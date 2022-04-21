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Пасхальный гид

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До самого светлого весеннего праздника осталось совсем немного, но время заказать куличи и пасхи еще есть! О самых интересных и вкусных праздничных предложениях – в нашем гиде.

Red Wall

Нарядные куличи двух видов изготовят под заказ за 2 дня в ресторане Red Wall. Один – по-весеннему розовый, украшен шоколадным гнездом с макарунами и воздушной меренгой, второй для истинных гедонистов – с шоколадным ганашем и фундуком. Цены зависят от размера: средний кулич обойдется в 850 рублей, большой – 950.

https://www.redwallrestaurant.ru/

 

HIJI

Ресторан паназиатской кухни предлагает своим клиентам в праздники отдыхать, а заботу о пасхальном столе берет на себя. Здесь можно найти не только красавец-кулич, украшенный пряностями и цукатами, но и творожную пасху, печеночный паштет и даже пасхальные яйца.

Пасха HIJI - 550гр/1500р

Кулич пасхальный HIJI - 300гр/550р, 600гр/850р

Паштет печеночный - 250гр/400р

Пасхальные яйца - 1 шт/50р

https://hiji-rest.ru/

Галерея вкуса «Парк Культуры»

В куличах с карамелью и орехами от «Парка Культуры» прекрасно все: нарядный декор и нежное нутро с ванилью, изюмом, цукатами, обильно пропитаное апельсиновым соком и коньяком. А для тех, кто собирается в гости или просто любит красоту в мелочах, приятный бонус – готовый кулич упакуют в праздничный тканевый мешочек.

Малый 450р (280 гр)

Большой 650р (480 гр)

Телефон для заказа +7(831)215-12-12

https://www.park-k.ru/

Ribs

Яркий и нарядный кулич приготовила для гостей шеф-кондитер ресторана Ксения Логинова: он украшен ганашом из белого шоколада, золотыми яйцами из темного шоколада и вялеными фруктами. Кроме того, в Ribs предлагают приобрести фисташковую пасху – немного экзотики для праздничного стола.

Телефон для заказа +7(831)410-11-10

https://ribs-nn.ru/

Счастливые люди

Сдержанный и стильный декор, яркий и насыщенный вкус – куличи от «Счастливых людей» который год становятся хитом в соцсетях, и не зря. Еще один плюс – они изготавливаются в четырех размерах.

100 гр -280 руб.

200 гр -450 руб.

500 гр -650 руб.

900 гр -1100 руб.
http://www.schastievnn.ru/

NUGA

Куличи и пасхи, которые точно будут хорошо смотреться в ленте соцсетей. Творожно-сливочный кулич с сухофруктами здесь предлагают в двух размерах 230г за 390 руб., 550г за 790 руб. Второй вариант, c черносливом и молочным шоколадом продают по 450 руб. за 230г и 950 руб. за 550г.

Телефон для заказа 8 (908) 722-94-43

«Матрешка»

Ресторан на проспекте Гагарина – оплот пасхальной классики. Куличи здесь делают самые традиционные, чтобы яркий декор не отвлекал от светлых мыслей.

Классический кулич 550 гр - 360 руб.

300 гр - 250 руб.

https://matryoshka-nn.ru/

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