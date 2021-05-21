Определены номинанты премии «Что Где Есть в Нижнем Новгороде 2021»

25 мая на сайте «НН.Собака.ru» будет открыто голосование в трех категориях: заведения, люди и блюда. Следи за нашими новостями и выбирай лучших в ресторанной индустрии родного города.
ЗАВЕДЕНИЯ
Открытие года
«Баренц»
«Будапешт»
«Кафе 38»
Monica
Red Wall
Terrapia
Lamvil
Dodici Asia
Лучшая кофейня
Coffee Cake
«Темп»
Skuratov
Surf Coffee
«Кофе – это фрукт»
«Черточка»
Лучший коктейль-бар
«Медные трубы»
Rozas
Franky
V Bar
«Джой»
öö
«Почтовый»
Лучшая летняя веранда
Butch & Dutch
«Роберто»
«Парк Культуры»
«Цейлон»
Mukka
Negroni
Penthouse
Bocconcino
Skoba
Лучшее место для танцев
Rozas
Ribs
Niko1560
«Магадан»
«ПМ-бар»
Лучшее место для романтического ужина
«Баренц»
Bocconcino
Vinedo
«Кафе 38»
«Парк Культуры»
Red Wall
Ribs
«Роберто»
Terrapia
Mitrich
Лучший семейный ресторан
«Пастарама»
«Хачапурия»
«Самурай»
«Дади»
«Куркума»
«Джани ресторани»
«Уголек»
«АндерCон»
«Гранат»
Bocconcino
Легенда ресторанного Нижнего
«Безухов»
«Папаша Билли»
«Тюбетейка»
«Совок»
«Виталич»
«Буфет»
«Селедка и кофе»
«Салют»
«Библиотека»
«Фонотека»
Потеря года
Berёzka Bar
«Пирушка у Ганса»
Tiffani
Mitch
«Маяк»
ЛЮДИ
Лучший молодой шеф до 35 лет
Дмитрий Дмитриенко Mitrich
Дмитрий Данилов Negroni
Илья Русских Red Wall
Максим Маркич «Селедка и кофе»
Дарья Афанасова «Цейлон»
Вячеслав Синицын Penthouse
Виталий Потапов «Горячо» / «Горячо. Азия»
Лучший бармен
Иван Сыркин и Евгений Русов «Медные трубы»
Артур Полторацкий ÖÖ
Руслан Салахутдинов «Горячо. Азия»
Дмитрий Помазов «Джой» и Show Me
Павел Климов V Bar
Елизавета Мальченко Harat’s Pub
Максим Волков Rozas
Юрия Тихонова Franky
Лучший сомелье
Кирилл Сулима Vinedo
Александра Жданова Mitrich
Роман Кириллов «Юла Pizza»
Вячеслав Уваров Negroni
Сергей Лазарев Dodici
Михаил Кувалдин Lamvil
Виктория Маркевич «Еда и Культура»
Катерина Смычок Time for Wine
Екатерина Скворцова, вольный сомелье
КУХНЯ И БЛЮДА
Лучшие завтраки
«Бенье»
Monica
«Темп»
«Джани ресторани»
«Счастливые люди»
«Кофе – это фрукт»
«Английское посольство»
«Безухов»
«Сыроварня»
«Волконский»
Лучшая паназия
«Горячо. Азия»
Ribs
«Цейлон»
Onne poke
Bruce&Lee
Spicy Band
«Маджонг»
Lee’s Food
«Три апельсина»
Dodici Asia
Лучшая локальная кухня
«Безухов»
«Парк Культуры»
«Пяткин»
Red Wall
«Уголек»
«Молодость»
«Матрешка»
#чтогдеестьвНижнемНовгороде
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