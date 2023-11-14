Ужин экспертов премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 пройдет в ресторане Dodici Italy

Эксперты первой в городе ресторанной премии «НН.Собака.ru» соберутся 17 ноября на закрытом ужине, чтобы выбрать победителей «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 из финалистов онлайн-голосования.
В Dodici Italy членов экспертного совета ждут не только обсуждения и бюллетени, но и энодегустация от сомелье Вячеслава Демьянова с гастрономическим сопровождением.
Напоминаем, финальные решения экспертов «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 мы озвучим уже 22 ноября на церемонии награждения в фудхолле «Порт».
Фото: архив редакции
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