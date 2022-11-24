Вечер любви и красоты в Terrapia

В самом конце ноября Terrapia подготовила нечто совершенно особенное - чувственный девичник, на котором спикеры и гости будут воздавать хвалу Венере.
В этот вечер вас будут баловать сразу четыре волшебницы:
- Светлана Давыдова, создательница бренда Davydova Lingerie расскажет о том, как подобрать белье и затянет вас в мастер-класс по невесомым утягивающим корсетам.
- Женя Дубова поделиться своим опытом по ту сторону камеры, как решиться на откровенную съемку, как полюбить свое тело на фотографиях и продемонстрирует свои лучшие работы на стенах Terrapia
- Дарья Прусак из бутика Island Soul скрасят ваше присутствие ювелирными изделиями из серебра и поведует о силе натуральных камней
- Наталья Курылева как истинная хозяйка дома проведет дегустацию по своим любимым, избранным винам и расскажет как найти компромисс между сексуальностью и бизнесом, как управлять по-женски и с удовольствием
30 ноября, с 19:00
Игристое на welcome, комплименты для участниц, фоторепортаж
Бронь столиков через Директ или по номеру 214-41-99
Депозит 800₽
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