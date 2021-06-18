Голосование премии «Что где есть в Нижнем Новгороде» продлено до 3 июля

С 25 мая читатели «НН.Собака.ru» выбирают претендентов на победу в ресторанной премии «Что где есть в Нижнем Новгороде». Мы ежедневно получаем большой отклик, поэтому решили продлить голосование до 3 июля, чтобы все заинтересованные смогли поддержать заведения, людей и блюда, которые они ценят. Вечером в первый день работы городского фестиваля еды «Вилка и стрелка» мы остановим голосование и сформируем шорт-лист из любимчиков нижегородцев, в который попадут три лидера по количеству голосов в каждой номинации. Из них эксперты и фуди выберут одного победителя. С ними мы будем вас знакомить чуть позже.

Также за это время мы тщательно разберемся со случаями недобросовестного голосования и снимем фиктивные голоса за день до объявления итогов.