака с бейби картофелем, болгарским перцем, луком порей, свежей зеленью. В Dodici Grill можно будет попробовать кебабы из трех видов мяса, долму с маринованным виноградом и соусом мацони с зеленью. В Dodici Italy сырное пиде и маринованный перец рамиро с сальсой из вяленых томатов и сыром страчателла.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: архив редакции
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