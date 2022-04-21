Пасхальный гид

В куличах с карамелью и орехами от «Парка Культуры» прекрасно все: нарядный декор и нежное нутро с ванилью, изюмом, цукатами, обильно пропитаное апельсиновым соком и коньяком. А для тех, кто собирается в гости или просто любит красоту в мелочах, приятный бонус – готовый кулич упакуют в праздничный тканевый мешочек.

Малый 450р (280 гр)

Большой 650р (480 гр)

Телефон для заказа +7(831)215-12-12

https://www.park-k.ru/