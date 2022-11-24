Вечер любви и красоты в Terrapia

В этот вечер вас будут баловать сразу четыре волшебницы:

Светлана Давыдова, создательница бренда Davydova Lingerie расскажет о том, как подобрать белье и затянет вас в мастер-класс по невесомым утягивающим корсетам.

расскажет о том, как подобрать белье и затянет вас в мастер-класс по невесомым утягивающим корсетам. Женя Дубова поделиться своим опытом по ту сторону камеры, как решиться на откровенную съемку, как полюбить свое тело на фотографиях и продемонстрирует свои лучшие работы на стенах Terrapia

поделиться своим опытом по ту сторону камеры, как решиться на откровенную съемку, как полюбить свое тело на фотографиях и продемонстрирует свои лучшие работы на стенах Terrapia Дарья Прусак из бутика Island Soul скрасят ваше присутствие ювелирными изделиями из серебра и поведует о силе натуральных камней

скрасят ваше присутствие ювелирными изделиями из серебра и поведует о силе натуральных камней Наталья Курылева как истинная хозяйка дома проведет дегустацию по своим любимым, избранным винам и расскажет как найти компромисс между сексуальностью и бизнесом, как управлять по-женски и с удовольствием





30 ноября, с 19:00

Игристое на welcome, комплименты для участниц, фоторепортаж

Бронь столиков через Директ или по номеру 214-41-99

Депозит 800₽