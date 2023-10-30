«НН.Собака.ru» представляет номинантов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» в номинации «Запредельные рестораны»

Эта деревня в Городецком районе уже давно превратилась в бренд. Сюда приезжают компаниями, семьями, группами. Потому что тут производят одни из самых вкусных сыров в регионе. Молоко для них дают козы англо-нубийской и альпийской породы. И больше половины нижегородских ресторанов готовят именно на курцевских сырах.