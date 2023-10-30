«НН.Собака.ru» представляет номинантов премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» в номинации «Запредельные рестораны»

Редакция мультимедиа убеждена, что внутренний туризм — недооцененная роскошь. Особенно, если маршрут проложен через малые города Нижегородской области, которые сейчас активно благоустраивают и развивают. Через номинантов первой в Нижнем Новгороде гастрономической премии можно узнать и понять местную кухню.
Вот и они, знакомьтесь!
«Династия»
Павлово, Ленина ул., 8
Ресторан, в котором можно попробовать историю на вкус. Историю не только старинного городка Нижегородской области, но и всей страны.
«Волгоречье»
Бор, Набережная ул., 8
Новое городское кафе, меню для которого разработал шеф-повар Андрей Сулима. Да, тот самый, который победил в проекте Константина Ивлева «Молодые ножи». Несмотря на исконно русское название, сюда едут за итальянской кухней. В меню классика: вителло тоннато, цезарь, паста, фокачча. И, конечно, пицца. Ее готовят по-неаполитански – с высокими бортами.
«Ранчо 636»
Дзержинск, Желнинское шоссе, 8
В шикарном сосновом лесу в 40 км от Нижнего расположился отельный комплекс, где можно заняться спортом, оторваться в ночном клубе и получить запоминающийся гастрономический опыт.
«Изум»
Городецкий район, Большой Суходол д., 1
Ресторан на базе отдыха «Изумрудное», в который шеф-повар Илья Дурынин привез оригинальные рецепты из Грузии и готовит по ним из локальных продуктов.
«Курцево»
Городецкий район, Курцево д., 26А
Эта деревня в Городецком районе уже давно превратилась в бренд. Сюда приезжают компаниями, семьями, группами. Потому что тут производят одни из самых вкусных сыров в регионе. Молоко для них дают козы англо-нубийской и альпийской породы. И больше половины нижегородских ресторанов готовят именно на курцевских сырах.
«Кинза»
Дзержинск, Бутлерова ул., 3
Семейный проект известного нижегородцам шефа высокой кухни Виталия Михайлова и повод наведаться в столицу отечественного химпрома не менее весомый, чем Шуховская башня. Царство специй прямиком из страны сациви и хачапури.
«Реавиль»
Арзамас, Карла Маркса ул., 10
Здесь блюда русской и европейской кухонь в авторском исполнении шеф-повара Виталия Ильина, а еще целый раздел меню, который посвящен легендарному Арзамасскому гусю. Также есть исторические блюда, результат коллаборации с краеведческим музеем. Говорят, это место выбирают известные политики, деятели культуры и искусства, звезды шоу-бизнеса, например Валерий Меладзе, Леонид Агутин, Наталья Королева и Сергей Лазарев. Все доказательства на стенах ресторана.
«НН.Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии:
ЯНДЕКС.ЕДА
«СТАВИЛОН»
EXEED ЦЕНТР ЭКСПОМОБИЛИТИ ЛАРИНА
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