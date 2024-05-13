Нижегородские шефы «на колесах»

Шиянов и Левицкий первым делом, конечно, попробовали местную кухню, потом отправились в музей-заповедник «Несвиж», посетили центр олимпийской подготовки по воднолыжному спорту, успели попариться в бане по-белорусски.

Приключения завершились приготовлением авторских блюд на местный манер. Глеб Левицкий представил питу по-белорусски, а Игорь Шиянов — запеченную свиную грудинку с пажитником.

Напомним, Глеб Левицкий — шеф-повар года по версии премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде».

«Повара на колесах» — тревел-шоу, в котором звездные шефы отправляются в гастрономическое путешествие по России и миру, знакомятся с местной историей и кухней, готовят блюда, достойные звезды Мишлена. А после устраивают кулинарную битву.