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Вечер любви и красоты в Terrapia

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В самом конце ноября Terrapia подготовила нечто совершенно особенное - чувственный девичник, на котором спикеры и гости будут воздавать хвалу Венере.

В этот вечер вас будут баловать сразу четыре волшебницы:

  • Светлана Давыдова, создательница бренда Davydova Lingerie расскажет о том, как подобрать белье и затянет вас в мастер-класс по невесомым утягивающим корсетам.
  • Женя Дубова поделиться своим опытом по ту сторону камеры, как решиться на откровенную съемку, как полюбить свое тело на фотографиях и продемонстрирует свои лучшие работы на стенах Terrapia
  • Дарья Прусак из бутика Island Soul скрасят ваше присутствие ювелирными изделиями из серебра и поведует о силе натуральных камней
  • Наталья Курылева как истинная хозяйка дома проведет дегустацию по своим любимым, избранным винам и расскажет как найти компромисс между сексуальностью и бизнесом, как управлять по-женски и с удовольствием



30 ноября, с 19:00
Игристое на welcome, комплименты для участниц, фоторепортаж
Бронь столиков через Директ или по номеру 214-41-99
Депозит 800₽

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Фото: архивы пресс-служб

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