Разработан бустер, который потенциально повышает иммунитет против рака в 150 раз! Как это работает? На какой стадии исследования?

В основе разработки лежит механизм более быстрой и суперадресной доставки компонентов бустера к поврежденным клеточным структурам, в обход клеточных барьеров. Идея заключается в том, что с помощью этой формулы (сами ученые красиво назвали ее SABER, по аналогии со словом «сабля») получается активизировать иммунную систему для борьбы с конкретными веществами (опухолевыми или инфекционными). Однако Владислав Евсеев, руководитель Медицинского совета фонда «Не напрасно», онколог-химиотерапевт считает, что пока разработку коллег из Китая прорывом назвать нельзя, хотя и отрицать некоторые впечатляющие характеристики тоже невозможно.

«По сути, это все те же вакцины, но в этот раз их эффективность многократно выше. По заверениям авторов статьи, SABER позволяет "превратить" до 30% циркулирующих Т-лимфоцитов (это специфические клетки иммунной системы) в клетки, направленные на конкретную мишень. Для сравнения: прежние технологии позволяли таким же образом модифицировать всего около 5% клеток» — объясняет Евсеев.

Ученые презентовали новую технологию, которая потенциально сможет применяться в целом ряде областей медицины, в профилактике и лечении онкологических и инфекционных заболеваний. Но, к сожалению, все эти исследования пока что были проведены только в лабораторных условиях. Результаты воодушевляющие, но сами исследователи признают: «Процесс разработки может быть очень долгим, но мы сделали первый самый важный шаг».