Технологии супердолголетия, которые уже есть в Петербурге: глубокая профилактика инфаркта, единица зрения за минуты, цифровые элайнеры!

Антиэйджинг — out, cуперэйджинг — in! Чтобы мы управляли долголетием как ракетой и в 80 были готовы к
суборбитальному полету (как тебе такое, Джефф Безос?), CEO и основатели медицинского и бьюти-бизнеса в Петербурге собирают мультидисциплинарные команды, привозят высокие технологии и разрабатывают собственные методики преображения. И создают не просто клиники и курорты, а настоящие МКС!
На CEO «КардиоКлиники» Екатерине Борисовой: костюм ASYA SEMYONOVA, рубашка и туфли MAAG
В эпоху выгорания говорим срывам (и инфаркту!) «не сегодня — и никогда». Уникальный пятиэтапный чекап работы сердца, ювелирная пластика сосудов и мультидисциплинарная команда (за 27 лет практики спасли тысячи жизней!): CEO первой частной «КардиоКлиники» города Екатерина Борисова — евангелист наукоемкой (и бережной!) кардиологии.
Как Екатерина Борисова все устроила
Как в лучших мировых хабах — оргнюансы выпускница великого Первого меда узнала на стажировке в Германии и привезла в Петербург. Гамбургские профессора учили: настораживающее «что-то колет слева» может чувствительно затронуть любую структуру — от мозга и нервной системы до надпочечников и щитовидки, поэтому в кардиоклинике стоит собрать специалистов разных профилей и технологии для быстрого и продуктивного лечения! Так 27 лет назад появился первый в городе частный кардиоцентр с полиэкспертной командой (от кардиологов до неврологов и эндокринологов), а еще — с отделениями интенсивной терапии, реанимации, флебологии, КТ и МРТ и — важно! — уникальной рентген-операционной! Хирурги в ситуации сверхсложности и без перенаправления в другие больницы срочно купируют инфаркт (в первые два часа от появления симптомов, а это ключ к спасению жизни!). А еще проведут ювелирную операцию — ангиопластику («ремонт» сосудов для восстановления кровотока) и стентирование коронарных артерий (профилактика ишемии и приступа!).
Что подсказывает сердце
100 000 сердцебиений и транспортировка 7 200 литров крови! Так в ткани поступают жизнеобеспечительные молекулы (кислород, глюкоза, аминокислоты, белки), от чего зависит здоровое все: крепкие зубы, остро видящие глаза, ясно мыслящий мозг. Поэтому хотим быть здоровы как космонавты — проходим пятиэтапный чекап, разработанный доктором наук Борисовой (в кардиопрофилактике она архипедант — и абсолютно права!). Нагрузочная проба проверит, как сердце работает в условиях, имитирующих сильный стресс. Новейшая технология, которой еще нет в абсолютном большинстве российских клиник, — КТ-скрининг коронарного кальция — выявит скрытый атеросклероз сосудов сердца (заболевание — предшественник инфаркта). Ультразвуковое дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов проанализирует риски смертельно опасных состояний: инсульта, аневризмы аорты. А кардиограмма и эхокардиография (не мейнстрим, а база) — покажут ритм, частоту сердцебиения, скорость кровотока и правильно ли работают все отделы сердечной мышцы.
Екатерина Борисова
CEO «КардиоКлиники»
«Как прокачать собственное сердце? Редфлаг: “вредный” холестерин, который каждую секунду своего накопления в сосудах повышает риск инфаркта миокарда. Гринфлаг: “антихолестериновая” рутина — средиземноморская диета (бокал красного вина в неделю, если хочется, in, курение — строго out!) + 40 минут быстрой ходьбы ежедневно + визит к кардиологу (с клиническим анализом крови с уровнем гемоглобина и липидограммой) ежегодно».
Чем еще заняться
Скрученная в креветку спина, чувствительный желудок, аллергичный нос? Сходите на лечебный массаж, проконсультируйтесь с гастроэнтерологом и обсудите антигистаминные последнего поколения с пульмонологом! Именно для этого Екатерина Борисова собрала мультидисциплинарную команду — чтобы из клиники выходили с абсолютным ощущением «Я здоров на 10 из 10». А еще всем имеет смысл проверить у эндокринолога метаболомику (избыточный вес перегружает сосуды) и щитовидную железу: это профилактика гипертиреоза и его следствия — аритмии (переизбыток гормонов заставляет сердце работать на износ)! Плюс уточните свой уровень холестерина: если А — любите протеиновые коктейли, Б — в терапии акне принимаете ретиноиды (доказанно избавляют от высыпаний, но и повышают холестерин — основной элемент обновления кожи!). И зайдите в центр флебологии, чтобы избавиться от варикозных вен и стереть сосудистый рисунок с лица и тела круче, чем фотошоп-эффектом ластика, — по-настоящему, hi-tech-лазерами и без боли. Да, на отношениях с сердцем и кровеносной системой завязано больше маркеров здоровья, чем на тренерском штабе — побед СКА (кстати, арена в двух минутах — на проспекте Гагарина!).
