Последний день голосования ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»

Голосование первой ресторанной премии в Нижнем Новгороде закончится в полночь со 2 на 3 июля. Далее начнется работа экспертов, которые из троек финалистов выберут победителей в каждой номинации. Первый эксперт, который приедет в наш город и пройдет по ресторанам-претендентам на победу – Иван Глушков.
Иван Глушков – журналист, создатель гастрономического проекта «Соль», декан лектория Novikov School, дважды лучший ресторанный критик Москвы и лучший ресторанный критик России по версии премии Where To Eat, постоянный ресторанный и гастрономический колумнист журналов GQ и Aeroflot Premium.
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