Ужин экспертов премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 пройдет в ресторане Dodici Italy

В Dodici Italy членов экспертного совета ждут не только обсуждения и бюллетени, но и энодегустация от сомелье Вячеслава Демьянова с гастрономическим сопровождением.

Напоминаем, финальные решения экспертов «Что Где Есть в Нижнем Новгороде» — 2023 мы озвучим уже 22 ноября на церемонии награждения в фудхолле «Порт».