Курс на 2025-й
Инсайд с заседаний ученого совета «КардиоКлиники» и привет из медицины будущего (оно уже наступило!) — появился новый препарат, снижающий уровень холестерина на 70% (такие цифры впервые реальны!). Инъекция раз в полгода увеличивает количество рецепторов (клеток-детекторов) вредного холестерина, «вычисляет» его и поглощает. Как профилактика всем и каждому (пока!) не рекомендуется — уточняет Екатерина Викторовна, но для лечения серьезных стадий атеросклероза, особенно если человеку не подходят классические лекарства — статины, отлично работает. А еще фан-факт — ученые Каролинского института и Колумбийского университета определили, что у сердца есть своя нейронная сеть (мини-мозг). Ad summam: слушайте свое сердце — оно подсказывает, как жить!
Где успеть в экспресс-диагностику, апгрейд «с ног до головы» (любой запрос, серьезно!) и без чит-кодов? Медицинская империя Тамаза Мчедлидзе — это 25 клиник «МЕДИ» и четыре сотни суперспециалистов, которые техниками уровня сай-фай печатают (персональные!) элайнеры, возвращают единицу зрения за минуты и создают идеальные скулы без операций.
Как Тамаз Мчедлидзе все устроил
Здесь каждый забудет постсоветскую медицину (очереди, транспарентный токсик и громоподобный треск аппаратуры!) как страшный сон. В «МЕДИ» — медицинской империи, куда уже 35 лет ходят первые лица города (сам Тамаз был стоматологом Анатолия Собчака!) — все выверено и законтачено, как на МКС: 25 клиник элит- и бизнес-класса и полторы тысячи сотрудников (из них более 400 — медики!), которые разделяют философию Тамаза Шалвовича. «Если врача мотивирует мысль “я великий спасатель”, нам не по пути, — говорит Мчедлидзе. — А вот если специалист относится к пациенту как к самому себе и получает удовлетворение от того, что они вместе преодолели болезнь, — это наш человек». Исключений нет даже для родных — с должности стажера и без всяких привилегий в «МЕДИ» начинала дочь Тамаза, а теперь врач-остеопат Мари Мчедлидзе.
Что и как тюнинговать
«Управлять здоровьем комплексно» — лозунг 20+ направлений МЕДИ, среди которых стоматология, лазерная коррекция зрения, косметология, пластическая хирургия и семейная медицина (гинекология, урология, флебология, остеопатия, оториноларингология!). Исправляете вы прикус с элайнерами (их зубные техники печатают сами, применяя цифровое моделирование!) или возвращаетесь к заветной единице зрения по новейшей методике Clear (вся операция — не больше 10 минут!) — кейсом займется интеграционная команда! Соберут анамнез, объяснят, как пройдет лечение, восстановление, и подберут такую стратегию, чтобы риск осложнений был равен нулю. Главное — своевременно заняться здоровьем. Не верите? Спросите самого Мчедлидзе, который, набрав вес до 164 кг (в начале 2000-х вести бизнес было тем еще испытанием, и режим сильно сбился), взял себя в руки, за один год пришел в форму, похудел на 74 кг, написал книгу «Возвращение к себе» и покорил Эльбрус!
Тамаз Мчедлидзе
основатель и президент медицинской группы «МЕДИ»
«Выбрать путь изменений — это не просто физическое испытание, это глубокий внутренний процесс. В такие моменты человек остается один на один с собой, со своими страхами, сомнениями, ограничениями. Ты понимаешь, что только твоя воля, твоя решимость могут привести тебя к вершине».
Чем еще заняться
«МЕДИ» задает курс на превенцию заболеваний и выдает один скрининг-блокбастер за другим. Ортопантомограмма за 30 секунд (!) покажет риск парадонтоза и скрытого кариеса, а профильные скрининги подтвердят, что все ок со щитовидкой, кишечником и репродуктивной системой. Тем, кто ничего не успевает, — экспрессдиагностика в режиме «проверить все, везде и сразу» (от сердца до глаз!). Удостоверившись, что работаем как часы, — едем закреплять результат на холмы Грузии — здесь, на высоте 1150 метров над уровнем моря, Тамаз Шалвович создал горноклиматический курорт Bioli. Животворящий отдых среди эвкалиптов (32 гектара счастья!) и велнес-программы перезагрузки на клеточном уровне Тамаз рифмует с культурной ревитализацией. Тур по Тбилиси с визитом в Абанотубани — исторический район, стоящий на сернистых источниках (лечебные серные ванны включены)! Рафтинг по горным рекам! И — все лучшее для гостей — полет на вертолете над фруктовыми садами, а потом знакомство с очаровательными альпаками, которые пасутся в Bioli!
Курс 2025-й
«Аппаратура с максимально высоким KPI — это база!» — принцип реинвестирования Мчедлидзе и причина постоянного апгрейда технопарка многопрофильных хабов «МЕДИ». В клиниках семейной медицины появились системы диагностики нового поколения — видеоэндоскоп Pentax и ультразвуковой сканер Aplio i700 — HD-картинка и четкий диагноз за одно сенсорное касание! Стоматологи обзавелись уникальным 3D-аппаратом Axeos: он создает широкоформатный снимок зубочелюстной системы (заменяет несколько отдельных исследований и дает полную картину сразу)! Косметологи получили девайс для микроигольчатого RF-лифтинга Vivace (кожа как у Хейли Бибер, только лучше). А у флагмана, «МЕДИ на Невском», теперь есть платформа EMFace для ремоделирования лица. Радиочастотная энергия + электрополе высокого напряжения проникают во все слои: кожу, соединительные ткани и мышцы — это дает лифтинг-результат в минус 5–10 лет за 20 минут. Видели чудеса техники, но не такие!
Текст: Дарья Скаянская
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