Последний день голосования ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде»

Голосование первой ресторанной премии в Нижнем Новгороде закончится в полночь со 2 на 3 июля. Далее начнется работа экспертов, которые из троек финалистов выберут победителей в каждой номинации. Первый эксперт, который приедет в наш город и пройдет по ресторанам-претендентам на победу – Иван Глушков.