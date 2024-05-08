Паштет из лося, копченые яйца, моти, чипсы из кеты: «НН.Собака.ru» собрала свою потребительскую корзину

Время от времени Росстат рассказывает нам о стоимости минимального набора жизненно важных продуктов, товаров и услуг, складывая их в одну на всю страну потребительскую корзину. Это мероприятие должно среди прочего показывать уровень жизни граждан. У нас задача иная – найти интересные позиции (да, паштет из лося, оказалось, нам жизненно необходим) в предложениях популярных доставок, но ориентируясь на категории потребкорзины. Заодно сравним, кто, что и как доставляет.
Список покупок:
Хлеб
Овощи
Фрукты
Сахар
Мясо
Рыба
Молоко
Яйца
«Яндекс Лавка»
Доставка у нас в офис редакции, сидим на улице напротив входа и высматриваем человека с рюкзаком. Через 10 минут тщетных поисков возвращаемся в тепло и по пути встречаем нашего курьера в «гражданском», без опознавательных знаков и голубой термосумки. Пытается дозвониться до главреда (заказ делала она) и выяснить, как нас найти. Забираем пакет вместе с порцией претензий за задержку. Лицо любой доставки – курьер, мы проверяли.
Содержимое пакета обычное, за исключением десерта (остановились на японском моти) и мясных гнездах собственного «лавочного» производства.
Плюсы: скорость доставки.
Минусы: цена за такой скромный набор.
Сколько можно протянуть на этой корзине: пошли в магазин уже на следующий день.
Стоимость: 1978 рублей.
Стоит ли оно того: если готовы переплачивать за скорость – вам сюда.
«Вкусвилл»
Курьер опять «в своем», но с термопакетом – благодаря чему содержимое вакуумной упаковки с замороженной рыбой по пути не превратилось в аквариум. Во «Вкусвилле» массовых марок немного, но есть фирменные аналоги. Это самая нетривиальная корзина – паштет из лося, копченые («молодецкие», что бы это ни значило) яйца, разноцветная паста, козье молоко и потрошеная камбала – все «вкусвилловское».
Плюсы: фиксация бренда на правильном питании.
Минусы: фиксация бренда на правильном питании (для тех, кто ест только по своим правилам, тут есть доставка вполне обычных продуктов, то есть да, к низкокалорийному йогурту чипсы найдутся)
Сколько можно протянуть на этой корзине: пару дней.
Стоимость: 1523 рубля.
Стоит ли оно того: мастхэв для любителей необычного.
«Самокат»
Наконец-то курьер в полном обмундировании и с термосумкой. Компания обещает: «принесу за 15 минут» – и принесла.
К внешнему виду продуктов претензий нет. Разве что чуть веет прохладным безразличием от замороженных котлет, которые лежат вместе с остальной едой. Почему нельзя было положить их в отдельный пакет – неизвестно. Мясо, молочка, рыба «самокатовские», все пристойно. На десерт пюре из манго, без сахара и иных примесей.
Плюсы: сбалансировано – и продуктов интересных достаточно, и с оперативностью порядок, и чек умеренный.
Минусы: фасовка.
Сколько можно протянуть на этой корзине: три дня.
Стоимость: 1433 рубля.
Стоит ли оно того: оптимальный вариант для занятых людей
SPAR
Наш рекордсмен. До этого продукты ехали к нам 20–40 минут, Spar сумел лишь за полтора часа вместо заявленного часа. Было бы приятно получить какую-то компенсацию в виде купона на следующий заказ, например, но увы.
И снова курьер замаскирован под обывателя, но, стоит отметить, очень вежлив. А если какой-то позиции не хватает, звонят сборщики для уточнения деталей заказа и оперативной замены. По наполнению: стандартные продукты без изысков, половина всего – собственные марки и еда магазинной кухни.
Плюсы: цена, много продуктов под брендом SPAR.
Минусы: как-то уж слишком неторопливая доставка.
Сколько можно протянуть на этой корзине: холодильник опустел через три дня.
Стоимость: 1463 рубля.
Стоит ли оно того: если готовы ждать курьера сколько угодно, и не тянет на экзотику — идеальный вариант, тем более за приемлемый ценник.
Текст: Тимофей Макаров
Фото: Анастасия Волкова
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