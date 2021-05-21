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Определены номинанты премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде 2021»

25 мая на сайте «НН.Собака.ru» будет открыто голосование в трех категориях: заведения, люди и блюда. Следи за нашими новостями и выбирай лучших в ресторанной индустрии родного города.

 

ЗАВЕДЕНИЯ

 

Открытие года

 

«Баренц»

«Будапешт»

«Кафе 38»

Monica

Red Wall

Terrapia

Lamvil

Dodici Asia

 

Лучшая кофейня

 

Coffee Cake

«Темп»

Skuratov

Surf Coffee

«Кофе – это фрукт»

«Черточка»

 

Лучший коктейль-бар

 

«Медные трубы»

Rozas

Franky

V Bar

«Джой»

öö

«Почтовый»

 

Лучшая летняя веранда

 

Butch & Dutch

«Роберто»

«Парк Культуры»

«Цейлон»

Mukka

Negroni

Penthouse

Bocconcino

Skoba

 

Лучшее место для танцев

 

Rozas

Ribs

Niko1560

«Магадан»

«ПМ-бар»

 

Лучшее место для романтического ужина

 

«Баренц»

Bocconcino

Vinedo

«Кафе 38»

«Парк Культуры»

Red Wall

Ribs

«Роберто»

Terrapia

Mitrich

 

Лучший семейный ресторан


«Пастарама»

«Хачапурия»

«Самурай»

«Дади»

«Куркума»

«Джани ресторани»

«Уголек»

«АндерCон»

«Гранат»

Bocconcino

 

Легенда ресторанного Нижнего

 

«Безухов»

«Папаша Билли»

«Тюбетейка»

«Совок»

«Виталич»

«Буфет»

«Селедка и кофе»

«Салют»

«Библиотека»

«Фонотека»

 

Потеря года

 

Berёzka Bar

«Пирушка у Ганса»

Tiffani

Mitch

«Маяк»

 

ЛЮДИ

 

Лучший молодой шеф до 35 лет

 

Дмитрий Дмитриенко Mitrich

Дмитрий Данилов Negroni

Илья Русских Red Wall

Максим Маркич «Селедка и кофе»

Дарья Афанасова «Цейлон»

Вячеслав Синицын Penthouse

Виталий Потапов «Горячо» / «Горячо. Азия»

 

Лучший бармен

 

Иван Сыркин и Евгений Русов «Медные трубы»

Артур Полторацкий ÖÖ

Руслан Салахутдинов «Горячо. Азия»

Дмитрий Помазов «Джой» и Show Me

Павел Климов V Bar

Елизавета Мальченко Harat’s Pub

Максим Волков Rozas

Юрия Тихонова Franky

 

Лучший сомелье

 

Кирилл Сулима Vinedo

Александра Жданова Mitrich

Роман Кириллов «Юла Pizza»

Вячеслав Уваров Negroni

Сергей Лазарев Dodici

Михаил Кувалдин Lamvil

Виктория Маркевич «Еда и Культура»

Катерина Смычок Time for Wine

Екатерина Скворцова, вольный сомелье

 

КУХНЯ И БЛЮДА

 

Лучшие завтраки

 

«Бенье»

Monica

«Темп»

«Джани ресторани»

«Счастливые люди»

«Кофе – это фрукт»

«Английское посольство»

«Безухов»

«Сыроварня»

«Волконский»

 

Лучшая паназия

 

«Горячо. Азия»

Ribs

«Цейлон»

Onne poke

Bruce&Lee

Spicy Band

«Маджонг»

Lee’s Food

«Три апельсина»

Dodici Asia

 

Лучшая локальная кухня

 

«Безухов»

«Парк Культуры»

«Пяткин»

Red Wall

«Уголек»

«Молодость»

«Матрешка»

 

#чтогдеестьвНижнемНовгороде

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