«Лаборатория вкуса»: наука, искусство и немного магии в новом гастрономическом сете

И вот результат: знакомые и любимые с детства вкусы соединились с новейшими технологиями, знаниями органической химии и авторским взглядом шефа. Каждая из 11 подач имеет свою концепцию и историю и последовательно открывает гостям тайны химических процессов.

Оказавшись в ресторане, мгновенно погружаешься в атмосферу научной лаборатории: стены украшают мензурки и пробирки, в огромных стеклянных сосудах бурлят пузыри воздуха и даже просто воду вам нальют не из графина, а из колбы.

Меню ресторана выдержано в единой концепции: здесь используют техники ферментации, пастеризации, дегидрации, лактофикации, меняя текстуру привычных продуктов и создавая неожиданные яркие вкусы.