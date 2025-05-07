Технологии супердолголетия, которые уже есть в Петербурге: глубокая профилактика инфаркта, единица зрения за минуты, цифровые элайнеры!

В эпоху выгорания говорим срывам (и инфаркту!) «не сегодня — и никогда». Уникальный пятиэтапный чекап работы сердца, ювелирная пластика сосудов и мультидисциплинарная команда (за 27 лет практики спасли тысячи жизней!): CEO первой частной «КардиоКлиники» города Екатерина Борисова — евангелист наукоемкой (и бережной!) кардиологии.

Как Екатерина Борисова все устроила

Как в лучших мировых хабах — оргнюансы выпускница великого Первого меда узнала на стажировке в Германии и привезла в Петербург. Гамбургские профессора учили: настораживающее «что-то колет слева» может чувствительно затронуть любую структуру — от мозга и нервной системы до надпочечников и щитовидки, поэтому в кардиоклинике стоит собрать специалистов разных профилей и технологии для быстрого и продуктивного лечения! Так 27 лет назад появился первый в городе частный кардиоцентр с полиэкспертной командой (от кардиологов до неврологов и эндокринологов), а еще — с отделениями интенсивной терапии, реанимации, флебологии, КТ и МРТ и — важно! — уникальной рентген-операционной! Хирурги в ситуации сверхсложности и без перенаправления в другие больницы срочно купируют инфаркт (в первые два часа от появления симптомов, а это ключ к спасению жизни!). А еще проведут ювелирную операцию — ангиопластику («ремонт» сосудов для восстановления кровотока) и стентирование коронарных артерий (профилактика ишемии и приступа!).

Что подсказывает сердце

100 000 сердцебиений и транспортировка 7 200 литров крови! Так в ткани поступают жизнеобеспечительные молекулы (кислород, глюкоза, аминокислоты, белки), от чего зависит здоровое все: крепкие зубы, остро видящие глаза, ясно мыслящий мозг. Поэтому хотим быть здоровы как космонавты — проходим пятиэтапный чекап, разработанный доктором наук Борисовой (в кардиопрофилактике она архипедант — и абсолютно права!). Нагрузочная проба проверит, как сердце работает в условиях, имитирующих сильный стресс. Новейшая технология, которой еще нет в абсолютном большинстве российских клиник, — КТ-скрининг коронарного кальция — выявит скрытый атеросклероз сосудов сердца (заболевание — предшественник инфаркта). Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов проанализирует риски смертельно опасных состояний: инсульта, аневризмы аорты. А кардиограмма и эхокардиография (не мейнстрим, а база) — покажут ритм, частоту сердцебиения, скорость кровотока и правильно ли работают все отделы сердечной мышцы.