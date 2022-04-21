Пасхальный гид

До самого светлого весеннего праздника осталось совсем немного, но время заказать куличи и пасхи еще есть! О самых интересных и вкусных праздничных предложениях – в нашем гиде.
Red Wall
Нарядные куличи двух видов изготовят под заказ за 2 дня в ресторане Red Wall. Один – по-весеннему розовый, украшен шоколадным гнездом с макарунами и воздушной меренгой, второй для истинных гедонистов – с шоколадным ганашем и фундуком. Цены зависят от размера: средний кулич обойдется в 850 рублей, большой – 950.
https://www.redwallrestaurant.ru/
HIJI
Ресторан паназиатской кухни предлагает своим клиентам в праздники отдыхать, а заботу о пасхальном столе берет на себя. Здесь можно найти не только красавец-кулич, украшенный пряностями и цукатами, но и творожную пасху, печеночный паштет и даже пасхальные яйца.
Пасха HIJI - 550гр/1500р
Кулич пасхальный HIJI - 300гр/550р, 600гр/850р
Паштет печеночный - 250гр/400р
Пасхальные яйца - 1 шт/50р
Галерея вкуса «Парк Культуры»
В куличах с карамелью и орехами от «Парка Культуры» прекрасно все: нарядный декор и нежное нутро с ванилью, изюмом, цукатами, обильно пропитаное апельсиновым соком и коньяком. А для тех, кто собирается в гости или просто любит красоту в мелочах, приятный бонус – готовый кулич упакуют в праздничный тканевый мешочек.
Малый 450р (280 гр)
Большой 650р (480 гр)
Телефон для заказа +7(831)215-12-12
Ribs
Яркий и нарядный кулич приготовила для гостей шеф-кондитер ресторана Ксения Логинова: он украшен ганашом из белого шоколада, золотыми яйцами из темного шоколада и вялеными фруктами. Кроме того, в Ribs предлагают приобрести фисташковую пасху – немного экзотики для праздничного стола.
Телефон для заказа +7(831)410-11-10
Счастливые люди
Сдержанный и стильный декор, яркий и насыщенный вкус – куличи от «Счастливых людей» который год становятся хитом в соцсетях, и не зря. Еще один плюс – они изготавливаются в четырех размерах.
100 гр -280 руб.
200 гр -450 руб.
500 гр -650 руб.
900 гр -1100 руб.
http://www.schastievnn.ru/
NUGA
Куличи и пасхи, которые точно будут хорошо смотреться в ленте соцсетей. Творожно-сливочный кулич с сухофруктами здесь предлагают в двух размерах 230г за 390 руб., 550г за 790 руб. Второй вариант, c черносливом и молочным шоколадом продают по 450 руб. за 230г и 950 руб. за 550г.
Телефон для заказа 8 (908) 722-94-43
«Матрешка»
Ресторан на проспекте Гагарина – оплот пасхальной классики. Куличи здесь делают самые традиционные, чтобы яркий декор не отвлекал от светлых мыслей.
Классический кулич 550 гр - 360 руб.
300 гр - 250 руб.
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