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Ужин экспертов премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 пройдет в ресторане Dodici Italy

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Эксперты первой в городе ресторанной премии «НН.Собака.ru» соберутся 17 ноября на закрытом ужине, чтобы выбрать победителей «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 из финалистов онлайн-голосования.

В Dodici Italy членов экспертного совета ждут не только обсуждения и бюллетени, но и энодегустация от сомелье Вячеслава Демьянова с гастрономическим сопровождением. 

Напоминаем, финальные решения экспертов «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 мы озвучим уже 22 ноября на церемонии награждения в фудхолле «Порт».

ПЕРВАЯ и ВТОРАЯ ЧАСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии:

ЯНДЕКС.ЕДА
«СТАВИЛОН»
AGAT GROUP
«ЛЮМОС»
GORKOVSKAYA BREWERY
JETOUR
CHANGAN AUTO
TANK

Фото: архив редакции

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