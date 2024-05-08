Паштет из лося, копченые яйца, моти, чипсы из кеты: «НН.Собака.ru» собрала свою потребительскую корзину

Доставка у нас в офис редакции, сидим на улице напротив входа и высматриваем человека с рюкзаком. Через 10 минут тщетных поисков возвращаемся в тепло и по пути встречаем нашего курьера в «гражданском», без опознавательных знаков и голубой термосумки. Пытается дозвониться до главреда (заказ делала она) и выяснить, как нас найти. Забираем пакет вместе с порцией претензий за задержку. Лицо любой доставки – курьер, мы проверяли.

Содержимое пакета обычное, за исключением десерта (остановились на японском моти) и мясных гнездах собственного «лавочного» производства.

Плюсы: скорость доставки.

Минусы: цена за такой скромный набор.

Сколько можно протянуть на этой корзине: пошли в магазин уже на следующий день.

Стоимость: 1978 рублей.

Стоит ли оно того: если готовы переплачивать за скорость – вам сюда.